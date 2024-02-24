Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 63
Herhangi bir yeniden çizmeye ima bile etmedim, kelimeleri yanlış yorumlamaya gerek yok.
Açıkça, sinyalden sinyale işlem zamanı anlamına gelir. Neyse gerisi belli.
Ayrıca bir yöntem, o şekilde denemedim, o yüzden susacağım. Burada soru, sinyalizasyon sisteminin kendisinin yeterli olup olmadığıdır. Yani, neden tam olarak bir sinyalin olduğu yerlerde bakmaya başlıyoruz, başka yerlere değil.
Herhangi bir TS, ne kadar karmaşık olursa olsun, bir oldubittiye yol açar. Olay gerçekleşti ve geri alınamaz. Ben şekillendirilmiş çubuklardan bahsediyorum. Sıfır çubuğu prensipte hesaplanmaz. Yani, bir olay meydana geldiğinde ve bir sinyal göründüğünde, şu anda göstergelerin değerlerini kaydediyoruz. Pazarın geri kalanı bizi ilgilendirmiyor. Sadece sinyalin göründüğü anda. Ama şu anda yapabileceğimiz göstergeler, sinyal göründüğü anda. Göstergeleri herhangi bir periyot için kaydedebiliriz, örneğin, TS'nin kendisi kayan bir çubuk değerine sahip bir sinyal verdiği için, onu dalgalandırıyorum. Bu nedenle, bir sinyalde, anı 5 bar, diğerinde 8, üçüncüde 3, vb. Belli bir adaptasyon anı, ekranıma bakarsanız yeşil noktalar göreceksiniz ve bu nedenle sayıları (ve her zaman farklıdır) göstergeler için hesaplama süresidir. Ancak genel olarak, yalnızca bir sinyalin ortaya çıktığı anları alıyoruz ve buna göre Predictor sadece sinyaller için eğitiliyor, pazarın geri kalanı bizim için ilginç değil. Sinyaller arasında bir model oluşturabilsek de, bu zaten böyle ...... bu arada .....
"Her şeyi anladım.
Demark'ın seçimi neden bu tür noktalardan daha iyi, ardından örneğin gün boyunca 100'den fazla hareket noktası var? Yani, bazı sinyal sistemleri için değil, özellikle gelecekteki hareket için mi seçildi?
Bugün oldukça kabul edilebilir bir gün, bu yüzden şikayet etmek günahtır .... Ve Predictor'un saçmalık olduğunu söylüyorsunuz. Her ne kadar neden bahsediyorum .... ne bir tahmin edici - SINIFLAYICI :-)
Bu tür noktaları seçmek için geleceği bilmeniz gerekiyor, ancak bilinmiyor, bu yüzden bu noktaları nasıl seçebildiğinizi tam olarak anlamıyorum ??? nasıl???
Nasıl ne. Grafikteki her noktadan sonra birkaç saat içinde ne olacağı hakkında bilgi topladığımız bir eğitim seti oluşturuyoruz. (maks, min, marjinal fark, vb.). Modulo n'den az olan noktaları sizin gibi filtreliyoruz. ve 1 - al, -1 sat, 0 - hiçbir şey yapma diyen bir sınıflandırıcı yapın. Her şeyi sinyal sistemi olmadan yapıyoruz.
Hangi kriter önemli olacak. Bu noktanın ortaya çıkmasının şartı nedir?????
Tekrarlıyorum. M saat içinde fiyat 100 puan yukarı veya aşağı kırılacak. Ve bu şekilde 100 puan al kar ile işlem yaparak modellenmiştir.
Veya m saat içinde fiyat en az 100 puan yüksek/düşük olacaktır. Pozisyon m saat içinde kapatılır . Bu hoşuma gidiyor.