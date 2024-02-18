Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 124

Burada olup olmadığını hatırlamıyorum, ama birileri için faydalı olabilir. Parametreli bir sınıfın yöntemini yalnızca bu öznitelikle aşırı yüklemeniz gerektiğinde, değere veya başvuruya göre aynı türden bir argüman alır (yapılar yalnızca başvuruya göre, basit türler çoğunlukla değere göre iletilir). Bu, bu şekilde yapılabilir (ayrıca, ikinci şablon, & olmadan varyanta uygulanmalıdır, aksi takdirde yapılara göre temel tipleme derlenmez)

 template < typename T>
class A
 {
public :
  A* operator <<(T&p){ Print ( "<< &" , typename (T)); return & this ; }
   template < typename F>
  A* operator <<(F p){ Print ( "<< " , typename (F)); return & this ; }
 };

void OnStart ()
 {
     double ask= Ask ,bid= Bid ;
     MqlTick mt;
    A< double > a1;
    a1<< Ask << Bid <<ask;
    A< MqlTick > a2;
    a2<<mt; 
 }

Ilya Malev :

Burada olup olmadığını hatırlamıyorum, ama birileri için faydalı olabilir. Parametreli bir sınıfın yöntemini yalnızca bu öznitelikle aşırı yüklemeniz gerektiğinde, değere veya başvuruya göre aynı türden bir argüman alır (yapılar yalnızca başvuruya göre, basit türler çoğunlukla değere göre iletilir). Bu, bu şekilde yapılabilir (ayrıca, ikinci şablon, & olmadan varyanta uygulanmalıdır, aksi takdirde yapılara göre temel tipleme derlenmeyecektir)

Daha sonra, bir yapı tipine yönelik bir sınıfın herhangi bir sayısal türü kabul edebileceği ortaya çıktı. Ve onlarla ne yapmalı?

 
Alexey Navoykov :

Daha sonra, bir yapı tipine yönelik bir sınıfın herhangi bir sayısal türü kabul edebileceği ortaya çıktı. Ve onlarla ne yapmalı?

Bu durumda, sınıf, hem yapılar hem de basit tipler için karma bir türe yöneliktir, aksi takdirde bu yapı anlamsızdır. F'de gereksiz tipleri kabul etmemek için typename (F), sizeof (F) vb. için bir çek yazabilirsiniz.

 
Ilya Malev :

Bu durumda, sınıf, hem yapılar hem de basit tipler için karma bir türe yöneliktir, aksi takdirde bu yapı anlamsızdır. F'de gereksiz tipleri kabul etmemek için typename (F), sizeof (F) vb. için bir çek yazabilirsiniz.

typename, gereksiz türlerin alınmasına karşı koruma sağlamaz ) Bunu yapmak için, uygun tür ile aşırı yüklenmiş bir özel yöntem yapmanız gerekir.

Ve eğer sınıf herhangi bir türe yönelikse, o zaman neden onu bir şablon parametresiyle parametrelendirerek kafa karışıklığı yaratalım? Sadece böyle bir koltuk değneğinde kullanılırsa. Koltuk değneği için daha basit seçenekler olmasına rağmen, şablon sınıfları olmadan.

 
Alexey Navoykov :

sınıf herhangi bir türe yönelikse, neden onu bir şablon parametresiyle parametrelendirerek kafa karışıklığı yaratıyorsunuz?

Peki herhangi bir şey olabilen istediğiniz türü herhangi bir parametrelendirme yapmadan nasıl kabul edersiniz? Türü belirtmeden bir parametre veya alan bildiremezsiniz. Örneğin, rastgele bir veri türü için "sarmalayıcı" bir sınıf olabilir.

Alexey Navoykov :

typename, gereksiz türleri kabul etmeye karşı koruma sağlamaz)

typename(F)==typename(T) yazarsanız, bu koruma sağlayacaktır.

 
Ilya Malev :

Peki herhangi bir şey olabilen istediğiniz türü herhangi bir parametrelendirme yapmadan nasıl kabul edersiniz? Türü belirtmeden bir parametre veya alan bildiremezsiniz. Örneğin, rastgele bir veri türü için "sarmalayıcı" bir sınıf olabilir.

Peki, o zaman sadece A sınıfı. Parametresinin sınıfın davranışıyla hiçbir ilgisi yoksa neden bir şablon ilan edelim?

İlya Malev :

typename(F)==typename(T) yazarsanız, bu koruma sağlayacaktır.

Bu kesinlikle teneke. Tür denetimini çalışma zamanına taşıyın... Kodlarınızın yıllar sonra hatalarının ayıklanması gerekecek

 
