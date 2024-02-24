Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 604
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şakaydı. Şaka yapmadan - dikliği çevirin, nasıl etkilediğini görün.
Giriş, görev için yeterliyse, "1 nöron" üzerinde mümkündür.
Mo bağlamında, toksik ideolojik olarak doğrudur.
-------------
Derin ağlarda profesör - youtu.be/qx3iM2aa2yU
31 dk. "Hala bilim çok az ama çok fazla vudu büyüsü var"
Yüksek bir değişim oranı ile karakterize edilen gelişim aşamalarının özel bir adı vardır - bir sıçrama.
Aktivasyon işlevi (sigmoid, tankh, vb.), değişim hızına bir sınır getirilerek değiştirilmiş bir sıçramadır.
Yerli "arayanlar"ın bu gerçeğin anlamını kavraması daha ne kadar zaman alacak...
Peki, Forex'te çalışmıyor.
Yüksek bir değişim oranı ile karakterize edilen gelişim aşamalarının özel bir adı vardır - bir sıçrama.
Aktivasyon işlevi (sigmoid, tankh, vb.), değişim hızına bir sınır getirilerek değiştirilmiş bir sıçramadır.
Yerli "arayanlar"ın bu gerçeğin anlamını kavraması daha ne kadar zaman alacak...
sağlamlığı gerçekten doğrulamadan bir şeyin farkında olmanın anlamı nedir?
Bu tür ifadeleri tercih ederim: İşte mevduatın büyümesi için bir eğri (en azından testte) .. ve hepiniz m ... ki şimdi azazaz .. o zaman evet, soru sorulmadı
sağlamlığı gerçekten doğrulamadan bir şeyin farkında olmanın anlamı nedir?
Neyi bulanıklaştırdığını anladın mı?...
Neyi bulanıklaştırdığını anladın mı?...
ben o zaman evet
ve öğrenme sürecine diklik optimizasyonunu dahil edebilirsiniz, kendim yaptım, ancak sadece bulanık mantık için. Diklik büyük ölçüde etkileyebilir, evet
https://habrahabr.ru/post/322438/ makalesine bir bağlantı verdiniz
Sinir ağı hata fonksiyonunun grafiği gerçekten şu şekilde oluşturulmuşsa (burada teğetlerle gösterilmiştir):
O zaman, açıkçası, sigmoidlere benzer bir şey inşa etmek mümkündür, ancak bireysel bölümlerin dikliği daha az olacaktır.
Sigmoid daha küçük bir dikliğe sahipse, görünüşe göre aynısını teğetlerle de yapabilirsiniz, sadece 3-5 kat daha fazla almanız gerekir. Onlar. nöron sayısını arttırır.
Belki de sigmoidim daha küçük bir hata verdi, çünkü ağda tange'de yeterli sayıda nöron yoktu.
Kimin fikri? Ticareti öğrenmek ve para ödemek en iyisi mi yoksa ücretsiz mi? Ve başka bir soru, ücretli kurslara para harcamaya değer mi?
Aktivasyon fonksiyonunun dikliğinin değiştiği https://www.mql5.com/ru/articles/497 makalesi hakkında düşündüğüm bir şey ve ağın kendisinin istenen dikliği seçeceği sonucuna vardım:
Formüle bakalım:
Eğitim sırasında ağ , Wn faktörlerini seçmelidir. Toplamın *0.4 olması ağ için daha karlıysa, o zaman her biri zaten * 0.4 olacak olan tüm Wn ağırlıklarını seçecektir. Onlar. biz sadece ortak faktörü, minimum hata ile belirlenecek olan parantez içine koyarız.
Aynı fikirde olmayan biri varsa, lütfen beni düzeltin.
Bir şey düşündüm, ... ve ağın kendisinin istenen dikliği seçeceği sonucuna vardım:
kesinlikle. NN, tüm ağırlıkları gerekli miktarda (ki bu diklik olacaktır) orantılı olarak artıracak veya azaltacak ve hatta istenen ofseti seçecektir.
Her durumda, çoğu görev için önemli değil.