elibrarius :

Her ağın işleyişini ayrı ayrı çözüyorum. Ve çıktılarından ne elde edileceği bir zevk meselesidir)

Bu arada, dosyanızdaki koda bakıyorum - makaledeki gibi olmayan farklı bir formül var, yani. n

Görünüşe göre yazar formülü değiştirmiş

Yani belki 3 girdi değil (orijinal formüle göre), ama yine de 8 ... ta ki yeni formülün özünü anlayana kadar.


yanlış yazıyı okuyorsun :)
 

Bunlar farklı işler. Onları yemene gerek yok.

bir değişkene

v0= falan falan falan

v1 = falan falan

v2 = falan falan

v3= falan falan falan

v4= falan falan falan

v5= falan falan falan

v6 = falan falan

v7 = falan falan

giriş değerleri girilir. o zaman bütün bu şey fonksiyona beslenir

 double getBinaryClassificator1( double v0, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, double v6, double v7) {

//нормализация данных
   double x0 = 2.0 * (v0 + 1189.0 ) / 2047.0 - 1.0 ;
   double x1 = 2.0 * (v1 + 810.0 ) / 2247.0 - 1.0 ;
   double x2 = 2.0 * (v2 + 1636.0 ) / 2155.0 - 1.0 ;
   double x3 = 2.0 * (v3 + 558.0 ) / 1252.0 - 1.0 ;
   double x4 = 2.0 * (v4 + 139.0 ) / 494.0 - 1.0 ;
   double x5 = 2.0 * (v5 + 74.97643 ) / 144.15451 - 1.0 ;
   double x6 = 2.0 * (v6 + 1026.56016 ) / 1938.48639 - 1.0 ;
   double x7 = 2.0 * (v7 + 4167.0 ) / 7074.0 - 1.0 ;
   
//полином он же сеть он же ИИ он же ГУРу и т.д. Но данные уже нормализованны.


double decision = 3.162907268170426 * sigmoid(x0)
  - 1.0554004772410066 * sigmoid(x1 + x2 + x3)
  + 3.8921930574940347 * sigmoid(x0 + x1 + x4)
  - 1.3775531643479957 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4)
  - 0.44704575810784447 * sigmoid(x0 + x5)
  - 0.012703915477316044 * sigmoid(x0 + x1 + x5)
  - 7.231026668467576 * sigmoid(x2 + x5)
  - 0.059339966683175004 * sigmoid(x2 + x4 + x5)
  - 2.786314588867378 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x4 + x5)
  + 2.1339726561913768 * sigmoid(x0 + x1 + x6)
  - 0.49562529077183975 * sigmoid(x0 + x4 + x6)
  + 5.2147434454399475 * sigmoid(x0 + x3 + x4 + x6)
  - 2.890797352663095 * sigmoid(x5 + x6)
  + 0.10933021175693726 * sigmoid(x0 + x5 + x6)
  - 1.6844056248405446 * sigmoid(x1 + x2 + x5 + x6)
  - 0.18093137034202272 * sigmoid(x1 + x3 + x5 + x6)
  + 0.6607987033451893 * sigmoid(x1 + x7)
  - 1.8854921735476415 * sigmoid(x0 + x1 + x3 + x7)
  - 1.1169615655906233 * sigmoid(x2 + x5 + x7)
  - 0.6844731589452674 * sigmoid(x4 + x6 + x7)
  - 0.4231236774571158 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4 + x6 + x7)
  + 5.763615625891075 * sigmoid( 1.0 + x1 + x2 + x3 + x5)
  - 0.3138985187519697 * sigmoid( 1.0 + x0 + x1 + x4 + x5)
  - 1.8910224663455044 * sigmoid( 1.0 + x1 + x3 + x4 + x5)
  + 2.1204658352467995 * sigmoid( 1.0 + x2 + x3 + x4 + x5)
  + 6.219005597826903 * sigmoid( 1.0 + x2 + x3 + x4 + x6)
  - 3.740916662914772 * sigmoid( 1.0 + x0 + x1 + x3 + x4 + x5 + x6);
   return decision;
}
Reshetov:

VS İki sınıf karar ormanı ve lojistik regresyon:

Pekala, burada Reshetov'un zaferi sadece kuru

Dosyalar:
HARD.txt  7 kb
 
Maksim Dmitrievski :

Reshetov:

VS İki sınıf karar ormanı ve lojistik regresyon

Pekala, burada Reshetov'un zaferi sadece kuru


Hard veri setini çalıştırırsanız, %72 genelleme gibi oldukça zayıf bir sonucum var, bu arada, attığım modeli alın, zaten HARD.mql dosyasından hesaplanmış ve karşılaştırın. Ve kuru galibiyet ne demek, itiraf ediyorum ruseltat'ı yorumlamak zor.
Michael Marchukajtes :

Hard veri setini çalıştırırsanız, %72 genelleme gibi oldukça zayıf bir sonucum var, bu arada, attığım modeli alın, zaten HARD.mql dosyasından hesaplanmış ve karşılaştırın. Ve kuru galibiyet ne demek, itiraf ediyorum ruseltat'ı yorumlamak zor.

Bu, eklenmiş olan soyulmuş bir tanesidir. Bkz. Gerçek pozitifler ve Gerçek negatifler alanları, ör. alış ve satış için başarılı bir şekilde tahmin edilenlerin sayısı, R. diğer modellere göre %45'e karşı %65 daha fazlasını başarıyla tahmin etti. Onlar. onun modeli kar verecek, diğerleri zarar verecekti.
 
elibrarius :

Nöronu 10 girişe genişletirdim ...
Ancak kuralları 1024'e eklememiz gerekiyor:

r0 = (1 - A) * (1 - B) * (1 - C) * p0
r1 = (1 - A) * (1 - B) * C * p1
r2 = (1 - A) * B * (1 - C) * p2
r3 = (1 - A) * B * C * p3
r4 = A * (1 - B) * (1 - C) * p4
r5 = A * (1 - B) * C * p5
r6 = A * B * (1 - C) * p6
r7 = A*B*C*p7


.....

r1023=


Korkunç geldi :D
Dosyalar:
rnn_10.mq5  115 kb
 
Dr. tüccar :

Korkunç geldi :D

Khe, khe .... gerçekten görünüyor, hatta korkutucu diyebilirim .....
 
Dr. tüccar :

Korkunç geldi :D
Umarım manuel olarak derlenmemiştir? Peki ya döngülerde? Manuel olarak - bir saatten fazla sürer ...
 
elibrarius :
Umarım manuel olarak derlenmemiştir? Peki ya döngülerde? Manuel olarak - bir saatten fazla sürer ...

Elle, bence hata yapabilirsin ...
Dr. tüccar :

Korkunç geldi :D

Bu korkutucu ve biraz işe yaramaz, çünkü optimize edicide çok uzun zaman alacak :) bulutta hala yapabilirsiniz
