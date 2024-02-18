Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 106
Global değişken MT5 Tester ile taklit edildiğinden çalışmıyor. Ayrıca TimeCurrent () kullanırlar .
Üzgünüz, MT4 ile karıştırıldı. MT4'te çalışır ancak MT5'te çalışmaz.
Başvuru
Tehdit Tester'da bir bilgisayarın yerel saatini bulmanın daha kolay bir yolu var mı?
Bu formda, irrasyoneldir. Yalnızca bir kez gerçek zamanlı almanız ve ardından GetTickCount veya GetMicrosecondCount kullanarak farkı hesaplamanız gerekir.
Evet katılıyorum.
Ve kod?
Test cihazındaki zaman yoğunluğu tamamen farklıdır. Gitmeyecek.
Ve kod?
Güncellenmiş.
GetTickCount'ta, sonsuza kadar, taşmayı hesaba katmanız gerekir.
Bir UINT'den başka bir UINT çıkarırsanız, taşma durumunda bile sonuç her zaman doğru olacaktır.
illüstrasyon
kayıt
Bir UINT'den başka bir UINT çıkarılırsa, taşma durumunda bile sonuç her zaman doğru olacaktır.
Muhtemelen, bir geçişin ~50 günden daha uzun sürebileceği anlamına geliyordu (o zaman GetTickCount tam bir döngüden geçecek). Ama bu uygulama alanında değil.