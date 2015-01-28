Şamdan analizi. Desen kodlaması - sayfa 5
Daha fazla düşünce.
Konum 0 - ikinci çubuk birincinin tamamen altındadır.
Konum 1 - ikinci çubuğun tüm fiyatları birincinin altındadır ve yüksek, düşükün üstünde ve gövdenin altındadır (alt gölge içinde).
Konum 2 - ikinci çubuğun tüm fiyatları birinciden daha düşüktür ve yüksek, birinci çubuğun gövdesine girer.
Konum 3 - ikinci çubuğun tüm fiyatları birinciden daha düşüktür ve yüksek, birinci çubuğun üst gölgesine girer.
Konum 4 - ikinci çubuğun tüm fiyatları birinciden daha düşüktür ve yüksek, birinci çubuğun yüksekliğinden daha yüksektir.
Şimdi vücudun alt kısmı ve alt kısmı ilk çubuğun altında, vücudun üst kısmını aynı şekilde hareket ettirin ve yukarı kaldırın. Vb. vb. vb.
İlk çubuğun açılmasının kapanmaya eşit olduğu ve gölgelerin olmadığı durumlarla nasıl başa çıkılacağını düşünmek gerekecektir.
Ama bu önemsiz bir şey, sadece almalısın.
1.<Düşük
2. >=Düşük ve <Min(O,C)
3. >=Min(O,C) ve <=Maks(O,C)
4.>Maks(O,C) ve <=Yüksek
5.>Yüksek
zaten bir kod örneği yayınlandı, yazdıklarınız
Neresi?
ikinci sekmede
Hatta harflerle "sayfa" yazıyor. Özellikle gerekli olmadığı durumlarda çok yaratıcı olmayalım.
Ve hangi yerde? Ve bu yerde benzerliği nerede gördünüz?
https://www.mql5.com/ru/forum/40192/page2
Ve hangi yerde?
Lütfen bunu neden şimdi yaptığınızı açıklayın.
Hatta harflerle "sayfa" yazıyor. Özellikle gerekli olmadığı durumlarda çok yaratıcı olmayalım.
Ve hangi yerde? Ve bu yerde benzerliği nerede gördünüz?
durumda, ancak benzerlikleri görmüyorsanız kendi başınıza gelebilirsiniz.
Ve çubukları yeniden hesaplamadan burada kalıpları nasıl arayabilirsiniz (ekranda 0 1 2 kaydırma ile üç gösterge vardır, M15, M5 tarafından yeniden hesaplanır).
Ortada bir "uyuyan" desen var (bu, M15 çubuğunun başlangıcının 5 dakika önce bir kaymasıdır), geri kalanında desen yok.