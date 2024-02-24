Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 311
Yine isteyenlere ve anlamaya çalışanlara, konuya girenlere şunu söylüyorum, zaten söyleyecek bir şeyiniz varsa, o yüzden akıllı bir tane verin ya da en azından konuyla ilgili !!!!
MO nedir? ) sormaya utandım
Makine Öğrenimi
Gerchik'in neden bahsettiğini neden anlayamadığınız şimdi anlaşılıyor. Çaydanlık pişirmiyor :)
Kursları izlemek ve revize etmek için henüz çok erken, mükemmel bir kitap olan "The Grail of the Exchange veya the Adventures of the Trader Pinocchio" ile başlayın, bu seviyeniz için iyi bir başlangıç.
Kara listedeki herkes, Padawan'lar zaten spamlandı :)
En azından bu kitabı dikkatli bir şekilde okumalı, sonra kendinizi korumalı ve kara listeleri doldurmalısınız. Bunun gibi deneyler yapın, kitap küçük.
Önce en az birkaç karlı işlem yaparsınız ve sonra tavsiye verirsiniz) Veya bir taksi şoförü ile başlayın, yokluktan büyük Guru'ya kadar tüm yolu gidin .. çünkü o asker kötüdür ..
Not: Mukhanchikov'un nerede çalıştığını biliyor musunuz?
MO nedir? ) sormaya utandım
Makine öğrenimi gibi...
Son aylarda aldığım birkaç ilginç sonuç -
1) Sınıflandırma mı yoksa regresyon mu?
Bu bir gerileme gibi görünüyor. Burada kod örneklerinde, modeli eğitmek için bir hedef olarak genellikle bir sonraki çubuğun büyümesini aldım ve onu -1 ve 1'e yuvarladım (yani çubuğun rengi veya fiyatın yükselişi / düşüşü), böylece daha sonra sınıflandırma kullanılabilir. Son zamanlarda, hem hedefi yuvarlama (sınıflandırma) hem de onsuz (regresyon) ile farklı modellerin eğitim sonuçlarını ve tahminlerini karşılaştırdı; gerileme ile bir şekilde daha iyi çıkıyor. Ancak R ^ 2 gibi bir regresyon modelini değerlendirmenin standart araçları bana uymadı, modeli değerlendirmek için ticaret yaparken bir denge tablosu oluşturuyorum ve kurtarma faktörünü hesaplıyorum.
2) Modelin yeni veriler üzerinde değerlendirilmesi.
Bir şekilde piyasadaki danışmanlara alıştım ki, onlarla optimizasyon yaparken neredeyse mükemmel bir şekilde büyüyen bir fon hattı elde edebilirsiniz ve yeni veriler üzerinde benzer şekilde güzel bir hat elde edebilirsiniz. Ama bu ideal bir durumdur. Gerçek hayatta, model yeterince iyi değilse, bazen ticarette kaybeder ve hiçbir optimizasyon bunu düzeltemez, model herhangi bir piyasa modelini anlamaz.
İşte zayıf ama ilginç bir strateji örneği. Bu örnekte, yeni veriler üzerinde birleşiyor, ancak daha sonra aniden iyileşmeye başlıyor, ancak bu en ilginç şey değil. Expert Advisor optimizasyon penceresini en sona taşırsanız daha da ilginç olacak - uzun vadeli optimizasyonla bile modelin bu son parçayı artı olarak değiştiremeyeceği ortaya çıktı. Piyasada genel olarak bu stratejiye aykırı bir şey oldu ve hiçbir optimizasyon bunu düzeltemez.
Bu, ilginç bir sonuca yol açar - modelden, yeni verilerde yukarı doğru ideal bir fon büyümesi elde etmek değil, yeni verilerdeki denge grafiğinin şeklinin, yeni optimizasyon ile grafikle çakışması gerekir. Bu veriler, bu, modelin bazı doğru piyasa modellerini yakaladığı anlamına gelir, ancak bu çok basittir ve her şeyi açıklayamaz. Kötü model ve stratejilerin böyle bir tesadüfü olmayacaktır.
İşte bu örnek, optimizasyon ve ön test -
ve şimdi optimizasyon penceresi tamamen sağa kaydırıldı, grafikteki tarihler aynı, ancak işlemlerdeki farklılıktan dolayı yatay ölçek biraz kabarık -
Her iki grafiğin sağ tarafı, ilk durumda model için yeni veriler olmasına ve ikinci durumda, mt5 optimizer'ın yaklaşık bir gün boyunca bu bölümde daha iyi ticaret elde etmeye çalışmasına rağmen çok benzer.
Kasaba halkı arasında biraz sessizlik. AAA, anladım .... makalemin yayınlanmasıyla birlikte, kontrol edilmesi ve test edilmesi gerekenlerin bir dofiga'sı ortaya çıktı. Bu yüzden mi herkes sessiz?
Daha önce de belirtildiği gibi, hepsi girdi verilerine bağlıdır. Giriş verileri çıkışın nedeni ise, ağın optimizasyon ve örnek dışı performansı yaklaşık olarak aynı olacaktır. Giriş verileri böyle değilse, sonuç önemli ölçüde farklı olacaktır. Ayrıca burada modellerimin yapımında bazı manipülasyonlar yaptım ve sonuç önemli ölçüde iyileşti, zaman gösterecek ....... Umarım Vazard sinyalimi takip etmeye devam eder ????
Bu noktada!!!! Yeni başlayanlar için iyi bir eğitmendir. Bilgisi var ama popülizmi basmakalıp. Tüccar, kızlar, pahalı arabalar. benim gibi olmak ister misin vb. Bizim durumumuzda, bir tüccar, bir monitörün önünde yıkanmamış yüzü olan bir şort türüdür. Kafamda bir sürü formül var. Ticaret berbat bir iştir. Bilirsiniz, tüm arkadaşlarım ve akrabalarım, bilgisayar başında oturup hiçbir şey yapmadığıma dair güçlü bir izlenime sahipler. Ama bir düşünürsen. Genellikle sekizde kalkarım, hacimleri kontrol ederim, modeller oluşturmaya başlarım, 12 saate kadar seçerim ve sonra bir gün boyunca donmazsa :-(. Bir model yaptım, kurdum .... sen oturup izliyorsun Bütün gün Genel olarak, piyasada para kazanmak için çok çalışmanız gerekir. Ama sonunda her şeyin güzel olacağına inanıyorum!
Kesinlikle. Günde 12-14 saat çalışın. Eh, bazen ara vermek gerekir. Bu aktivitenin yıllarında, omurgasını büktü (
Bibere de güvenmiyorum. Kim güzel şarkı söyler, genellikle yalan söyler. Smartlab'e gidin, böyle "hırslı" bir sürü guru var.
Ancak yine de başarı mümkün ve Larry Williams 10K ile bir milyondan fazla kazandı ve bu, şampiyonanın ve Ed Sekota gibi diğer kişilerin sonuçlarında resmi olarak belgelendi.
The Wolf from Wall Street filmi ticaret için geçerli değil, ayrıca likit olmayan hisse satmak için bir aldatmaca var, gerçekten var olmayan şirketler, Levermore hakkında daha iyi bir film yapacaklardı, çok daha ilginç olurdu.