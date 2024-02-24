Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 59

Yöntemlerle ilgili olarak, makaleyi okumanızı öneririm. Endüstride hangi yöntemlerin en iyi olduğu konusunda ampirik olarak oluşturulmuş bir görüş vardır. Bu makale sınıflandırma sorunu hakkındadır: http://www.cs.cornell.edu/~caruana/ctp/ct.papers/caruana.icml06.pdf

Ve hiçbir şey icat etmek zorunda değilsin.

Ama istisnalar var tabii. Her şey verilere bağlıdır.
 
Dr.Tüccar :

Başka bir deyişle, "Google'da siteme giden ilk bağlantıya bakın" :)

Başka linklere bakmayı kimse yasaklamaz. Google düzenlemesinin üst sıralarına siteme bir bağlantı koymadım, değil mi? Bu nedenle, Google'ın siteyi istediğiniz gibi indekslemediğine dair tüm iddialar bana değil, arama motoru desteğine yöneliktir.

Dr.Tüccar :

İki modelden oluşan bir komiteniz olduğunu öğrendim, yukarıda anladığım ve yazdığım şey bu değil.

Üzgünüm ama ne demek istediğini uzaktan okumak için telepati dersi almadım. Bu nedenle, telepatik yeteneklerin öğretiminin neden tüm eğitim kurumları için zorunlu programa dahil edilmediği konusundaki iddialarınızı Milli Eğitim Bakanlığı'na iletin. Veya daha spesifik olarak bu form hakkındaki düşüncelerinizi formüle edin.
 
Michael Marchukajtes :
modellerim nadiren %40-50 genellemenin üzerine çıktı, ancak verilerle ne yapacağımı düşündükten sonra. Sınıflandırmadan sonra elde edilen modelin özü nedir? Aynı verilerde, şimdi ortalama olarak en az %70'lik modeller alıyorum, ortalama %80-90 ve gelecekte, bilinmeyen verilerde, hatalar 10-12'de 1-2 civarında. Bu para kazanmak için yeterli. :-)
Tanıma kalitesini artırmak için nasıl bir mucize dönüşüm yapılması gerektiğini söyler misiniz?
 
Dr.Tüccar :
Evet, ben de kesinlikle al/sat olarak sınıflandırmaya çalışıyorum. Ama orijinal 6 girdiyi nasıl aldınız, onları bilinen bir stratejiden mi aldınız? Yeterli girdiler en önemli şeylerden biridir. Aksine, binlerce girdim var (yüz çubuk için fiyatlar ve göstergeler) ve birkaç düzine bırakarak onları ayıklamam gerekiyor, çünkü herhangi bir model bu kadar çok sayıda girdi üzerinde yeniden eğitiliyor.

Stratejim basit. Bu, al ve sat sinyalleri veren bir Thomas Demark dizisidir. 100 pipten daha karlı olan sinyalleri bir ile işaretliyorum, geri kalanların hepsi sıfır ve sinyal anında gösterge değerlerini kaydediyorum.Set aşağıda sunulmuştur ve yaklaşık %90 genellemeli bir model elde ediyorum. Bu kadar...

Damaların kesişimini de sistemin temeli olarak alabilirsiniz. Ben de kötü olacağını düşünmüyorum. Yani böyle bir şey. Önemli olan verileri doğru hazırlamak...

Son ikisi modelin z-skoru ve kelly katsayısıdır, yani abartılı bir şey değil... 

   double PONT1= iBullsPower ( NULL , 0 ,PONT, PRICE_CLOSE ,i)+ iBearsPower ( NULL , 0 ,PONT, PRICE_CLOSE ,i);
   double MOM= iMomentum ( NULL , 0 ,PONT, PRICE_CLOSE ,i);
   double Dstoh= iStochastic ( NULL , 0 ,PONT,PONT+ 9 ,PONT+ 9 , MODE_EMA , 0 , MODE_MAIN ,i);
   double STD= iStdDev ( NULL , 0 ,PONT, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i);
   double Force= iForce ( NULL , 0 ,PONT, MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i);
   double VolM= iCustom ( NULL , 0 , "BetterVolume 1.4.1" , 9 ,i);
   double EMA= Close [i]- iCustom ( NULL , 0 , "9MAMA_NK" , 0.5 , 0.05 , 1 ,i);
   double Zscore= iCustom ( NULL , 0 , "TDSEQUENTA v2015" , 5 , 8 , 12 , 9 ,i);
   double Nstep= iCustom ( NULL , 0 , "TDSEQUENTA v2015" , 5 , 8 , 12 , 10 ,i);
 
Yeni başlayanlar için kırmızı çizgiden sonra, numune dışı veya numune dışı. Bana göre oldukça uygulanabilir. Doğru, bugün hatalar çoktan gitti, ama bu korkutucu değil ..... Hatasız hata olmaz ....
 
Michael Marchukajtes :

Onlar. sinyalin yönüne göre değil, gelecekteki karlılığa göre (1 - en az 100 pip, 0 - 100 pipten az) sınıflandırmaya göre mi? Ve Demark sırasına göre yön nasıl belirlenir?

 
Yuri Reshetov :
Onlar. kârlılığa göre sınıflandırmaya göre (1 - en az 100 pip, 0 - 100 pip'ten az) ve sinyalin yönüne göre değil mi? Ve Demark sırasına göre yön nasıl belirlenir?

Sistemin kendisi bir al sinyali veya bir sat sinyali veriyor, bu yön ve sınıflandırıcı zaten sinyalin satın alındığını ve NS'nin evet olduğunu söylüyor, bu doğru sinyal, o zaman satın alıyoruz, HAYIR diyorsa, bu doğru sinyal değil, o zaman satıyoruz. Satışa benzer şekilde .... Gerçek satış veya yanlış, dolayısıyla sonuçlar ...

 
Michael Marchukajtes :

Forumda CSV'de sınıflandırma için bir seçim örneği yayınlayabilir misiniz?
 

Ayrıca, herhangi bir girdi verisini çıktı verisine yönlendirebilirsiniz ve bir süre sistem çalışacaktır, böylece kim ararsa onu her zaman bulacaktır :-)

Ve böylece, verilerle gerçekten küçük bir şaka ve genelleme seviyemiz kabul edilebilir% 90'lık sayılara çıkıyor .....

 
Michael Marchukajtes :

Eğitim ve doğrulama için veri süresi nedir? Birkaç gün gibi mi görünüyor? Dürüst olmak gerekirse, hiçbir şey ifade etmiyor.
