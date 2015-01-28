Şamdan analizi. Desen kodlaması
Senin Kungfu'n benimkinden daha güçlü (C)
ama mantığı çözemedim
Derleyici şikayet ediyor...
peki, şunu dene:
#property script_show_inputs //--- input parameters input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H1 ; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart (){ Print (timeframe, " = " , PeriodToString(timeframe)); } //+------------------------------------------------------------------+ string PeriodToString( ENUM_TIMEFRAMES tf){ return ( bool ( 0xC000 & tf) ?( 0xC001 == tf ? "MN1" :( 0x8001 == tf ? "W1" :( "H" + IntegerToString (tf& 0x1F )))) : "M" + IntegerToString (tf& 0x1F )); }
Yarışma için ilk görevin "bir ticaret talebinin uygulanması" olduğunu öneriyorum.
görev zor - hazır sınıflar var, mq4'ten eski kodlar var ve her şey 1000 kez tartışıldı ve herkesin kullanacağı bir çözüm yok
Şamdanları kodlamak için bir yöntem bulmanızı öneririm - Japon şamdanları, kalıpları ve fiyat hareketi vb. Esnek yapı veya kodlama yöntemi
IgorM , test edilmemiş ve çalışmayan kod gönderdiniz))))
evet, öyle - ama sadece kodu değil, aynı zamanda ENUM_TIMEFRAMES ile çalışma fikirlerinden birini de gönderdim
Not: Lütfen konunun konusuna göre freelance olarak çalışmıyorum ve kendimi profesyonel bir programcı olarak konumlandırmıyorum - program yapabilirim ama eğitimli bir amatör olarak
Birkaç farklı kodlama yöntemi yaptı. Başkalarından kodlama görüldü.
örneğin ( kırmızı çubuk Aç > Kapat ):
1. 2. 3. 4. 5.
Böyle bir "bok" nasıl etkili bir şekilde kodlanır?
IgorM :
Böyle bir "bok" nasıl etkili bir şekilde kodlanır?
Koşullar yeterli değil... Sonunda ne gerekiyor?
çıktıda, bir kombinasyon tipine sahip olmanız gerekir, yani. bir işlev (sınıf) uygulandı girişe 2 çubuk bir rakam alındı (veya bir enum değerinden mi?) = 1 veya 2 veya 4 veya NULL , girişe 3 çubuk uygulandı --> 3 veya 5 veya NULL alındı, bu görevi yerine getirelim 5 kombinasyonum için spesifik olun ama
Çubukların karşılıklı düzenini kodlama yönteminin esnekliğiyle ilgileniyorum
Not: Benim için, bu tür görevler iyi bir ödül fonuna mal olabilir ve bir kez daha eski işlevleri if veya anahtar olmadan uygulayabilecek programcıları pratik bir uygulaması olmayan görevlerle meşgul edebilir
İnternette CandleCode teknolojisini arayın, belki aradığınız şey budur. Kodlamanın anlamı, mumun ağırlığının (kodunun), mumun doğrusal parametrelerinin boyutuna - gövdenin boyutuna, gölgelerin boyutuna ve mum tipine (boğa, düşüş, doji) göre oluşturulmasıdır. ).
arandı, okundu ve kod tabanında örnekler var ama benim için evrensel değiller (esneklik yok), bir şekilde
CandleCode sadece çeşitli mum kalıpları (klasik kalıplar, PriceAction vb.) arayan bir çekirdeğin temelini oluşturabilen bir kodlama mekanizmasıdır.4 yıl önce (sadece bu teknolojiyi kullanarak), belki ilerde böyle bir çekirdek geliştiriyordum. Bu konu hakkında bir makale yazacağım.
...
Saygılarımla Kos
