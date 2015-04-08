İş için kabul edilebilir depozito miktarı nedir? - sayfa 6

Alpari kısa süre önce para yatırma limiti olmadığını açıkladı!

böylece $0 yatırabilirsiniz! mutlak rekor!

 
transcendreamer :

O zaman komisyoncudan +5 bonusları, kendi 0'ınızı sayabilirsiniz.
 
Alexey :
sanal bonus - sanal kazanç - sanal para çekme
 
Haftada 16 sent + %350 ile bir kere denedim ve birleştim. Ama ticaret eğlencelidir, korkutucu değil.
 
mmmoguschiy :
Eh, eğer çalışırsan, ne kadar çalıştığını geri çekebilirsin.
 

Sahip olduğunuz her şeyi 3 parçaya bölün:

ilk - yağmurlu bir gün için - uzun vadeli bir banka mevduatı
ikincisi - ticaret için - karttaki bankaya
üçüncü - ticaret için DC'de.

 
Maksim-L :

"Yemek" zorunda değil misin?
MIG32 :
Bu bir ticaret değil, bir oyundur.

Ve konuyla ilgili olarak, iş için herhangi bir depozito kabul edilebilir. Soru, nasıl ticaret yapacaksınız. riskler büyükse, doğru bir şekilde söylenen depo sadece 1-2 işlem için olmalıdır.

ve kârı parayla ölçmek gerekli değildir (tüm finansal durumlar farklıdır). kar sadece % olarak ölçülür.

5 binden fazla olan bana bir komisyoncudan daha iyi ver dayanışmaya sahip ol ... umrumda değil ve istikrarlı bir yaşlılık var...
 
IvanIvanov :
