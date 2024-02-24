Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3394

Yeni yorum
 
СанСаныч Фоменко #:

Koduma bakıyorum.

Tüm R kodunun ortasında(?) birkaç model oturuyor. Modelleri R kodundan çıkarıp başka bir yere koyarsanız, tamamen farklı bir kod olur ve baştan hata ayıklanması gerekir!

Peki neden?

TC'lerin belirgin işlevsel ayrımı ile µl ve R vardır. mcl ve R demeti istikrarlı bir şekilde çalışır ..... ve ONNX buraya nereye ait ?

Senaryonuzu pazarda satmaya çalışın
[Silindi]  

RL için Requiem ve nedensel transformatör için ode

*Herhangi bir RL algoritması, herhangi bir küresel optimizasyon aracı olarak düşünülebilir

https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841

[Silindi]  
Maxim Dmitrievsky #:

RL için Requiem ve nedensel transformatöre bir övgü

*Herhangi bir RL algoritması herhangi bir küresel optimizasyon aracı olarak algılanabilir

https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841

Ne yazık ki. Gevezelik de yok.

https://www.mql5.com/ru/articles/13712

Нейросети — это просто (Часть 63): Предварительное обучение Трансформера решений без учителя (PDT)
Нейросети — это просто (Часть 63): Предварительное обучение Трансформера решений без учителя (PDT)
  • www.mql5.com
Продолжаем рассмотрение семейства методов Трансформера решений. Из предыдущих работ мы уже заметили, что обучение трансформера, лежащего в основе архитектуры данных методов, довольно сложная задача и требует большого количества размеченных обучающих данных. В данной статье мы рассмотрим алгоритм использования не размеченных траекторий для предварительного обучения моделей.
[Silindi]  

LLM'ler muhtemelen şu anda dilbilimcilerin en sevdiği oyuncaklar :)


 
Maxim Dmitrievsky #:
Benden daha havalı olduğunu mu söylüyorsun?

Arkadaşım bunun kase olduğunu söylediğinden beri,

lütfen bana objektif bir değerlendirme yapın.

karavan bilgilerinde

ve bağlantı:

GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: Sinir Ağı ve Genetik Algoritma Kullanan Vekil Tabanlı Optimizasyon Çerçevesi

GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: A Surrogate-Based Optimization Framework Using Neural Network and Genetic Algorithm
GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: A Surrogate-Based Optimization Framework Using Neural Network and Genetic Algorithm
  • alfiyandyhr
  • github.com
NN+GA: A Surrogate-Based Optimization Framework Using Neural Network and Genetic Algorithm - GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: A Surrogate-Based Optimization Framework Using Neural Netwo...
[Silindi]  
Renat Akhtyamov #:

çünkü arkadaşı onun kase olduğunu söyledi,

lütfen objektif bir değerlendirme yapın

fragman bilgilerinde

ve bağlantı:

GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: Sinir Ağı ve Genetik Algoritma Kullanan Vekil Tabanlı Optimizasyon Çerçevesi

Neyin ve neden optimize edildiğini bilmeden bir şey söylemek mümkün değildir. Yöntemin kendisi iyidir, ancak stokastik iniş yöntemi gibi yavaş olabilir. Yani, yakınsaması uzun zaman alabilir.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Neyin ve neden optimize edildiğini bilmediğinizde bir şey söylemek imkansızdır. Yöntemin kendisi iyidir, ancak stokastik iniş yöntemi gibi yavaş olabilir. Yani, yakınsaması uzun zaman alabilir.

Genetik algoritmalar + sinir ağları = her iki dünyanın en iyisi (skine.ru)
Генетические алгоритмы + нейронные сети = лучшее из обоих миров
  • skine.ru
Узнайте, как можно ускорить обучение нейронной сети с помощью генетических алгоритмов!
[Silindi]  
Renat Akhtyamov #:
Genetik algoritmalar + sinir ağları = her iki dünyanın en iyisi (skine.ru)

Evet şapka.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Evet şapka

büyük olasılıkla

bir eşin doğal bir başarıyla livantos'a giden bir sinyali vardı.

[Silindi]  
Renat Akhtyamov #:

büyük olasılıkla

bir eşin doğal bir başarıyla livantos'a giren bir sinyali vardı.

Önce öğrenme eğrisini hızlandıracağı söyleniyor. Sonra da çok fazla indirilebilir kaynak gerektirdiğini söylüyor. Bu sizin bilgi tarzınız.


Genellikle bir ızgara üzerinde hiperparametre optimizasyonu kullanılır, NN + GA farklıdır, ağırlıklar adam gibi standart bir çözücü ile değil GA ile alınmalıdır.

Bağlantıdaki makale kafa karıştırıcı.

1...3387338833893390339133923393339433953396339733983399
Yeni yorum