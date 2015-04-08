İş için kabul edilebilir depozito miktarı nedir? - sayfa 4

Alexey :
Bu tür atlamalar, vicdansız brokerler için tuzaklardır ve bu tür anlarda tüm eksiklikleri hemen ortaya çıkar. Gelecekte, daha fazla bu tür sıçramalar olacak.
daha çok böyle sıçramalar olacak, sana katılıyorum. Vicdansızlara gelince... herkes böyle bir boşluğa düşüyor. cme de kapatamadı. Brüt para kapmanın en iyi örneğiydi.
 
Depozitonun eksi olarak çekilmesine gelince, bu sizin kişisel işiniz, komisyoncu değil. Broker, yalnızca bu tür sıçramalara karşı koruma sağlayacak belirli bir ticaret tekniği için koşullar sağlayabilir. CHF'de oluşan boşluğa gelince, nedenini biliyorum. Ama açıklama arzusu yok, çünkü anlamayacaksın ve bana yöneltilen sadece spontane alaylar olacak, buna ihtiyacım yok.

Yayılma ve yeniden fiyatlama, bir komisyoncu için en önemli ticaret koşulları değildir. Ve ticaret için herhangi bir depozito kabul edilebilir, ancak mevduat ne kadar küçük olursa, kaldıraç o kadar yüksek olmalıdır.

Peki, anlamaya çalışacağız. Hatta uçuş sırasında bir frank için tiki topladım. cme yün tırnak.

Ve mevduatı sınırlama fikri sadece frangı olaylarına dayanıyor.

belki açıklamanız daha iyi bir çözüme yol açar.

omuz pek önemli değil.

 

Eh, başladı, piyasa dışı riskler .... altın, BDT'deki en büyük ve en popüler brokerlerden birinden 1-2 dakika 6 dolara uçtu.

Mevduatın büyüklüğü ile doğru olduğu ortaya çıktı.

Alpari altın fiyatları

alpari&#39;den sterlin alıntıları

 
Kim böyle bir güzelliğe sahip, çizim için? Brokerimi araştırdım, böyle bir şey yoktu
 
alpari
 
:) Alpari acil durumlarda lider oluyor, bu onlar için ikinci vaka
 
"kardeşler gülümser" yine hayallerle, yanan :-D

çan kulesi
 

Ve işte panteon-finans aniden zazboil .....

http://panteon-finance.com/news.php

Frankın düşüşünden bir hafta sonra, çalışmaları hakkında dedektif hikayeleri yazmaya başladı....

 
ciddi bir firma gibi ama böyle saçma sapan şeyler yazıyorlar!!! hatta komikti!
 
İzlerin silindiğini görebilirsiniz. Ve belki de gerçekten bir köstebek sabotajcısı var, bu da oluyor.
