Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 49

Peki, spektral bileşenler aracılığıyla yakınlık nasıl aranır?
 
mytarmailS :
Peki, spektral bileşenler aracılığıyla yakınlık nasıl aranır?

Mümkün değil.

Kesin konuşmak gerekirse, spektral analiz finansal zaman serileri AT ALL için UYGULANMAZ. Bilirsin, HER ŞEY. Çünkü finansal zaman serilerinin olmadığı durağan verilere ihtiyaç duyar.

Bazı özel başarılı (görünüşte) kararların örnekleri vardır. Vadim Zhunko sitedeydi ve öyle görünüyor ki böyle bir şeyi başarmış.

 

Buradan genel bakış.

Daha fazla veri bilimcisi R'yi tercih ediyor

"Kantitatif iş profesyonelleri"ne yönelik üçüncü yıllık anketlerinin sonuçları yayınlandı.

SAS, R veya Python'u kullanmayı mı tercih edersiniz?

Açık kaynak araçları genel olarak hakimdir. SAS (ücretli), 16 yıldan fazla deneyime sahip profesyonellerle başarılı olurken, 5 yıldan daha az deneyime sahip olanlar R.R'yi tercih etti, ayrıca doktora ve yüksek lisans derecesine sahip analitik profesyonellerinin baskın seçimiydi.

Ayrıca iki kullanım alanı için diyagramlar vardır:

not.

Revolutionanalytics web sitesinden veriler. Bu şirketin sahibi, yalnızca R sisteminin ücretsiz kısmını desteklemekle kalmayıp aynı zamanda ücretli araçlar geliştiren Microsoft'tur.

 
San Sanych Fomenko :

1) HERHANGİ BİR fonksiyon bir dizi Fourier harmoniğine ayrıştırılabilir, anladığınız HERHANGİ BİR .....

HERHANGİ BİR işlev, aslında, HERHANGİ bir işlevi tam olarak tanımlayacak ve diğer önlemlerle karşılaştırıldığında en objektif olacak parametrelere sahip yalnızca üç diziye sahiptir - genlik, faz, frekans .....

Kusura bakmayın ama konuyu anlamadıysanız öğretmen olarak bu işe girmenize gerek yok, öğrenci rolü burada uygun ama hiçbir şekilde öğretmen değil.. bir kez daha söylüyorum. alınma

2) Sinir ağları ile piyasayı başarılı bir şekilde tahmin etmeyi başaran tanıdığım tüm insanlardan, herkes bir şekilde Fourier'i tahmin edicileri önceden işlemek veya fiyatları tahmin etmek için kullandı.

=================================

Soru hala güncel....

 

Bu aptal olmayan adam bile 10. dakikadan itibaren izleyin diyor.

https://www.youtube.com/watch?v=KUdWTnyeBxo&list=PLDCR37g8W9nFO5bPnL91WF28V5L9F-lJL&index=3

AIML-4-4-3 Kernel Trick
AIML-4-4-3 Kernel Trick
  • 2015.01.17
  • www.youtube.com
https://ulearn.azurewebsites...
 
"Durağanlık" teriminin anlamını anlamıyorsunuz.

İyi şanlar.

 
AMAN TANRIM....
 
Zaten iddialarınızdan bıktınız. Sadece kendileri pratik bir şey ortaya koymamakla kalmaz, aynı zamanda başkalarından açıklamalar talep ederler. Burada bedava kimse yok!

Ve SS haklı. Yöntemi alnına bile uygulayabilirsin ve bir rakam elde edersin. Ama seçim dışında çalışmaz.
 
mytarmailS :

1) HERHANGİ BİR fonksiyon bir dizi Fourier harmoniğine ayrıştırılabilir, anladığınız HERHANGİ BİR .....

Çok kaşınıyorsa, herhangi biri mümkündür (kimse itiraz etmezse bademcikleri anüsten de kesebilirsiniz), ancak yalnızca periyodik olanlar ayrışmadan doğru bir şekilde geri yüklenir. Onlar. Periyodik olmayan fonksiyonlar, bir Fourier serisinde ayrıştırılabilir olmalarına rağmen, açıkça yanlıştırlar, çünkü periyodun kenarlarında tam olarak geri yüklenemezler ve maksimum doğruluk sadece periyodun ortasında olacaktır. Ters kurtarma sırasındaki periyot kenarları her zaman sıfır harmoniğin değerine yakınsar.
 

Tek bir soru vardı: Fonksiyonlar arasındaki benzerlikleri genlik, faz ve frekans üzerinden ölçmek mümkün müdür, varsa nasıl yapılıyor?

TÜMÜ!!! artık ilgilenmiyorum..

Fourier hakkında yazılan diğer her şey SS'nin cevabının bir sonucudur ve sorumla hiçbir ilgisi yoktur.

