Şamdan analizi. Desen kodlaması

" Freelance ürünlerinin bağımsız bir incelemesine ihtiyacım var mı? " ile ilgili olmayan yorumlar bu konuya taşındı.
 
VOLDEMAR :

Senin Kungfu'n benimkinden daha güçlü (C)

ama mantığı çözemedim

Derleyici şikayet ediyor...

peki, şunu dene:

 #property script_show_inputs
//--- input parameters
input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H1 ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart (){
Print (timeframe, " = " , PeriodToString(timeframe));
}
//+------------------------------------------------------------------+
string PeriodToString( ENUM_TIMEFRAMES tf){
return ( bool ( 0xC000 & tf) ?( 0xC001 == tf ? "MN1" :( 0x8001 == tf ? "W1" :( "H" + IntegerToString (tf& 0x1F )))) : "M" + IntegerToString (tf& 0x1F ));
}
denkir :

Yarışma için ilk görevin "bir ticaret talebinin uygulanması" olduğunu öneriyorum.

görev zor - hazır sınıflar var, mq4'ten eski kodlar var ve her şey 1000 kez tartışıldı ve herkesin kullanacağı bir çözüm yok

Şamdanları kodlamak için bir yöntem bulmanızı öneririm - Japon şamdanları, kalıpları ve fiyat hareketi vb. Esnek yapı veya kodlama yöntemi

 
IgorM , doğrulanmamış ve çalışmayan kod gönderdiniz))))
 
IgorM :

Birkaç farklı kodlama yöntemi yaptı. Başkalarından kodlama görüldü.
 
denkir :
IgorM , test edilmemiş ve çalışmayan kod gönderdiniz))))

evet, öyle - ama sadece kodu değil, aynı zamanda ENUM_TIMEFRAMES ile çalışma fikirlerinden birini de gönderdim

Not: Lütfen konunun konusuna göre freelance olarak çalışmıyorum ve kendimi profesyonel bir programcı olarak konumlandırmıyorum - program yapabilirim ama eğitimli bir amatör olarak

şarap :
Birkaç farklı kodlama yöntemi yaptı. Başkalarından kodlama görüldü.
benim için bu, mql5'in tüm gücünü sadece TOR'a göre kullanma olasılığı ile acil bir konudur ve böyle bir iş yapabilirim, ancak bir tür know-how yapmak herkese verilmez ve genellikle toplu bir tartışma sırasında yeni düşünceler ortaya çıkıyor
 

örneğin ( kırmızı çubuk Aç > Kapat ):

1. 2. 3. 4. 5.

Böyle bir "bok" nasıl etkili bir şekilde kodlanır?

 
IgorM :

Koşullar yeterli değil... Sonunda ne gerekiyor?
 

IgorM :

Böyle bir "bok" nasıl etkili bir şekilde kodlanır?

İnternette CandleCode teknolojisini arayın, belki aradığınız şey budur. Kodlamanın anlamı, mumun ağırlığının (kodunun), mumun doğrusal parametrelerinin boyutuna - gövdenin boyutuna, gölgelerin boyutuna ve mum tipine (boğa, düşüş, doji) göre oluşturulmasıdır. ).
 
çıktıda, bir kombinasyon tipine sahip olmanız gerekir, yani. bir işlev (sınıf) uygulandı girişe 2 çubuk bir rakam alındı (veya bir enum değerinden mi?) = 1 veya 2 veya 4 veya NULL , girişe 3 çubuk uygulandı --> 3 veya 5 veya NULL alındı, bu görevi yerine getirelim 5 kombinasyonum için spesifik olun ama

Çubukların karşılıklı düzenini kodlama yönteminin esnekliğiyle ilgileniyorum

Not: Benim için, bu tür görevler iyi bir ödül fonuna mal olabilir ve bir kez daha eski işlevleri if veya anahtar olmadan uygulayabilecek programcıları pratik bir uygulaması olmayan görevlerle meşgul edebilir

İstanköy :
İnternette CandleCode teknolojisini arayın, belki aradığınız şey budur. Kodlamanın anlamı, mumun ağırlığının (kodunun), mumun doğrusal parametrelerinin boyutuna - gövdenin boyutuna, gölgelerin boyutuna ve mum tipine (boğa, düşüş, doji) göre oluşturulmasıdır. ).

arandı, okundu ve kod tabanında örnekler var ama benim için evrensel değiller (esneklik yok), bir şekilde

CandleCode sadece çeşitli mum kalıpları (klasik kalıplar, PriceAction vb.) arayan bir çekirdeğin temelini oluşturabilen bir kodlama mekanizmasıdır.4 yıl önce (sadece bu teknolojiyi kullanarak), belki ilerde böyle bir çekirdek geliştiriyordum. Bu konu hakkında bir makale yazacağım.

...

Saygılarımla Kos

 
IgorM :

örneğin ( kırmızı çubuk Aç > Kapat ):

1. 2. 3. 4. 5.

Böyle bir "bok" nasıl etkili bir şekilde kodlanır?

Başlamak için, sadece kodlamanız ve ardından verimliliği artırmanız gerekir.
1234567
