ONNX, piyasadaki işçiler için değil, modellerin aktarılması için tasarlanmıştır (bu güzel bir bonus). Ayrıca bir yarışma duyurdu, eğer yarışmaya katılmak istiyorsanız, yeteneklerini sözlerle değil, tabiri caizse fiilen göstermek için. Bu yüzden bunu kullanacak çok sayıda insan olması gerekiyor, aksi takdirde kim yarışacak.

Yarışmalardan sonra genellikle cagle'da olduğu gibi birçok yararlı gerçek bilgi vardır. Ne, nerede ve neden, ne işe yarıyor ve ne yaramıyor.
 

Herkese iyi günler!

Örnek bir zaman serisinden yeni bir sentetik zaman serisi oluşturmanın bir yolu var mı?

Yardım edin, kim karşılaştı)

 
Hangi özellikler eşleşmelidir?
 
eğer bir torun varsa, sentetiğiniz onun normal bir kopyasıdır

önce olayın anlamı hakkında düşünmeli ve konuya gelmelisiniz

ve yine de orijinal seriyi kopyalayan bir işlev elde edeceksiniz.

Burada %100 yeni bir bisiklet yok.
Lezzetli bir şeye benziyor - googles kozul'u kalibrasyona bağladı

https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file

Ne sodbuster ama.




 
Maxim Dmitrievsky #:
h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC

Genel olarak, bazı teorik pürüzler olmasına rağmen, birçok şeyi açıklığa kavuşturan ve düzenleyen kötü bir metin değildir.

Pratik bir bakış açısıyla, gerçek ilişkisel bağlantıları görünür olanlardan (istikrarlı ve istikrarsız) ayırma görevi bizim için daha önemlidir.

Görünüşe göre o bir yönetici değil, sadece öğrencilere ders veriyor :) Sıcak MO konularını alır ve bunları ticaretteki en son gelişmeler olarak sunar
 
Bir yerde, havalı bir fonun yöneticisi olduğuna dair bir iddia vardı (çok kısa bir süre için), böylece fon onun patentlerinden bazılarını yasal olarak kullanabilirdi - bir tür satın alma yöntemi. Böyle bir satın almanın spesifik faydası (havalı algoritma veya PR) hakkındaki soru orada tartışılmadı.
