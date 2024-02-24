Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 397
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kısaltılmış bir versiyonum var, bu bir set, sonucu biraz daha yüksek yayınladım.
Ama yine, neredeyse bir gün için optimize ettim.
Önem değerlendirmesinin sonuçları aşağıdaki gibidir. Tablodaki yordayıcı ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Yalnızca VVolum6, VDel1, VVolum9, VQST10 testi geçti.
Çıngırakta, bu 4 öngörücü üzerinde aynı anda 6 model oluşturabilirsiniz ve SVM, doğrulama ve test verilerinde yaklaşık %55 doğruluk gösterir. Fena değil.
Orijinal dosyayı alabilir miyim? Bu sonucu yaklaşımımla karşılaştırmak istiyorum.
Bu 6 tahmin edicide %55 sonuç çok kötü
Orijinal dosyayı alabilir miyim? Bu sonucu yaklaşımımla karşılaştırmak istiyorum.
Bu 6 tahmin edicide %55 sonuç çok kötü
Ama yine de, neredeyse bir gün için optimize ettim.
uh ... hayır, 15 dakikalığına bir şeye ihtiyacın var :) o zaman tahmincilerin yarısını sileceğim
Dürüst olmak gerekirse, her şeyin nasıl çalıştığını bile bilmiyorum. Aşağıdaki şekilde düşünüyorum. Örnek 2 bölüme ayrılmıştır - test ve eğitim. Bir ızgara bir sitede öğrenir ve ikincisinde test edilir. Diğeri, tam tersine, ikincisi üzerinde çalışır ve birincisi üzerinde eğitilir, ardından sonuç toplanır ve genel sonuç hesaplanır, bu IMHO gibi bir şey
Bu teknik herhangi bir makine için geçerlidir. öğrenme.
M.b. Konudaki Maxim?
Ve Reshetov Sınıflandırıcısı ve bu programda hala bir ağ değil, bir nöron mu? Yoksa orada bir Reshetovskh nöronları ağında mı birleştiler?
Ama herkese hitap etmek istiyorum. 05.29'dan beri büyük sette veri yok. Yani onu tam olarak eğitip bir model alabilir, ardından modeli MKUL'a yükleyebilir ve bu iki hafta içinde nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Bu, modelin performans göstergesi olacaktır. Başka bir deyişle, minimum düşüşle daha fazla kazanan model kazanacaktır. Kısaltılmış seti optimize ettim ve model bu şekilde çalıştı
Bakalım SİZİN modelleriniz bu alanda nasıl performans gösteriyor????
uh ... hayır, 15 dakikalığına bir şeye ihtiyacın var :) o zaman tahmincilerin yarısını sileceğim
Peki o zaman del, vdel, volun, vvolum'u bırakın.
Bu teknik herhangi bir makine için geçerlidir. öğrenme.
M.b. Konudaki Maxim?
Ve web sitesinin bağlantısını attım, modelin bir açıklaması var. Nasıl karakterize edeceğimi bile bilmiyorum, nükleer makine + Vektör makinesi yazılmış. Orada her şey MT5 versiyonundan + bir rakiple eğitimden daha karmaşıktır ve optimize edicideki ağırlıkların seçimi değil, ancak çıktı yine de tahmin edicilerin her biri için aynı ağırlıklardır.
Şimdi biraz hayal edelim ve optimizasyon için 100 çekirdeğe sahip bir makinemiz olduğunu ve 452 satır ve tam bir sütun kümesinden oluşan tam bir veri kümesi başlattığımızı ve makul bir süre içinde optimize edicinin bizim için her şeyi hesapladığını hayal edelim, ne olacak? modeli ????
İlk olarak, 10-12'den fazla girdi değişkeni olacak ve polinomun boyutu oldukça büyük olacaktır. Bu böyle diyor. Modelin birçok piyasa faktörünü hesaba katan çok parametrik olması (prensipte alakalıdır çünkü piyasayı tek bir işarete göre tahmin etmek çok saçmadır (örnek olarak)) Polinomun uzunluğu modelin doğru olduğunu gösterecektir. çok esnektir. Sonuç olarak, denge eğrisi keskin sıçramalar ve çukurlar olmadan 45 derecelik bir açıyla yukarı doğru yönlendirildiğinde, böyle bir model uygun kalite seviyesinde uzun süre çalışacaktır. Peki, bu bir rüya değil mi?
Ve büyük sete gelince, tüm Haziran vadeli işlem sözleşmesinin orada toplandığını söyleyeceğim. Başka bir deyişle, bu veriler üzerinde bir model eğitin ve iyi eğitim ve test puanları alın ve bu model tüm vadeli işlem sözleşmesini öğrendiği için ömrünün sonuna kadar sürecek. Bir sonraki sözleşme, çıktı ve girdiler IMHO arasındaki ilişki açısından tamamen aynı olacaktır. Hatalarla çalışmasına rağmen, ancak uzun bir süre boyunca çalışan bir tür kase şekli. Ve ağı yıllık verilerle, uygun kalite seviyesiyle eğitirseniz, o zaman şebeke pazarının bilineceğini düşünün. Bunun gibi bir şey...
İyi evet. Sadece eski sürüm ve temel yaklaşım var. Ancak uygulamanın gösterdiği gibi, iki ızgara yaklaşımı genelleme yeteneğini önemli ölçüde artırır. Optimize edicinin çalışmasının sonucu aşağıdaki dosyadır. Burada iki ızgara görebilirsiniz ve her ızgara kendi normalizasyonuna sahiptir ve ardından sonuçlar en sonunda birleştirilir.
Yani Reshetov normal bir ürün yaptı, boşuna onu dürüst olmak için suçladın ......
Dosyaya baktım orda 8 katsayı girilmiş bu da 2 3 yani 3 girişle çalışacak bir nöron var. Günlerce programınızın 100 girdiden hangisinin bu nörona uygulanacağını düşündüğüne inanıyorum. Orada nöronun en az 10 girdiye genişletildiğini düşündüm ...
getBinaryClassificator1(x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7);