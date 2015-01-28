Şamdan analizi. Desen kodlaması - sayfa 5

Yeni yorum
 
Integer :

Daha fazla düşünce.

Konum 0 - ikinci çubuk birincinin tamamen altındadır.

Konum 1 - ikinci çubuğun tüm fiyatları birincinin altındadır ve yüksek, düşükün üstünde ve gövdenin altındadır (alt gölge içinde).

Konum 2 - ikinci çubuğun tüm fiyatları birinciden daha düşüktür ve yüksek, birinci çubuğun gövdesine girer.

Konum 3 - ikinci çubuğun tüm fiyatları birinciden daha düşüktür ve yüksek, birinci çubuğun üst gölgesine girer.

Konum 4 - ikinci çubuğun tüm fiyatları birinciden daha düşüktür ve yüksek, birinci çubuğun yüksekliğinden daha yüksektir.

Şimdi vücudun alt kısmı ve alt kısmı ilk çubuğun altında, vücudun üst kısmını aynı şekilde hareket ettirin ve yukarı kaldırın. Vb. vb. vb.

İlk çubuğun açılmasının kapanmaya eşit olduğu ve gölgelerin olmadığı durumlarla nasıl başa çıkılacağını düşünmek gerekecektir.

Ama bu önemsiz bir şey, sadece almalısın.

1.<Düşük

2. >=Düşük ve <Min(O,C)

3. >=Min(O,C) ve <=Maks(O,C)

4.>Maks(O,C) ve <=Yüksek

5.>Yüksek

zaten bir kod örneği yayınlandı, yazdıklarınız
 
Alexey :
zaten bir kod örneği yayınlandı, yazdıklarınız
Neresi?
 
Integer :
Neresi?
ikinci sekmede, 12 türün tümü program kodunda açıklanmıştır
 
Alexey :
ikinci sekmede
Bu hangi sekmede? sekme nedir? Bağlayalım.
 
Alexey :

Hatta harflerle "sayfa" yazıyor. Özellikle gerekli olmadığı durumlarda çok yaratıcı olmayalım.

Ve hangi yerde? Ve bu yerde benzerliği nerede gördünüz?

 
Integer :
Ve hangi yerde? Ve bu yerde benzerliği nerede gördünüz?

https://www.mql5.com/ru/forum/40192/page2

sekme

 
Alexey :

https://www.mql5.com/ru/forum/40192/page2


Ve hangi yerde?

Lütfen bunu neden şimdi yaptığınızı açıklayın.

 
Integer :

Hatta harflerle "sayfa" yazıyor. Özellikle gerekli olmadığı durumlarda çok yaratıcı olmayalım.

Ve hangi yerde? Ve bu yerde benzerliği nerede gördünüz?

durumda, ancak benzerlikleri görmüyorsanız kendi başınıza gelebilirsiniz.
 
Alexey :
durumda, ancak benzerlikleri görmüyorsanız kendi başınıza gelebilirsiniz.
Yazımı bile okudunuz mu, en azından orada ne yazdığını biraz anladınız mı? Öyle değilmiş gibi görünüyor. Affedersiniz.
 

Ve çubukları yeniden hesaplamadan burada kalıpları nasıl arayabilirsiniz (ekranda 0 1 2 kaydırma ile üç gösterge vardır, M15, M5 tarafından yeniden hesaplanır).

Ortada bir "uyuyan" desen var (bu, M15 çubuğunun başlangıcının 5 dakika önce bir kaymasıdır), geri kalanında desen yok.

Dosyalar:
Pattern_Searching.mq5  4 kb
1234567
Yeni yorum