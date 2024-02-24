Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3310
Böyle bir şeyi reddetmeye başladı - tamamen OOS (2023). İkinci yarıda eğrinin karakteri değişir.
Gözle mi yoksa bir çeşit otomasyonla mı?
Gözle. Aksi takdirde p-hacking olur.
güçlü ))))
Neden? İşlem başına az kâr mı?
Karakter değişti. Kabaca konuşmak gerekirse, bu bir gagalama sırası.
Yani, bazı alfalar bazı betalara dönüşmeye başlıyor.
Her şeyi anlamadım. Foruma girmeyelim.
"Kompaktlık Profili" yöntemini kullanmayı kimler denedi?
Yöntemin amacı, K en yakın komşu tipi öğrenme yöntemleri kullanılıyorsa, öğrenmeyi iyileştirmesi ve model boyutunu azaltması gereken tutarsız örnekleri örneklemden çıkarmaktır.
Python'da bir uygulama bulamadım.....