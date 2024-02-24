Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 62
Yani, kâseyi istiyorsun... Bir kez eğitim aldın ve hayatının geri kalanında kupon kesmeye mi oturdun? Ne olmuş? Değiştiğinizde şaşırıyorsunuz, hangi yıldan beri piyasadasınız? Bu bir sır değilse ...... Piyasanın sürekli değiştiğinin farkındasınız ve bir süre sonra model basitçe uçup gidiyor, modelin uzun yıllar çalışmasını istiyorsanız, o zaman aylık çizelgeye gidin, bu durumda sadece doğru. Ve böylece, 5 dakika boyunca haftada çalışmak tamamen normal bir sonuçtur, o zaman aşırı eğitim var .... Peki, eğer iki hafta ise, o zaman genellikle sınıf ....
"Endişenizi anlıyorum" S.
8 yıldır forex'teyim, sistemik bir kârım yok, eğer ilginçse.
Görmek:
Forvetin başlangıcını işaretledim. Neredeyse 6 yıl sürer! Eğitim için önceki veriler kullanıldı. Böyle uzun bir dönemde karlı bir sinyal alıyorum.
Bu tatmin edici bir sonuçtur (3 ile). Geliştireceğim. 4-ku üzerinde ise, gerçek üzerine bahse girebilirsiniz. Zayıf sonuçlar görmekten korkmuyorum, bu beni sadece gelişmeye motive ediyor ve yıllardır böyle davranıyorum.
Ben böyle bir sonuç görmedim. En az 5 yıllık bir ileriye dönük test, sabit lotlu ve test cihazında hile içermeyen en az 2.000 işlem gösterin.
Piyasada tek ve sabit bir sinyal olduğu fikrini destekliyorum. Ve zaten onu yakalıyorum.
Not: Periyodik olarak yeniden eğitilmiş bir model yapmak istiyorsanız, ileriye doğru kayma, yani ileriye doğru yapıştırma yapın.
Her şey çok daha kolay. Mevcut sinyal kapanışı ile önceki sinyal kapanışı arasındaki farkı hesaplıyorum, eğer bu fark pozitifse, sinyalin yönünü dikkate alarak ve pozitif fark 100 pips'den fazla ise, önceki sinyali bire ayarlıyorum, daha az ise , sonra sıfır.
Eh, gerçek sinyali yakalamada iyi şanslar, bu tür testleri sağlayamıyorum çünkü sistemi her hafta yeniden eğitmek zorundayım. Bu arada 2004 yılından beri piyasadayım ve aktif olarak sinir ağı ticareti ile ilgileniyorum. Neuroshel'de bile kapalı bir forumda bir çete tarafından karıştırıldılar ....
İşte bundan bahsediyorum, Onay işaretinden sonra bir forvetiniz var ve sonra yanan bir düşüş var ve şu anda sistemin mevduatı tekrar yukarı çekeceğinden şüpheniz var, yani tüm bunlar çöp . Bazı kurallar vardır, sistemin dengesi 45 derecelik bir açıyla olmalı ve keskin sıçramalar ve çukurlar olmadan sistematik olarak büyümelidir, o zaman yeterli kabul edilir. Ve bahisçinin 2007'de NS'nin yardımıyla depozitoyu yükseltmeyi başarması, yalnızca NS'nin piyasanın ritmini yakalaması ve dedikleri gibi, şanslı ve başka bir şey değil, başarılı bir şekilde girmesi nedeniyle, bu o zaman bile tartışıldı. daha sonra piyasadaydı ve en önemlisi, piyasanın tepkisi tam olarak öğrenilen kalıplardaydı. Aynı şekilde Reshetov modelini de başarılı bir şekilde eğitebilirsiniz ve üç ay sorunsuz çalışacak, ancak hepsi şans seviyesinde. Şampiyonluktan sonra böyle bir sonucu tekrarlayamazdı... Yani şöyle bir şey...
Çok orijinal ve gerçekten de düşündüğümden çok daha önemsiz. Teşekkür ederim!
Ve bir hedef değişken derleme fikrinizi biraz çiğneyebilir misiniz? Henüz çözemedim ama ilginç olduğunu düşündüm.
Peki Duc aynı yerde her şey zaten söylendi. 100 pipsten fazla kârı olan sinyaller için geri kalan 0 için 1 belirledik. Yazımı daha dikkatli okumalısın, orada her şey net bir şekilde açıklanmış değil mi?
Yalan söylüyorsam beni düzeltin.
MMMM Her şeyi tam olarak anlamadım ama açıklamaya çalışacağım. Sistemin bir al ve sat sinyali verdiğini varsayalım. Belirli bir kâr veya daha fazlası ile sonuçlanan tüm sinyaller için, kalan 0'a 1 koydum. Nasıl yapılır. Alış durumunda önceki sinyalin kapanışından mevcut sinyalin kapanışını çıkarırım ve bu fark belirtilenden büyükse önceki sinyali 1'e, aksi halde sıfıra ayarlarım. İşte bu kadar, hedef sinyal başka hiçbir yerde kullanılmaz, sadece bir model oluşturmak için kullanılır ve sonra... ileride, göstergeden sinyal göründüğünde model 1 veya 0 der. Bu sinyalin ait olup olmadığı sorusuna cevap verilirken kârlı veya kârsız sinyaller vermek. Açıksa, kodda şu şekilde uyguladım ......
Maximum'un kâr olduğu yerde (ben buna basitçe diyorum) Bu örnekte, bu kod bir satış sinyalinden alınmıştır....
LastI, değerin yazılacağı önceki sinyalin tampon indeksidir . Sanki geçmişteymiş gibi, artık sinyalin bize kâr getirip getirmeyeceğini bilmediğimiz için, artık önceki sinyalin kârı hakkında söyleyebiliriz, ancak Reshetov modeli sadece bu önyargıyı ortadan kaldırıyor ve gerçek hayatta bu soruyu cevaplıyor. şu anda. Mevcut sinyal karlı olacak mı olmayacak mı.... CURRENT sinyalinin karlı sinyaller sınıfına ait olup olmadığı. Bu nedenle, yeniden çizmek yok, bunun hakkında söylemek isterseniz .....
Herhangi bir yeniden çizmeye ima bile etmedim, kelimeleri yanlış yorumlamaya gerek yok.
Açıkça, sinyalden sinyale işlem zamanı anlamına gelir. Neyse gerisi belli.
Ayrıca bir yöntem, o şekilde denemedim, o yüzden susacağım. Burada soru, sinyalizasyon sisteminin kendisinin yeterli olup olmadığıdır. Yani, neden tam olarak bir sinyalin olduğu yerlerde bakmaya başlıyoruz, başka yerlere değil.