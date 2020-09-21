Uzak aracılar optimizasyonda çalışmıyor (bir grup x86 bilgisayar): ne yapmalı? - sayfa 11
Gerçek şu ki, genel olarak hizmetler için, aslında OpenCL çalışmıyor, çünkü OpenCL yalnızca kullanıcının masaüstü oturumu altında çalışıyor. Bunlar, Windows'taki grafik sürücüsü modelinin sınırlamalarıdır.
Günlükteki mesajı yanlış yorumluyorsunuz. Tüm CPU çekirdekleri çalışır. Ancak yalnızca bir CPU çekirdeği, OpenCL(GPU) cihazına özel erişim sağlar.
ama istatistiklerde sadece bir çekirdek mi yazıyor?
anlaşılır, teşekkürler! Görünüşe göre birçok ajan koymak artık gerekli değil, hepsi işe yaramayacak.
Burada taktik seçmeniz gerekiyor. Buradaki nokta, görevlerin ağdaki tüm mevcut aracılar arasında eşit olarak dağıtılmasıdır. Bu, ne kadar çok aracıyı etkinleştirirseniz (elbette işlemci çekirdeğinden daha fazla aracı olmamalıdır), bilgisayarınızın görevi alma olasılığının o kadar yüksek olduğu anlamına gelir.
daha da karıştırırsanız, daha fazla çekirdek, daha olasıdır.
Ve sonra tekrar 10 adet ajan kuracak.
daha da karıştırırsanız, daha fazla çekirdek, daha olasıdır.
Ve sonra tekrar 10 adet ajan kuracak.
Dikkatlice oku:
...(elbette işlemci çekirdeklerinden daha fazla etmen olmamalıdır)...
Dikkatlice oku:
Merhaba.
Uzak aracılar başlatılamıyor. Ya benim için çalışırlar ya da çalışmazlar.
(Yani uzak kapasiteler satın alıyorum) Hesapta para var, aracılar rady statüsünde ama optimizasyonda yer almıyor
***
İşte resim:
Terminalin ve sistemin konfigürasyonunu gösterin (terminali yeniden başlattıktan sonra, ilk üç satır). Aşağı yukarı şöyle: