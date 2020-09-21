Uzak aracılar optimizasyonda çalışmıyor (bir grup x86 bilgisayar): ne yapmalı? - sayfa 6

IvanIvanov :

Asla bir cevap beklemedim, elimde ne var - bir testçi saban sürmüyor mu?

Removed dergisinde başlat ve hiçbir şeye basmıyorum

Doğru pencerede doğru günlüğe baktığınızdan emin misiniz?
 
IvanIvanov :
Ben de su düşündüm, kişisel olarak gadget'a bir bağlantı alabilir miyim?
Gadget tamamen ev yapımı, bir akvaryum pompası, bir Muskovit'ten bir soba) sadece bir akraba, makinedeki bakır parçayı su bloke etti, bu damlalığın bu kadar uzun süreceğini düşünmedim, zaten 2.'den kurtuldum Yükselt)
Renat :
Amda pardon tupanul baya yaşlandım :-) Opsiyon seçeneklerini kontrol etmeyi unuttum, şimdi yüzdeyi ısıtacağım, resim atacağım
Bu optimizasyonun başlangıcı


Prensip olarak, geçti, iki ay optimize edildi, altı ay daha ekledim ...

Soru temelde şu, aracılar bulutlu, donanımım aynı modda çalıştırılacak .... aracıların yarısı elbette kapatılabilir, ancak özel bir parametre ayarlamak için örnek olarak Microsoft'u kullanmak daha uygun IMHO'dur. Kullanım için izin verilen maksimum işlemci gücü yüzdesi, elbette, birileri yüzde 100'ü sürmek için yüksek alabilir, burada, elbette, insanları da sınırlamamalısınız, .... işlemci en sevdikleri yazılım üreticisi tarafından kızartılır, işlemcinin kutulu versiyonundan kitte bir soğutucu ile düzenli soğutmam var ....

vadynik :
:-))))))))))))))))))))))))))
 
IvanIvanov :
:-))))))))))))))))))))))))))

Yani eskiden

Şimdi hepsi çeliğin altında, gerisi hurda, yanında ayrı bir mini binada soba var.

vadynik :

Yani eskiden

Şimdi hepsi çeliğin altında, gerisi hurda, yanında ayrı bir mini binada soba var.

Krutyatsky, bir araba sobası hakkında düşünmedim bile, bir şekilde bana daha küçük bir ölçekte göründü .... ama ocakta da soğutucular var mı, yok mu?
 
IvanIvanov :
Evet, biri duruyor, yüzde 50 dönüyor, ama ilgi uğruna yaptım, ama uzun zaman önce ortaya çıktı) şimdi hepsini satın almak elbette daha kolay, seçim çok büyük
vadynik :
Fiyat etiketi çok bütçe değil :-)
 
vadynik :

GYYY tam KOTE))))
