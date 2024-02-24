Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3394
Koduma bakıyorum.
Tüm R kodunun ortasında(?) birkaç model oturuyor. Modelleri R kodundan çıkarıp başka bir yere koyarsanız, tamamen farklı bir kod olur ve baştan hata ayıklanması gerekir!
Peki neden?
TC'lerin belirgin işlevsel ayrımı ile µl ve R vardır. mcl ve R demeti istikrarlı bir şekilde çalışır ..... ve ONNX buraya nereye ait ?
RL için Requiem ve nedensel transformatör için ode
https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841
RL için Requiem ve nedensel transformatöre bir övgü
https://ai.plainenglish.io/reinforcement-learning-is-dead-long-live-the-transformer-228835689841
Ne yazık ki. Gevezelik de yok.
https://www.mql5.com/ru/articles/13712
LLM'ler muhtemelen şu anda dilbilimcilerin en sevdiği oyuncaklar :)
Benden daha havalı olduğunu mu söylüyorsun?
Arkadaşım bunun kase olduğunu söylediğinden beri,
lütfen bana objektif bir değerlendirme yapın.
karavan bilgilerinde
ve bağlantı:
GitHub - alfiyandyhr/nn_ga_benchmark: NN+GA: Sinir Ağı ve Genetik Algoritma Kullanan Vekil Tabanlı Optimizasyon Çerçevesi
Neyin ve neden optimize edildiğini bilmeden bir şey söylemek mümkün değildir. Yöntemin kendisi iyidir, ancak stokastik iniş yöntemi gibi yavaş olabilir. Yani, yakınsaması uzun zaman alabilir.
Neyin ve neden optimize edildiğini bilmediğinizde bir şey söylemek imkansızdır. Yöntemin kendisi iyidir, ancak stokastik iniş yöntemi gibi yavaş olabilir. Yani, yakınsaması uzun zaman alabilir.
Genetik algoritmalar + sinir ağları = her iki dünyanın en iyisi (skine.ru)
Evet şapka.
büyük olasılıkla
bir eşin doğal bir başarıyla livantos'a giden bir sinyali vardı.
Genellikle bir ızgara üzerinde hiperparametre optimizasyonu kullanılır, NN + GA farklıdır, ağırlıklar adam gibi standart bir çözücü ile değil GA ile alınmalıdır.
Bağlantıdaki makale kafa karıştırıcı.