Vitaly Muzichenko :

WinAPI mql kitaplığı bu işleve sahiptir

Tipleriniz farklı, C#'tan alınmış gibiler

Öyleyse soru şu: nerede doğru?

sana ilginç sorular

şüpheniz varsa, https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw kaynağına bakmanız gerekir.

Sharp'ın bununla hiçbir ilgisi yok.

Wiki'de "önişlemci"yi ve MQL yardımında "makro değiştirme"yi okuyun - belki bir şeyler netleşir

 
Soru sormadan önce ben de senin linkinde cevap arıyordum.

Türlerdeki farkı karıştırır, örneğin mql: ushort volume_name_buffer ve off.documentation'da: LPWSTR volume_name_buffer

Bu nedenle, böyle bir soru şudur: " Nerede doğru?", daha ziyade tam soru şudur: "Bir mql programında ne kullanmak doğru?"

 
Vitaly Muzichenko :

Bu nedenle, böyle bir soru: "nerede doğru?", daha ziyade kesin soru: "Bir mql programında kullanmak doğru olan nedir?"

derleyici önişlemcisi çalıştıktan sonra her iki örnek de aynı olacak, yazıyorum, yardıma bakıyorum, makro ikamesi ne işe yarıyor

hangisini kullanmalı? - zevk meselesi, ilkini kullanırdım - bu kodun bir WinApi çağrısı içerdiğini hemen anladım -

 
Geleneksel olarak, bu tür kodlar MS API belgelerinden kopyalanır ve yapıştırılır.
MQ5 için bitmiş kodu yeniden yazmamak için tanımlamalara ihtiyaç vardır.
 
Birinin daha önce yazdığı hiçbir şey görmedim, MT5 simgesini markalı bir simgeyle değiştirmek için klasördeki Terminal.ico'yu değiştirmek yeterli,

özdeş terminallerin yığınları ile uzun yıllar eziyet

 
Fast235 :

Birinin daha önce yazdığı hiçbir şey görmedim, MT5 simgesini markalı bir simgeyle değiştirmek için klasördeki Terminal.ico'yu değiştirmek yeterli,

bunca yıl acı

Kalay ... Uzun zamandır farklı ikonlarım var. ve var

Paylaşabilirim...

 
Fast235 :

Birinin daha önce yazdığı hiçbir şey görmedim, MT5 simgesini markalı bir simgeyle değiştirmek için klasördeki Terminal.ico'yu değiştirmek yeterli,

özdeş terminallerin yığınları ile uzun yıllar eziyet

Görev çubuğunda neyin nerede ve ne işe yaradığını hemen görebilmeniz için özel simgeler oluşturuyorum ve bunları değiştiriyorum.

 

Kontrol etmek için uygun.

 #property description "Original Filename: " + __FILE__
#property description "Compile Time: " + ( string ) __DATETIME__
#property description "Compiler Version: " + ( string ) __MQLBUILD__

void OnInit () {}


 
Grafiği fareyle sürüklerseniz, nesne* işlevleri çok gecikir.
