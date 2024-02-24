Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2038
tartışılacak bir şey yok, çünkü herhangi bir normal çerçevede minimum kodla yaptım ve gösterdim
ev yapımı ürünler burada özellikle tartışılmıyor, yalnızca catbust veya modern sinir ağları gibi yetişkin modeller
mql nöronlarıyla bu fare telaşı tartışmak bile ilginç değil, çünkü dünya çok ileri gitti ve her yıl liderlik ikiye katlanıyor
Diyelim ki bana şunu söylüyorsunuz: "Tensorflow üzerinde şöyle bir modelim var" Ve bana mql'de bir şey kodladığını söylüyorsun. Ve neden bu bilgiye ihtiyacım var? bunu nasıl çoğaltırım
bir gülümsemeden başka bir şeye neden olmaz) neden böyle bir modelim olduğunu kabul etmiyorsun ki birkaç yıl daha tensor akışı / yapışıyor ve aynı zamanda aradaki farkı üçe katlayacağım, neden olmasın izin ver?)
Edgar Peters'ın bir kitabından, elbette kelimenin tam anlamıyla değil - "Bir katip / komisyoncu, bir sokakta duran beş poundluk bir banknotu geçecek, çünkü olasılık teorisine göre orada olmamalı" ...)
İyi şanlar.
Daha fazla çizgi, daha fazla derinlik gerekir.
Gigabayt varsa, o zaman milyonlarca satır. 6 derinliğinde, son sayfa toplam örnek/satır sayısının 1/64'üne sahip olacaktır, yani. girdi milyonlarca ise on binlerce.
CB toplulukları bu şekilde oluşturur, yani. kesme meydana gelir ve böylece sığlaşma genel olarak ağaç sayısına bağlıdır, maksimum 10 derinliği tavsiye ederler.
bu zaten bitti görüşmeler başladı maalesef
Görünüşe göre bu, milyonlarca satır için bir öneri değil. 15 deneyin
Görünüşe göre bu, milyonlarca satır için bir öneri değil. 15 deneyin
Bu sadece genişlik ve derinlikte çok büyük numuneler içindir.
Öğrenmenin kolay olduğunu söylüyorum ama öğrenme sırasında tespit edilen örüntüler kontrol örneğinde doğrulanmıyor.
piyasa bilgilerinin analizi ile genel olarak, piyasanın sadece kendisine bilgi verdiğine ve tüm verilerin işlenmesi gerektiğine inanan araştırmacının açgözlülüğü dışında... burada görev, tekrar eden bir model aramak olarak resmileştirilmiştir , verilerin geri kalanı atılmalıdır (kullanılmaz)
bir karar vermekle ilgili her şey üzücü - testi geçecek ve ileriye gidecek bir TS oluşturmak mümkündür, ancak sorun burada
, yani gelecekte sorunu nasıl yazıyorsunuz?
Genel olarak, görevi resmileştirmede bir miktar ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum.
Prensip olarak, test istatistiklerini yüklemek ve Python'da NN'yi eğitmeye çalışmak zor değildir,
piyasa bağlamının tanımı, IMHO yazdığınız gibi - sadece tüccarın kararı, yani. Resmileştirmenin, algoritmalaştırmanın veya keşfetmenin mümkün olduğundan şüpheliyim.
2 seviyeden daha basit atomlarla, madde molekülleri inorganik maddedeki atomlardır ve madde büyük bir molekül ve organik maddedeki bir grup atomdur. Devlet piyasasının analizinde, ekonomik varlıklar insanlardır. ve insanlar atomlardan ve bileşenlerinden daha karmaşıktır. kesinlikle organik kimyadan daha zor.
Bence sütun sayısı derinlik için çok önemli değil. Derinliği artırmak için yalnızca çok sayıda çizgi gerekir. Ve sütunlar - evet, bir milyon olsa da. Hepsi test edilecek ve en iyilerinden sadece birkaçı seçilecek.
Genel olarak, böyle bir sonuç - sonunda 2 ağaç
Metrikler
Seçilen yöntemle tahmin edicilerin öneminin tahmini
C++ ve bin modeli ve niceleme tablosu eklendi.
Benim için numunenin karıştırılması gerekiyor veya bu maksimum - test ve muayene numuneleri arasındaki metrikteki fark utanç verici.
2 seviyeden daha basit atomlarla, madde molekülleri inorganik maddedeki atomlardır ve madde büyük bir molekül ve organik maddedeki bir grup atomdur.
tam olarak budur, ama siz atomları düşünürken ve kristal kafesi düşünmeye karar verir vermez, "herkes yelken açtı" - çoğu durumda çözülmesi çok zor bir görev, bir kez okudum, bu arada, onlar orada sinir ağlarını kullanın - modelleme işleminin sonucu daha hızlı elde edilir
piyasalarda durum böyledir, bir veya iki tik düşünürken çok fazla seçenek yoktur - yukarı veya aşağı, "burada bir emir açıldı ve burada kapatıldı") çalışmaya devam edersek her şey daha karmaşık hale gelir) )
Devlet piyasasının analizinde, ekonomik varlıklar insanlardır. ve insanlar atomlardan ve bileşenlerinden daha karmaşıktır. kesinlikle organik kimyadan daha zor.
evet, bu bir tür canlı yapı, ancak davranışsal bir modeli var - bu kalıplara veya pazarın bağlamına izin verin, nokta değil
tarihteki davranışı incelemek için gelecekte ne yapılacağına karar vermek kalır
Trenin içinde karıştırmak veya test etmek mümkündür, ancak hiçbir anlamı yoktur ve tren ile test arasında imkansızdır. Onları tesadüfen karıştırmadınız, sınavlı bir test için çok iyi bir sonuç.
Aradaki fark, pazarın her zaman aynı olmaması, değişmesidir. Ana şey, ortalama bir kar elde etmektir)