Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3310

Yeni yorum
 

Böyle bir şeyi reddetmeye başladı - tamamen OOS (2023). İkinci yarıda eğrinin karakteri değişir.

 
fxsaber #:

Böyle bir şeyi reddetmeye başladı - tamamen OOS (2023). İkinci yarıda eğrinin karakteri değişir.

gözle mi yoksa otomatik mi?
 
Andrey Dik #:
Gözle mi yoksa bir çeşit otomasyonla mı?

Gözle. Aksi takdirde p-hacking olur.

 
fxsaber #:

Sadece gözle. Aksi takdirde p-hacking olur.

güçlü ))))

 
fxsaber #:

Böyle bir şeyi reddetmeye başladı - tamamen OOS (2023). İkinci yarıda eğrinin karakteri değişir.

Neden? 1 işlem başına küçük kar mı?
 
Forester #:
Neden? İşlem başına az kâr mı?

Karakter değişti. Kabaca konuşmak gerekirse, bu bir gagalama sırası.

Yani, bazı alfalar bazı betalara dönüşmeye başlıyor.

 
fxsaber #:

Böyle bir şeyi reddetmeye başladı - tamamen OOS (2023). Eğrinin karakteri ikinci yarıda değişir.

Aradaki farkın değeri düşük, dolayısıyla kenar.
[Silindi]  
2saber: eğer marcapalar tamamsa, testlere bir kase bırakabilirim. Hikayeniz üzerinde 5 dakika çalışabilirim. Size modeli kaynaklarla birlikte vereceğim, bilim adına ihtiyacınız olanı ayarlayabilirsiniz. Model sinyallerine hitap etmek basittir, kendi emir mantığınızı kullanabilirsiniz.
Daha sonra negatif bakiyeli bir hedge fonu düzenleyebilirsiniz.
Bana standart terminal dışa aktarımı yoluyla teklif verebilirsiniz.
 
Maxim Dmitrievsky kase bırakabilirim. Hikayeniz üzerinde 5 dakika çalışabilirim. Size modeli kaynaklarla birlikte vereceğim, bilim adına ihtiyacınız olanı ayarlayabilirsiniz. Model sinyallerine hitap etmek basittir, kendi emir mantığınızı oluşturabilirsiniz.
.
Sonra negatif bakiyeli bir hedge fon düzenleyebilirsiniz.
Standart terminal dışa aktarımı yoluyla bana fiyat teklifi verebilirsiniz.

Her şeyi anlamadım. Foruma girmeyelim.

 

"Kompaktlık Profili" yöntemini kullanmayı kimler denedi?

Yöntemin amacı, K en yakın komşu tipi öğrenme yöntemleri kullanılıyorsa, öğrenmeyi iyileştirmesi ve model boyutunu azaltması gereken tutarsız örnekleri örneklemden çıkarmaktır.

Python'da bir uygulama bulamadım.....

1...330333043305330633073308330933103311331233133314331533163317...3399
Yeni yorum