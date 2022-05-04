Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 464
Başka bir grup soru / hata.
1. Grafikteki nesneleri seçmek veya seçimi kaldırmak çok zor (ne zamandan beri bilmiyorum). Fareyi tam olarak nesneye doğrultuyorum, araç ipucu görünüyor, ancak tıklamalar seçimi değiştirmiyor.
2. Aynı tanımlama kaynaklarda iki kez bulunursa, yeniden tanımlama ile ilgili bir uyarı verilir ve bu normaldir, ancak aynı zamanda - dikkat - tanım sıfırlanır, yani. aşağıdaki metinde sembolün tanımsız olduğuna dair bir hata oluşur (bu yanlıştır). Tanımlardan birini kaldırırsanız hem uyarı hem de hata kaybolur.
3. Görsel test penceresi, ana pencereyle aynı araç çubuklarına sahip olacak mı? Cetvel olmadan çok rahatsız edici.
4. Görsel olarak test edilmiş bir Expert Advisor'ın göstergeli bir şablonu olduğunda oluşan bir hatayla karşılaştım. Konumlar zaman kaydırmalı olarak görüntülenir. Ekran görüntüsü ekliyorum.
Başka bir dilek. Uzun bir süre için, optimize edici, optimizasyon sırasında 2B, 3B, çizgi grafiği değiştirme yeteneğinden yoksundur. MT5'in doğuşundan bu yana, bu menü öğeleri devre dışı bırakıldı. Hiç yapılacak mı?
Bu modlar ancak hesaplamanın bitiminden sonra değiştirilebilir.
2D ve 3D yeniden çizim işlevi, kaynaklar açısından o kadar pahalıdır ki, ticaret stratejisi parametrelerini optimize etme istatistiklerini toplarken onu çalıştırmak mantıksızdır.
Söyleyin bana, testin ortasındaki ticaret yürütme türünü anlıktan istek anlamına ne değiştirebilir?
Geçmiş, satıcının çalışma moduyla ilgili verileri bir anda mı yoksa başka bir zamanda mı saklıyor? Yoksa bir hata mı?
Strateji test cihazı ayarlarında döviz çifti olan bir alan var. Düzenlenebilir hale getirilir, ancak gerekli enstrümanı girme girişimi işe yaramaz - girişte hiçbir şey olmaz ve sekmede giriş sıfırlanır ve eski enstrüman kalır. Servis masasına yazın veya belki zaten böyle bir görev var mı?
Yazmak. Bu açıkça bir özellik değil.
Zaten bir ekleme yaptım ;-). EURGBP'ye girmeye çalışıyorum. Piyasaya genel bakış içindedir, ancak bir nedenden dolayı testçilerin seçim listelerinde değildir. Sorun nedir?