Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 49
Peki, spektral bileşenler aracılığıyla yakınlık nasıl aranır?
Mümkün değil.
Kesin konuşmak gerekirse, spektral analiz finansal zaman serileri AT ALL için UYGULANMAZ. Bilirsin, HER ŞEY. Çünkü finansal zaman serilerinin olmadığı durağan verilere ihtiyaç duyar.
Bazı özel başarılı (görünüşte) kararların örnekleri vardır. Vadim Zhunko sitedeydi ve öyle görünüyor ki böyle bir şeyi başarmış.
Buradan genel bakış.
Daha fazla veri bilimcisi R'yi tercih ediyor
"Kantitatif iş profesyonelleri"ne yönelik üçüncü yıllık anketlerinin sonuçları yayınlandı.
SAS, R veya Python'u kullanmayı mı tercih edersiniz?
Açık kaynak araçları genel olarak hakimdir. SAS (ücretli), 16 yıldan fazla deneyime sahip profesyonellerle başarılı olurken, 5 yıldan daha az deneyime sahip olanlar R.R'yi tercih etti, ayrıca doktora ve yüksek lisans derecesine sahip analitik profesyonellerinin baskın seçimiydi.
Ayrıca iki kullanım alanı için diyagramlar vardır:
not.
Revolutionanalytics web sitesinden veriler. Bu şirketin sahibi, yalnızca R sisteminin ücretsiz kısmını desteklemekle kalmayıp aynı zamanda ücretli araçlar geliştiren Microsoft'tur.
1) HERHANGİ BİR fonksiyon bir dizi Fourier harmoniğine ayrıştırılabilir, anladığınız HERHANGİ BİR .....
HERHANGİ BİR işlev, aslında, HERHANGİ bir işlevi tam olarak tanımlayacak ve diğer önlemlerle karşılaştırıldığında en objektif olacak parametrelere sahip yalnızca üç diziye sahiptir - genlik, faz, frekans .....
Kusura bakmayın ama konuyu anlamadıysanız öğretmen olarak bu işe girmenize gerek yok, öğrenci rolü burada uygun ama hiçbir şekilde öğretmen değil.. bir kez daha söylüyorum. alınma
2) Sinir ağları ile piyasayı başarılı bir şekilde tahmin etmeyi başaran tanıdığım tüm insanlardan, herkes bir şekilde Fourier'i tahmin edicileri önceden işlemek veya fiyatları tahmin etmek için kullandı.
Soru hala güncel....
Bu aptal olmayan adam bile 10. dakikadan itibaren izleyin diyor.
https://www.youtube.com/watch?v=KUdWTnyeBxo&list=PLDCR37g8W9nFO5bPnL91WF28V5L9F-lJL&index=3
"Durağanlık" teriminin anlamını anlamıyorsunuz.
İyi şanlar.
Tek bir soru vardı: Fonksiyonlar arasındaki benzerlikleri genlik, faz ve frekans üzerinden ölçmek mümkün müdür, varsa nasıl yapılıyor?
TÜMÜ!!! artık ilgilenmiyorum..
Fourier hakkında yazılan diğer her şey SS'nin cevabının bir sonucudur ve sorumla hiçbir ilgisi yoktur.