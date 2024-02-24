Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2980
... arabalar ve atlar olmadan
Savunma Bakanlığı yolun arazisini, Zig Zag'ları, iniş ve çıkışları dikkate almak zorundadır.
Ancak herkesin sadece arka aynaya baktığını gören tek kişi ben miyim bilmiyorum.
Yani SOT raporları FA değil mi?
Gecikmeli FA. Herkes sıralamada değil.
Yani COT raporları FA değil mi?
Bence COT raporları saçmalıktan ibaret. Çünkü piyasa emirlerinin akışı önceden hiçbir yerde öğrenilemez ve fiyat hareketlerinin sırasını ve büyüklüğünü belirleyen de bu akıştır.
Çok açık.
O zaman ödemeniz gereken para sizindir.
Gecikmeli FA. Herkesin rütbe alma hakkı yoktur.
Tamam.
Yani farklı FA'lar var.
gecikmeli FA'lar ve gecikmesiz FA'lar ve belki de gecikmeli bir FA.
Peki, sizin tanımladığınız şekliyle gecikmesiz FA nedir?
Lütfen moderatörlerden Uladzimir Izerski 'yi flood yaptığı için banlamalarını ve yüzde 30 bonuslarından mahrum bırakmalarını isteyin, Rena ile emsal zaten yaşandı.
Lütfen sakin olun.
Mümkünse, eğer medeni yeteneğiniz varsa sorularıma cevap verin.
fitness fonksiyonlarının farklı varyasyonlarını denemek
Püre periyotlarını dinamik olarak kontrol ederseniz, püre üzerinde iyi bir TC elde edersiniz.
Dahası, gelecekte karışımların hangi dönemlerinin karlı olacağını tahmin etmeye çalışabilirsiniz.
fitness fonksiyonlarının farklı varyasyonlarını denemek
Görünüşe göre 1 işlem başına çok küçük ortalama kar 0,01000 / 400 = 0,00002 - strateji sadece yayılma ile, çubuk üzerinde minimum olmayacak şekilde çıkarılacak.
Görünüşe göre 1 işlem başına çok küçük bir ortalama kar 0,01000 / 400 = 0,00002 - strateji sadece yayılma ile, çubuk için minimum olmayacak şekilde alınacaktır
yayılma dikkate alınır