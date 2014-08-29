MQL5'te birlikte öğrenme ve yazma - sayfa 5
Sonuç olarak, hata ayıklama sırasında derlemeden sonra, onu MQL düzenleyicisine geri atar - hata bile vermeden. Ve çizelgeden bir danışman çıkardığınızda, üzerinde bile görünmüyor. Onlar. ne hata ayıklama ne de danışmanı başlatma herhangi bir yerde hata vermez
ancak DLL'ye izin verilmediğini yazan bir hata bulundu - yani. onu görmüyor. Soru şu ki, nerede olmalı? (sürüm 4'te herhangi bir yere yeniden yazmak gerekli değildi, varsayılan olarak Windows'un Sistemler klasöründeydi)
DLL'den içe aktarmaya izin vermeyi deneyin
Benim düşünceme göre, iyi bir derleyici, uygun olmayan kod seçeneklerini geçerli olanlardan filtreleyebilmesi bakımından kötü olandan farklıdır. Ve bu ana nokta. Aynı zamanda, sık sık böyle şeylerle karşılaşırsınız - hiçbir teknik durumda olmayan nefesinizi keser. Bu, dilin ifade araçlarının gelişmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunur. Peki, oraya veri gireceğiniz format hakkında endişelenmeniz gerekiyorsa, bu bir derleyici değil, ama ... Benim düşünceme göre, MQL5'teki derleyicinin program arayüzünden daha az iyileştirilmesi gerekiyor.
2010.01.14 14:27:56 GetInternet (EURJPY,H1) 'C:\Users\Fujitsu\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Libraries'\wininet. içinde 0x00040017 olarak okunan erişim ihlali
şimdi bu yazıyor
Lütfen orijinal metni ekleyin. Özel mesajlarda olabilir.
uh ... yapı 239 ile hata gitti, ama tam olarak değil ...
2010.01.14 23:55:33 GetInternet (USDJPY,H1) Ana bilgisayardan veri alınırken hata oluştu!
ortaya çıktığı gibi, ikincisinin nedeni, onları unicode ile değiştiren işlevdi.
InternetOpenW() ve InternetOpenUrlW()
biraz * sorunu kaldırdı ...
Sadece bir uzman kullanmadı, ancak kodu komut dosyası olarak düzeltti.
* biraz, yalnızca utf-8 site kodlamasını yenmeye devam ettiği için:
<th width="50"> РЎРѕРѕР±С‰РµРЅРёСЏ </th>
</th>
