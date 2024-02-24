Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 802

Uladzimir Izerski :

1. noktaya göre, farklı araçlar için kabul edilebilir ortak faktörlerin tahmin ediciler için yanlış seçildiğini varsayabilirim.

2. nokta, 1. noktanın hatasından kaynaklanmaktadır.

3. paragrafa göre, dalga yapısı büyük olasılıkla dikkate alınmamıştır.

Ben öyle düşünmüyorum, çünkü tahmin edicilerin seçimi büyük ölçüde şansa bağlı. Uzun yıllardır kullandıklarımı 200'den seçme sonucu aldım. Sadece bir gerçek.

İşte sd = %1 olan tahmin grafiği


Ve işte sd= 10% olan grafik


Aleksandr İvanov :

San Sanych Fomenko :

Ben öyle düşünmüyorum, çünkü tahmin edicilerin seçimi büyük ölçüde şansa bağlı. Uzun yıllardır kullandıklarımı 200'den seçme sonucu aldım. Sadece bir gerçek.

İşte sd = 1% ile tahmin grafiği


Ve işte sd= 10% olan grafik


Zamanı alet(ler)e bağlamadan herhangi bir sonuç çıkarmak zordur.

 
Maksim Dmitrievski :

Maksim Dmitrievski :

beslenmemiş geyik üzerinde

Geyik ve geyik arasındaki fark nedir? Sözleşmeler. neden tepki versin.

TS'nin karlılığı her zaman tahmine bağlı olacaktır.

NS, mevcut duruma hızlı bir şekilde yanıt vermek ve gelecek için olası bir senaryoyu tahmin etme yeteneği için tasarlanmıştır.

MÜMKÜN'ü vurguluyorum.

Bir sinir ağı asla garanti edemez, sadece varsayabilir.

Buna katılmalı mıyım?

Uladzimir Izerski :

