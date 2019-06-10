&quot;New Neural&quot;, MetaTrader 5 platformu için bir sinir ağı motorunun Açık Kaynak projesidir. - sayfa 42

Yeni yorum
 
TheXpert :
Kabloları kafaya sokun :))
Fikri geliştireceğim ama kafasına bir çivi çakalım :)))
 

Roma profili geçmişe atıfta bulunur, yuvarlanmaz.

Renk, evet, değişmek gerekiyor, şampuanlarla benzerlikler kaçınılmaz olacak (Schwarzkopf)

 
yanlış :

Roma profili geçmişe atıfta bulunur, yuvarlanmaz.

evet, neuroshell logosunu gördünüz mü? Genelde Marmonlara atıfta bulunur.
 
sergeev :
evet, nöroshell logosunu gördünüz mü? Genelde Marmonlara atıfta bulunur.
Gördüm tabii. Bu kötü bir logo.
 

genel olarak, robotun logodaki ateşli markası iyidir. yani, genel bir stile dönüştürülebilir.

Ayılar - sinir ağının yapısından baş veya harfler (kelimenin bir kısmı) oluşturulduğunda seçeneği döndürün. içinden çıkıyormuş gibi.

ve bir mühendis kavramını yenmek fena değil.

 

Entegrasyon :)

 

Özetleyelim)

Alnına çivi çakan ve kafasının arkasından tren çıkan ve projenin adını oluşturan Roma meclisi robotu. MÜHENDİS-Entegratör rozeti ile

düşünmek gerek

 
sergeev :

ve bir mühendis kavramını yenmek fena değil.

Kafasına kask :)
 
TheXpert :
Kafasına kask :)
ve çivi)
 

:Ö)


1...353637383940414243444546474849...100
Yeni yorum