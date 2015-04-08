İş için kabul edilebilir depozito miktarı nedir? - sayfa 6
Alpari kısa süre önce para yatırma limiti olmadığını açıkladı!
böylece $0 yatırabilirsiniz! mutlak rekor!
O zaman komisyoncudan +5 bonusları, kendi 0'ınızı sayabilirsiniz.
sanal bonus - sanal kazanç - sanal para çekme
Sahip olduğunuz her şeyi 3 parçaya bölün:
ilk - yağmurlu bir gün için - uzun vadeli bir banka mevduatı
ikincisi - ticaret için - karttaki bankaya
üçüncü - ticaret için DC'de.
Haftada 16 sent + %350 ile bir kere denedim ve birleştim. Ama ticaret eğlencelidir, korkutucu değil.
Bu bir ticaret değil, bir oyundur.
Ve konuyla ilgili olarak, iş için herhangi bir depozito kabul edilebilir. Soru, nasıl ticaret yapacaksınız. riskler büyükse, doğru bir şekilde söylenen depo sadece 1-2 işlem için olmalıdır.
ve kârı parayla ölçmek gerekli değildir (tüm finansal durumlar farklıdır). kar sadece % olarak ölçülür.
5 binden fazla olan bana bir komisyoncudan daha iyi ver dayanışmaya sahip ol ... umrumda değil ve istikrarlı bir yaşlılık var...