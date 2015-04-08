İş için kabul edilebilir depozito miktarı nedir? - sayfa 5

Konuya cevap vereceğim, 300 $ 0.01 işlem lotu için bu, 3-4 çift ile çalışırken kişisel MM'im.
 
Kabul ediyorum. Minimum 200.
 
Kim azsa ona 10$ veririm
 
Alexey :
Kim azsa ona 10$ veririm
5 - normal
 
mmmoguschiy :
5 - normal
1 ile işe yaramadı, sızdırıldı :)
 
Alexey :
1 ile çalışmadı, sızdırıldı :)
STE hangi omuzda - 1:1000? ))
 
mmmoguschiy :
STE hangi omuzda - 1:1000? ))
1:100 o zaman böyle bir omuz yoktu
 
Evet, birleştirmek için herhangi bir depozito sorun değil. 2 gün boyunca 100K, tuz verin.
 
Alexey :
1:100 o zaman böyle bir omuz yoktu
Ne ticareti yapıyordun? Ne tür bir enstrümanda, böyle bir kaldıraçla marjın yarım dolara eşit olması için ya da orada ne kadar vardı?
 
mmmoguschiy :
Ne ticareti yapıyordun? Ne tür bir enstrümanda, böyle bir kaldıraçla marjın yarım dolara eşit olması için ya da orada ne kadar vardı?
1:100 güvenlik marjı = 25$ ve 1$=100$ önce 5$=500$'a kadar çekildi ve birleşme uzun bir düşüş trendinin altına düştü
