Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 59
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Başka bir deyişle, "Google'da siteme giden ilk bağlantıya bakın" :)
Başka linklere bakmayı kimse yasaklamaz. Google düzenlemesinin üst sıralarına siteme bir bağlantı koymadım, değil mi? Bu nedenle, Google'ın siteyi istediğiniz gibi indekslemediğine dair tüm iddialar bana değil, arama motoru desteğine yöneliktir.
İki modelden oluşan bir komiteniz olduğunu öğrendim, yukarıda anladığım ve yazdığım şey bu değil.
modellerim nadiren %40-50 genellemenin üzerine çıktı, ancak verilerle ne yapacağımı düşündükten sonra. Sınıflandırmadan sonra elde edilen modelin özü nedir? Aynı verilerde, şimdi ortalama olarak en az %70'lik modeller alıyorum, ortalama %80-90 ve gelecekte, bilinmeyen verilerde, hatalar 10-12'de 1-2 civarında. Bu para kazanmak için yeterli. :-)
Evet, ben de kesinlikle al/sat olarak sınıflandırmaya çalışıyorum. Ama orijinal 6 girdiyi nasıl aldınız, onları bilinen bir stratejiden mi aldınız? Yeterli girdiler en önemli şeylerden biridir. Aksine, binlerce girdim var (yüz çubuk için fiyatlar ve göstergeler) ve birkaç düzine bırakarak onları ayıklamam gerekiyor, çünkü herhangi bir model bu kadar çok sayıda girdi üzerinde yeniden eğitiliyor.
Stratejim basit. Bu, al ve sat sinyalleri veren bir Thomas Demark dizisidir. 100 pipten daha karlı olan sinyalleri bir ile işaretliyorum, geri kalanların hepsi sıfır ve sinyal anında gösterge değerlerini kaydediyorum.Set aşağıda sunulmuştur ve yaklaşık %90 genellemeli bir model elde ediyorum. Bu kadar...
Damaların kesişimini de sistemin temeli olarak alabilirsiniz. Ben de kötü olacağını düşünmüyorum. Yani böyle bir şey. Önemli olan verileri doğru hazırlamak...
Son ikisi modelin z-skoru ve kelly katsayısıdır, yani abartılı bir şey değil...
Stratejim basit. Bu, al ve sat sinyalleri veren bir Thomas Demark dizisidir. 100 pipten daha karlı olan sinyalleri bir ile işaretliyorum, geri kalanların hepsi sıfır ve sinyal anında gösterge değerlerini kaydediyorum.Set aşağıda sunulmuştur ve yaklaşık %90 genellemeli bir model elde ediyorum. Bu kadar...
Onlar. sinyalin yönüne göre değil, gelecekteki karlılığa göre (1 - en az 100 pip, 0 - 100 pipten az) sınıflandırmaya göre mi? Ve Demark sırasına göre yön nasıl belirlenir?
Onlar. kârlılığa göre sınıflandırmaya göre (1 - en az 100 pip, 0 - 100 pip'ten az) ve sinyalin yönüne göre değil mi? Ve Demark sırasına göre yön nasıl belirlenir?
Sistemin kendisi bir al sinyali veya bir sat sinyali veriyor, bu yön ve sınıflandırıcı zaten sinyalin satın alındığını ve NS'nin evet olduğunu söylüyor, bu doğru sinyal, o zaman satın alıyoruz, HAYIR diyorsa, bu doğru sinyal değil, o zaman satıyoruz. Satışa benzer şekilde .... Gerçek satış veya yanlış, dolayısıyla sonuçlar ...
Sistemin kendisi bir al sinyali veya bir sat sinyali veriyor, bu yön ve sınıflandırıcı zaten sinyalin satın alındığını ve NS'nin evet olduğunu söylüyor, bu doğru sinyal, o zaman satın alıyoruz, HAYIR diyorsa, bu doğru sinyal değil, o zaman satıyoruz. Satışa benzer şekilde .... Gerçek satış veya yanlış, dolayısıyla sonuçlar ...
Ayrıca, herhangi bir girdi verisini çıktı verisine yönlendirebilirsiniz ve bir süre sistem çalışacaktır, böylece kim ararsa onu her zaman bulacaktır :-)
Ve böylece, verilerle gerçekten küçük bir şaka ve genelleme seviyemiz kabul edilebilir% 90'lık sayılara çıkıyor .....
Ayrıca, herhangi bir girdi verisini çıktı verisine yönlendirebilirsiniz ve bir süre sistem çalışacaktır, böylece kim ararsa onu her zaman bulacaktır :-)
Ve böylece, verilerle gerçekten küçük bir şaka ve genelleme seviyemiz kabul edilebilir% 90'lık sayılara çıkıyor .....