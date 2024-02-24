Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3387
Bu doğrusal ilişki nasıl tanımlanır? Detaylandırabilir misiniz?
Sadece çok benzer olan kuralları kaldırıyorum, benzerliği aktivasyon noktalarına göre belirliyorum.
Kodu gönderdim.
Süreci kendi kelimelerinizle anlatabileceğinizi umuyordum.
Tamam, işte çevirmen:
"
Detaylar
QR ayrıştırması, bir matrisin tam rütbeye sahip olup olmadığını belirlemek ve ardından bağımlılıklara dahil olan sütun kümelerini tanımlamak için kullanılır.
Bunları "çözmek" için sütunlar iteratif olarak kaldırılır ve matrisin rankı yeniden kontrol edilir.
Subselect paketindeki trim.matrix fonksiyonu da aynı amaca ulaşmak için kullanılabilir.
"
Açıklamadan pek bir şey anlaşılmıyor, yeni başlayanlar için soru hangi matristen bahsediyoruz, nasıl elde ediliyor?
Eğer yapraktaki kurallar uygulanmışsa, bu yaprak aktivasyonudur, yani yaprak modelin nihai cevabının oluşturulmasında kullanılır. Yaprak sayısına göre bir tablo oluşturulur ve her satır etkinleştirilmişse - "1", değilse - "0" olarak etiketlenir.
İngilizce kitapları okumakta zorlananlar için kozul hakkında bazı temel tezler çizdim. Ve python'da, benim versiyonuma göre en iyi nasıl çalıştığına dair bir örnek. Makaleyi istiyor musunuz?
Hadi ama.
Teoriye eklemek için başka bir kitabı bitiriyorum.
Çünkü iyi bir teoriden daha pratik bir şey olmadığını söylüyor.
1. Ayrıştırmayı sormuyorum, matrisin nereden geldiğini soruyorum.
2. Bu doğrulanmamış bir iddia gibi görünüyor. Bana göre, benim yöntemimle ihtiyacınız olandan daha fazlasını çıkarabilirsiniz.
1. Ayrıştırmayı sormuyorum, matrisin nereden geldiğini soruyorum.
1 özellik matrisi
1. Bu matris nasıl elde ediliyor? İçindeki sayılar nelerdir?
2. Ben kurallardan bahsediyorum. Yaklaşımımda kuralın nasıl ve neyden türetildiği umurumda değil, ancak yanıt eğitim örneğindeki bir diğerine benziyorsa, ek bilgi taşımaz.
Neden çok sayıda işaret kötüdür? Kozul üzerine bir kitaptan ilginç bir grafik.
Özellik sayısına bağlı olarak eğitim örneğinde aynı örneği bulma olasılığı.
14'ten (hatta 10'dan) fazla özelliğiniz varsa, kayıp olmadan azaltamayacağınız çok sayıda kural elde edersiniz.