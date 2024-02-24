Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 597

[Silindi]  
sibirqk :
IMHO, elbette, ama burada şubenin her sayfasında, SanSanych'in sloganıyla başlamanız gerekiyor - "Girişte çöp - çıkışta çöp." Ve her şeyden önce, tüm bilişsel-yaratıcı yeteneklerinizi girdideki çöpleri azaltmaya hedefleyin ve ancak o zaman bilgisayar donanımını aşırı derecede yüklemeye çalışın.

Ayrıca yenilebilir yiyecek aramak için çöpleri kazmanın hayranı mısınız?

 
Maksim Dmitrievski :

Ayrıca yenilebilir şeyler aramak için çöpleri karıştırmanın hayranı mısınız?

Hayat yapacak...
[Silindi]  

Uygulaması kolay, dinamik olmayan bir sınıflandırıcı şeması yaptım

mb bir şey mi eksik? fikirler nelerdir? :)

nöron sayısı eklenebilir, şimdi 2 gizli katmanda


 
Maksim Dmitrievski :

Uygulaması kolay, dinamik olmayan bir sınıflandırıcı şeması yaptım

mb bir şey mi eksik? fikirler nelerdir? :)

nöron sayısı eklenebilir, şimdi 2 gizli katmanda


1) Antrenmanda işler nasıl gidiyor? Ağırlıklar görünmüyor.
2) Nöronun kendisinin ağırlıkları var mı?
3) Aracı olarak, 1-4 siparişlerin kapanış veya hızlı MA'nın türevini alabilirsiniz. Veya artışlar.
4) Gizli katmanın boyutunu girdiye eşit olarak ayarlardım.
 
sibirqk :
IMHO, elbette, ama burada şubenin her sayfasında, SanSanych'in sloganıyla başlamanız gerekiyor - "Girişte çöp - çıkışta çöp." Ve tüm bilişsel ve yaratıcı yetenekleriniz, her şeyden önce, girişteki çöpleri azaltmayı amaçlamalı ve ancak o zaman bilgisayar donanımını aşırı derecede yüklemeye çalışmalıdır.
Bu SanSanych'in bir sloganı değil. En azından Google'a yazın.
 
Maksim Dmitrievski :

Uygulaması kolay, dinamik olmayan bir sınıflandırıcı şeması yaptım

mb bir şey mi eksik? fikirler nelerdir? :)

nöron sayısı eklenebilir, şimdi gizli katmanda 2

Sadece zamanını boşa harcıyorsun. Gerçek veriler için çalışmaz.

Örneğin: Millet Meclisinin bir yanlış cevabı, sonraki tüm cevapları etkileyecektir.

 
Yuri Asaulenko :
Bu SanSanych'in bir sloganı değil. En azından Google'a yazın.

Bu kesin - İstatistik binasında bir işaret.

 
San Sanych Fomenko :

Bu kesin - İstatistik binasında bir işaret.

Sadece değil. Bu tabela hala birçok yerde asılı duruyor.)
 
Yuri Asaulenko :

Sadece zamanını boşa harcıyorsun. Bu, okuma verileri için çalışmaz.

Örneğin: Millet Meclisinin bir yanlış cevabı, sonraki tüm cevapları etkileyecektir.

Sinir ağı yavaş yavaş hataları ayıklıyor 👍😀😎
 
Yuri Asaulenko :
Sadece değil. Bu tabela hala birçok yerde asılı duruyor.)

Konuya bağlı kalıyorum, tabiri caizse.

Ancak istatistiklerde - bu bir prensip meselesidir.

Ve hepsi korelasyon nedeniyle, temel kavramlardan biri en kötü olduğu için ve hepsi korelasyonun HER ZAMAN bir değeri olduğu ve "eksik değer = NA" değerinin olmadığı gerçeği nedeniyle. Orta Çağ'ı hatırlarsak, buna birkaç yüz yıl ayrıldı - prensipte olamayacakları bağlantılar buldular.


R'de ustalaşmaya başladığımda, aynı NA ile ne kadar çok taktıklarına şaşırdım.

