Renat :

Gerçek şu ki, genel olarak hizmetler için, aslında OpenCL çalışmıyor, çünkü OpenCL yalnızca kullanıcının masaüstü oturumu altında çalışıyor. Bunlar, Windows'taki grafik sürücüsü modelinin sınırlamalarıdır.

Günlükteki mesajı yanlış yorumluyorsunuz. Tüm CPU çekirdekleri çalışır. Ancak yalnızca bir CPU çekirdeği, OpenCL(GPU) cihazına özel erişim sağlar.

ama istatistiklerde sadece bir çekirdek mi yazıyor?
sashaaf :
Yani son günün geri kalanı atamaları almadı.
 
anlaşılır, teşekkürler! Görünüşe göre birçok ajan koymak artık gerekli değil, hepsi işe yaramayacak.
 
sashaaf :
Burada taktik seçmeniz gerekiyor. Buradaki nokta, görevlerin ağdaki tüm mevcut aracılar arasında eşit olarak dağıtılmasıdır. Bu, ne kadar çok aracıyı etkinleştirirseniz (elbette işlemci çekirdeğinden daha fazla aracı olmamalıdır), bilgisayarınızın görevi alma olasılığının o kadar yüksek olduğu anlamına gelir.
 
barabashkakvn :
daha da karıştırırsanız, daha fazla çekirdek, daha olasıdır.

Ve sonra tekrar 10 adet ajan kuracak.

 
Alexey :

Dikkatlice oku:

...(elbette işlemci çekirdeklerinden daha fazla etmen olmamalıdır)...

 
barabashkakvn :

evet öyle bir saçmalık yapmam, ajan koyarım, makineler sessiz çalışır, az kazanırım, memnunum.
 

Merhaba.

Uzak aracılar başlatılamıyor. Ya benim için çalışırlar ya da çalışmazlar.

(Yani uzak kapasiteler satın alıyorum) Hesapta para var, aracılar rady statüsünde ama optimizasyonda yer almıyor

***

 
Vladislav Mityashin :

İşte resim:

 
Vladislav Mityashin :

Terminalin ve sistemin konfigürasyonunu gösterin (terminali yeniden başlattıktan sonra, ilk üç satır). Aşağı yukarı şöyle:

 2020.09 . 19 17 : 10 : 36.521 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2615 started for MetaQuotes Software Corp.
2020.09 . 19 17 : 10 : 36.522 Terminal        Windows 10 build 19041 , Intel Core i7- 9750 H  @ 2.60 GHz, 22 / 31 Gb memory, 1672 / 1861 Gb disk, IE 11 , UAC, GMT+ 2
2020.09 . 19 17 : 10 : 36.522 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
