İş için kabul edilebilir depozito miktarı nedir? - sayfa 7

Alexey :
geldik!
100K'ya ihtiyacım var, zaten her şeyi hesapladım ve kontrol ettim, tabii ki dolar düşüşe geçmezse ...
 
IvanIvanov :
100K'ya ihtiyacım var, zaten her şeyi hesapladım ve kontrol ettim, tabii ki dolar düşüşe geçmezse ...
Ve kimin ihtiyacı yok, benim de ihtiyacım var! 100, en az 50 2 veya 10 10 kez yapamazsınız
 
MIG32 :
"Yemek" zorunda değil misin?
ve yemek için para kazan :-D
 
IvanIvanov :
5 binden fazla olan bana bir komisyoncudan daha iyi ver dayanışmaya sahip ol ... umrumda değil ve istikrarlı bir yaşlılık var...
1 yaş için 5k zar zor yetiyor.
