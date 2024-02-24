Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3396
Herkese iyi günler!
Örnek bir zaman serisinden yeni bir sentetik zaman serisi oluşturmanın bir yolu var mı?
Yardım edin, kim karşılaştı)
eğer bir torun varsa, sentetiğiniz onun normal bir kopyasıdır
önce olayın anlamı hakkında düşünmeli ve konuya gelmelisiniz
ve yine de orijinal seriyi kopyalayan bir işlev elde edeceksiniz.Burada %100 yeni bir bisiklet yok.
Lezzetli bir şeye benziyor - googles kozul'u kalibrasyona bağladı
https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file
Ne sodbuster ama.
h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC
Genel olarak, bazı teorik pürüzler olmasına rağmen, birçok şeyi açıklığa kavuşturan ve düzenleyen kötü bir metin değildir.
Pratik bir bakış açısıyla, gerçek ilişkisel bağlantıları görünür olanlardan (istikrarlı ve istikrarsız) ayırma görevi bizim için daha önemlidir.
Gittikçe daha çok bir yönetici değil, sadece öğrencilere ders veriyor gibi görünüyor :) Sıcak MO konularını alıyor ve bunları ticaretteki en son başarılar olarak sunuyor