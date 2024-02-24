Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 597
IMHO, elbette, ama burada şubenin her sayfasında, SanSanych'in sloganıyla başlamanız gerekiyor - "Girişte çöp - çıkışta çöp." Ve her şeyden önce, tüm bilişsel-yaratıcı yeteneklerinizi girdideki çöpleri azaltmaya hedefleyin ve ancak o zaman bilgisayar donanımını aşırı derecede yüklemeye çalışın.
Ayrıca yenilebilir yiyecek aramak için çöpleri kazmanın hayranı mısınız?
Uygulaması kolay, dinamik olmayan bir sınıflandırıcı şeması yaptım
mb bir şey mi eksik? fikirler nelerdir? :)
nöron sayısı eklenebilir, şimdi 2 gizli katmanda
2) Nöronun kendisinin ağırlıkları var mı?
3) Aracı olarak, 1-4 siparişlerin kapanış veya hızlı MA'nın türevini alabilirsiniz. Veya artışlar.
4) Gizli katmanın boyutunu girdiye eşit olarak ayarlardım.
Sadece zamanını boşa harcıyorsun. Gerçek veriler için çalışmaz.
Örneğin: Millet Meclisinin bir yanlış cevabı, sonraki tüm cevapları etkileyecektir.
Bu SanSanych'in bir sloganı değil. En azından Google'a yazın.
Bu kesin - İstatistik binasında bir işaret.
Sadece zamanını boşa harcıyorsun. Bu, okuma verileri için çalışmaz.
Örneğin: Millet Meclisinin bir yanlış cevabı, sonraki tüm cevapları etkileyecektir.
Sadece değil. Bu tabela hala birçok yerde asılı duruyor.)
Konuya bağlı kalıyorum, tabiri caizse.
Ancak istatistiklerde - bu bir prensip meselesidir.
Ve hepsi korelasyon nedeniyle, temel kavramlardan biri en kötü olduğu için ve hepsi korelasyonun HER ZAMAN bir değeri olduğu ve "eksik değer = NA" değerinin olmadığı gerçeği nedeniyle. Orta Çağ'ı hatırlarsak, buna birkaç yüz yıl ayrıldı - prensipte olamayacakları bağlantılar buldular.
R'de ustalaşmaya başladığımda, aynı NA ile ne kadar çok taktıklarına şaşırdım.