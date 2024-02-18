Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 199
WinAPI mql kitaplığı bu işleve sahiptir
Tipleriniz farklı, C#'tan alınmış gibiler
Öyleyse soru şu: nerede doğru?
sana ilginç sorular
Wiki'de "önişlemci"yi ve MQL yardımında "makro değiştirme"yi okuyun - belki bir şeyler netleşir
sana ilginç sorular
Wiki'de "önişlemci"yi ve MQL yardımında "makro değiştirme"yi okuyun - belki bir şeyler netleşir
Soru sormadan önce ben de senin linkinde cevap arıyordum.
Türlerdeki farkı karıştırır, örneğin mql: ushort volume_name_buffer ve off.documentation'da: LPWSTR volume_name_buffer
Bu nedenle, böyle bir soru şudur: " Nerede doğru?", daha ziyade tam soru şudur: "Bir mql programında ne kullanmak doğru?"
derleyici önişlemcisi çalıştıktan sonra her iki örnek de aynı olacak, yazıyorum, yardıma bakıyorum, makro ikamesi ne işe yarıyor
hangisini kullanmalı? - zevk meselesi, ilkini kullanırdım - bu kodun bir WinApi çağrısı içerdiğini hemen anladım -
Birinin daha önce yazdığı hiçbir şey görmedim, MT5 simgesini markalı bir simgeyle değiştirmek için klasördeki Terminal.ico'yu değiştirmek yeterli,
özdeş terminallerin yığınları ile uzun yıllar eziyet
Kalay ... Uzun zamandır farklı ikonlarım var. ve var
Paylaşabilirim...
Görev çubuğunda neyin nerede ve ne işe yaradığını hemen görebilmeniz için özel simgeler oluşturuyorum ve bunları değiştiriyorum.
Kontrol etmek için uygun.