Uzak aracılar optimizasyonda çalışmıyor (bir grup x86 bilgisayar): ne yapmalı? - sayfa 5
bir hafta önce .... ama dünden önceki gün, kıskanılacak bir sıklıkta kaybolur ve görünür ...))
Ajanı yeniden yükledim - belki de onun yüzündendi ....
Bu durumda gelişmiş bir hizmet, hesaplamaları yüzlerce kez hızlandıran bir yerleşim ağıdır. Donanımınızı yükseltin (core2duo test için ciddi değildir) ve x64'e yükseltin.
Bildiğim kadarıyla core2duo oldukça x64 işlemci.
Ve 64-bit bir sisteme sahip olmak çok gerekli olduğu için, onu kurmanız gerekecek. Sadece x32 kişisel olarak benim için iyiydi, bana çok iyi uyan, ancak x64 sürücüleri olmayan eski TV alıcısı uğruna üzerinde kalıyorum.
Ama sorun değil. 64 bitlik bir sistem kuruyoruz. Ancak yerel ağımın bilgi işlem gücünü kesinlikle kaybetmek istemiyorum ve çok gerekli olmadığında bulut bilişime bağlanmak istemiyorum. Test aracılarının en az birkaç yıl daha x32 işlemcilere yükleme yeteneğiyle kalmasını istiyorum.
Yukarıda 32 bit terminallerin kalacağını, ancak yerleşim ağına yalnızca yüksek performanslı 64 bit aracıların kabul edildiğini yazdım.
Yerel ağ kapasitenizi kullanabilmekle ilgilidir. Buluta yalnızca yüksek performanslı aracıların kabul edilmesi gerektiğine katılıyorum. Ancak yerel bir ağ için böyle bir kısıtlama bence mantıksız.
Ve kullandığınız bu çok sayıda bilgisayarın yerel ağı, kişisel bilgisayarlarınız mı?
Asla bir cevap beklemedim, elimde ne var - bir testçi saban sürmüyor mu?
Removed dergisinde başlat ve hiçbir şeye basmıyorum
Ve kullandığınız birkaç bilgisayardan oluşan bu yerel ağ sizin kişisel bilgisayarlarınız mı?
Evet. Bu, bir zamanlar hizmet verdiğim bilgisayar odasının "lüks kalıntıları". Salon iflas ettiğinde ve sahibinin maaş borcumu ödeyecek hiçbir şeyi olmadığında, bilgisayarları almamı teklif etti (o zamana kadar artık acı verecek kadar değerli değillerdi). Başlangıçta 30 tanesi vardı, ancak yavaş yavaş başarısız oluyorlar, şimdi sadece 8'i istikrarlı bir şekilde çalışıyor ve bir şekilde yaklaşık bir düzine daha çalışıyor. Genellikle kapatılırlar. Ancak optimize etmek gerektiğinde onları açıyorum ve 10'dan 20'ye kadar çalıştırmayı başarıyorum.
Benim olmasalardı, muhtemelen bu kadar yaşlı olmazlardı ve benim x32 ajanlarına ihtiyacım olmazdı.
amd FX8350
8320'm var, maksimum sıcaklığı 61, suyun üzerinde var, maksimum yükü 49'un üzerinde olan ısıda sıcaklık yükselmiyor, aynı zamanda sessiz, su sürüyor)
Ve Aracılar sekmesinde, yerel aracılar etkinleştirildi mi (sağ tıklama - yerel aracıları etkinleştir)?
AMD FX-8150 Sekiz Çekirdekli İşlemci - havada (ayrı olarak aldım), yük altındaki sıcaklık 39'dan yüksek değil (ısıda).