Sihirbaz_ :

Şakaydı. Şaka yapmadan - dikliği çevirin, nasıl etkilediğini görün.
Giriş, görev için yeterliyse, "1 nöron" üzerinde mümkündür.
Mo bağlamında, toksik ideolojik olarak doğrudur.
Derin ağlarda profesör - youtu.be/qx3iM2aa2yU
31 dk. "Hala bilim çok az ama çok fazla vudu büyüsü var"



Yüksek bir değişim oranı ile karakterize edilen gelişim aşamalarının özel bir adı vardır - bir sıçrama.

Aktivasyon işlevi (sigmoid, tankh, vb.), değişim hızına bir sınır getirilerek değiştirilmiş bir sıçramadır.

Yerli "arayanlar"ın bu gerçeğin anlamını kavraması daha ne kadar zaman alacak...

 
Maksim Dmitrievski :

Peki, Forex'te çalışmıyor.

Forex çalışmıyor. Şey, söylemeliyim ki, henüz denemedim.
Oleg otomatı :

Yerli "arayanlar"ın bu gerçeğin anlamını kavraması daha ne kadar zaman alacak...


sağlamlığı gerçekten doğrulamadan bir şeyin farkında olmanın anlamı nedir?

Bu tür ifadeleri tercih ederim: İşte mevduatın büyümesi için bir eğri (en azından testte) .. ve hepiniz m ... ki şimdi azazaz .. o zaman evet, soru sorulmadı

Neyi bulanıklaştırdığını anladın mı?...

ben o zaman evet

 
Maksim Dmitrievski :

ve öğrenme sürecine diklik optimizasyonunu dahil edebilirsiniz, kendim yaptım, ancak sadece bulanık mantık için. Diklik büyük ölçüde etkileyebilir, evet

https://habrahabr.ru/post/322438/ makalesine bir bağlantı verdiniz

Sinir ağı hata fonksiyonunun grafiği gerçekten şu şekilde oluşturulmuşsa (burada teğetlerle gösterilmiştir):


O zaman, açıkçası, sigmoidlere benzer bir şey inşa etmek mümkündür, ancak bireysel bölümlerin dikliği daha az olacaktır.

Sigmoid daha küçük bir dikliğe sahipse, görünüşe göre aynısını teğetlerle de yapabilirsiniz, sadece 3-5 kat daha fazla almanız gerekir. Onlar. nöron sayısını arttırır.

Belki de sigmoidim daha küçük bir hata verdi, çünkü ağda tange'de yeterli sayıda nöron yoktu.

Нейронные сети в картинках: от одного нейрона до глубоких архитектур
Нейронные сети в картинках: от одного нейрона до глубоких архитектур
  • 2022.02.17
  • habrahabr.ru
Многие материалы по нейронным сетям сразу начинаются с демонстрации довольно сложных архитектур. При этом самые базовые вещи, касающиеся функций активаций, инициализации весов, выбора количества слоёв в сети и т.д. если и рассматриваются, то вскользь. Получается начинающему практику нейронных сетей приходится брать типовые конфигурации и...
 

Kimin fikri? Ticareti öğrenmek ve para ödemek en iyisi mi yoksa ücretsiz mi? Ve başka bir soru, ücretli kurslara para harcamaya değer mi?

 

Aktivasyon fonksiyonunun dikliğinin değiştiği https://www.mql5.com/ru/articles/497 makalesi hakkında düşündüğüm bir şey ve ağın kendisinin istenen dikliği seçeceği sonucuna vardım:

Formüle bakalım:

 for ( int n= 0 ; n< 10 ; n++) 
  {
   NET+=Xn*Wn;
  }
NET*= 0.4 ; // - умножением меняем крутизну ф-ии активации

Eğitim sırasında ağ , Wn faktörlerini seçmelidir. Toplamın *0.4 olması ağ için daha karlıysa, o zaman her biri zaten * 0.4 olacak olan tüm Wn ağırlıklarını seçecektir. Onlar. biz sadece ortak faktörü, minimum hata ile belirlenecek olan parantez içine koyarız.

Aynı fikirde olmayan biri varsa, lütfen beni düzeltin.

Нейронные сети - от теории к практике
Нейронные сети - от теории к практике
  • 2012.10.06
  • Dmitriy Parfenovich
  • www.mql5.com
В наше время, наверное, каждый трейдер слышал о нейронных сетях и знает, как это круто. В представлении большинства те, которые в них разбираются, это какие-то чуть ли не сверхчеловеки. В этой статье я постараюсь рассказать, как устроена нейросеть, что с ней можно делать и покажу практические примеры её использования. Понятие о нейронных сетях...
 
elibrarius :

Bir şey düşündüm, ... ve ağın kendisinin istenen dikliği seçeceği sonucuna vardım:

kesinlikle. NN, tüm ağırlıkları gerekli miktarda (ki bu diklik olacaktır) orantılı olarak artıracak veya azaltacak ve hatta istenen ofseti seçecektir.

Her durumda, çoğu görev için önemli değil.

 
Ağdaki nöron sayısını otomatik olarak belirlemek istiyorum. Hesaplama formülleri nelerdir?
