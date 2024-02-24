Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2980

mytarmailS #:

... arabalar ve atlar olmadan

Savunma Bakanlığı yolun arazisini, Zig Zag'ları, iniş ve çıkışları dikkate almak zorundadır.

Ancak herkesin sadece arka aynaya baktığını gören tek kişi ben miyim bilmiyorum.

 
mytarmailS #:
Yani SOT raporları FA değil mi?

Gecikmeli FA. Herkes sıralamada değil.

 
mytarmailS #:
Yani COT raporları FA değil mi?

Bana göre COT raporları saçmalıktır. Çünkü piyasa emirlerinin akışı önceden hiçbir yerde öğrenilemez ve fiyat hareketlerinin sırasını ve büyüklüğünü belirleyen de bu akıştır.

Ilya Filatov #:

Bence COT raporları saçmalıktan ibaret. Çünkü piyasa emirlerinin akışı önceden hiçbir yerde öğrenilemez ve fiyat hareketlerinin sırasını ve büyüklüğünü belirleyen de bu akıştır.

Çok açık.

O zaman ödemeniz gereken para sizindir.

 
Uladzimir Izerski #:

Gecikmeli FA. Herkesin rütbe alma hakkı yoktur.

Tamam.

Yani farklı FA'lar var.

gecikmeli FA'lar ve gecikmesiz FA'lar ve belki de gecikmeli bir FA.

Peki, sizin tanımladığınız şekliyle gecikmesiz FA nedir?

 
Lütfen sakin olun.

Mümkünse, eğer medeni yeteneğiniz varsa sorularıma cevap verin.

 

Karışım dönemlerini dinamik bir şekilde yönetirseniz, karışımlarda iyi bir TS elde edersiniz.



Dahası, gelecekte hangi karışım dönemlerinin karlı olacağını tahmin etmeye çalışmak mümkündür.


fitness fonksiyonlarının farklı varyasyonlarını denemek


 
mytarmailS #:

Püre periyotlarını dinamik olarak kontrol ederseniz, püre üzerinde iyi bir TC elde edersiniz.



Dahası, gelecekte karışımların hangi dönemlerinin karlı olacağını tahmin etmeye çalışabilirsiniz.


fitness fonksiyonlarının farklı varyasyonlarını denemek


Görünüşe göre 1 işlem başına çok küçük ortalama kar 0,01000 / 400 = 0,00002 - strateji sadece yayılma ile, çubuk üzerinde minimum olmayacak şekilde çıkarılacak.

 
Forester #:

Görünüşe göre 1 işlem başına çok küçük bir ortalama kar 0,01000 / 400 = 0,00002 - strateji sadece yayılma ile, çubuk için minimum olmayacak şekilde alınacaktır

yayılma dikkate alınır

