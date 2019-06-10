"New Neural", MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 72
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve en önemlisi, bu mimarinin nasıl oluşturulduğunun kaynak kodu.
İki girdi, bir göstergenin değerleri mi yoksa harici biri veri sağlayacak mı?
İki girdi, bir göstergenin değerleri mi yoksa harici biri veri sağlayacak mı?
çıktı gibi harici verileri görüntüleyebilir, dilerseniz hariç tutabilirsiniz.
PS bu XOR görevinden bir resim, klasik MLP
Şu anda, çılgın bir küçük düşünce atışı:
belki MQ'ya sor Küme görev API'sı ???
Test cihazını atlayarak görevi doğrudan MQL5'ten dağıtmak için. Görev kesinlikle zor, çok sayıda kontrol yüklemeniz gerekiyor, ancak çözülebilir.
PS ne düşünüyorsunuz yegenlerim, çok yüksek sallanmadı mı? salkım elbette kutsal bir inektir, ancak sürülmesi gerekir.
Çok güzel olurdu! Ancak, burada, muhtemelen soru, bu durumda acentelere nasıl ödeme yapılacak?
Belki bu yüzden ?
Aksi takdirde, nöron 1, 2 ve 8'in anlamı net değildir.
Belki bu yüzden ?
Aksi takdirde, nöron 1 ve 2'nin anlamı net değildir.
İlk xml dosyası: ön işlemeden önce ağ - UrainTaskPre.xml
Aynı türden çok sayıda nöron olduğunda, hata yapmak kolaydır - burada bir şablon belirledik ve önişlemci onu hazır bir ağ dosyasına genişletmeli
Ardından, önişlemci <REPEAT .../>, <INCLUDE .../>, "expr:..." ikamelerini işler ve ağı alır
UrainTaskPost.xml
Aşağıda bir XML dosyasını açan, onu bir XML ağacına ayrıştıran, ondan bir sinir ağı oluşturan, girdileri başlatan ve işte Run() olan bir komut dosyasıdır.
Not:
CNeuronService sınıfı "EXTERN" türündeki nöronları işler - eski zamanlardan kalma küçük bir tutarsızlık var
Alışmak düzeltmekten daha kolaydır.
Komut dosyası sonuçları:
UrainTaskPost.xml , terminalin ortak klasörüne yerleştirilmelidir, örneğin, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
Arşivdeki dosyalar - MQL5\Include içinde
İlk xml dosyası: ön işlemeden önce ağ - UrainTaskPre.xml
Aynı türden çok sayıda nöron olduğunda, hata yapmak kolaydır - burada bir şablon belirledik ve önişlemci bunu hazır bir ağ dosyasına genişletmeli
Ardından, önişlemci <REPEAT .../> ikamelerini işler ve ağı alır
UrainTaskPost.xml
Aşağıda bir XML dosyasını açan, onu bir XML ağacına ayrıştıran, ondan bir sinir ağı oluşturan, girdileri başlatan ve işte Run() olan bir komut dosyasıdır.
Zaten daha sıcak, şimdi dosyayı nasıl yorumlayacağınızı açıklayın.
bağlantılar oluşturmak için nereye bir şeyler yazılacağı veya bunların ayarlandığı belirtilen yere tıklayın.
Zaten daha sıcak, şimdi dosyayı nasıl yorumlayacağınızı açıklayın.
bağlantılar oluşturmak için nereye bir şeyler yazılacağı veya bunların ayarlandığı belirtilen yere tıklayın.
1) Her nöronun benzersiz bir adı olmalıdır, örneğin NEURON:1.HID:0
Adından bunun HID: 0 katmanının 1. nöronu olduğunu anlayabilirsiniz.
2) Bağlantılar (bağlantılar), adresleme için nöron adlarını + ağırlıkları kullanır
3) her nöron sınıfı sanal bool Init'i (CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet ) geçersiz kılabilir (ve yapmalıdır) ve kendi parametre gereksinimlerine göre bir XML öğesinden yüklenebilir
not
XML dosyaları Excel yerine Not Defteri ile düzenlenmelidir.
1) Her nöronun benzersiz bir adı olmalıdır, örneğin NEURON:1.HID:0
Adından bunun HID: 0 katmanının 1. nöronu olduğunu anlayabilirsiniz.
2) Bağlantılar (bağlantılar), adresleme için nöron adlarını + ağırlıkları kullanır
3) her nöron sınıfı sanal bool Init'i (CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet ) geçersiz kılabilir (ve yapmalıdır) ve kendi parametre gereksinimlerine göre bir XML öğesinden yüklenebilir
not
XML dosyaları Excel yerine Not Defteri ile düzenlenebilir.
Evet, onun sevgilisi, Excel ve Word ve bir not defterim var, peki, belli değil, buhar olacak, hala iki nöron ve 200-2000 ve her biri 100-200 bağlantılı olacak.
Zaten bir iplik gibi yapılmışlarsa, grafiksel olarak uygun veya görüntülenebilir ve hatta daha iyi grafiksel olarak düzenlenebilir.
bundan daha uygun hale getirmek için zaten bir şey yaptıysanız: aldığımız sütunlar, dağıttığımız satırlar
Evet, onun sevgilisi, Excel ve Word ve bir not defterim var, peki, belli değil, buhar olacak, hala iki nöron ve 200-2000 ve her biri 100-200 bağlantılı olacak.
Zaten bir iplik gibi yapılmışlarsa, grafiksel olarak uygun veya görüntülenebilir ve hatta daha iyi grafiksel olarak düzenlenebilir.
Ön İşlemci bunun içindir
En az 2 nöron, en az 100, dosya boyutu aynı
Peki, grafiksel olarak kime, bu yüzden kimse müdahale etmiyor - bir GUI yazıyoruz ve kullanıyoruz