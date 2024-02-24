Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2742

Yeni yorum
 
Aleksey Nikolayev #:

Sanırım bir hayatta kalma analizi uygulamasının bazı ipuçlarını gördüm.

Bunu kendim yapmadım ama bir keresinde benzer bir soru sormuştum. Bu yaklaşım bana umut verici görünüyor, ancak tamamen farklı bir alandan geliyor.

 
СанСаныч Фоменко #:

classDist {caret} diyor , yani caret PAKETİNİN bir parçası olan belirli bir işlevi belirtiyor

Anladığım kadarıyla R'yi tanımıyorsunuz. O zaman neden bu başlıkta ve genel olarak MO'da zamanınızı boşa harcıyorsunuz?

R'ye hakim olmadan, MO tartışması anlamsızdır.

Entropi konusunda sessiz kaldım çünkü çapraz entropi.... sınıflandırma modelleri için standart bir kayıp fonksiyonudur. MO sadece R'de uygulanmıyor! (bir kütüphaneyi bilmek ve üzerinde çalıştığı varlıkların doğasını bilmemek - hareketinizin yönünü anlamadan gidersiniz).

size daha da zor bir soru -"bilgi teorisi" hakkında açıklama yaparken neden kategorik olarak istatistikten ayrılıyorsunuz?... tam olarak birbilgi teorisi olarak yaratılmışken

Bu alan matematik , istatistik , bilgisayar bilimi, fizik , nörobiyoloji , bilgi mühendisliği ve elektrik mühendisliğinin kesişiminde yer almaktadır.

aslında, tartışma konudan yoksun, eğer parçacıklarla ve egonuzla (ve hatta sadece kendiniz hakkında değil, birileri hakkında) çalışırsanız ve diyaloğun konusu değil... konu başlığı maalesef değişmiyor (cevaplarda spesifiklik ve konu eklenmiyor)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Bu kalın kafalı ağız bir kez daha herkesi gerçeğe çağırıyor, ancak henüz hangi

Moderatörün canını o kadar sıktınız ki her şeyi yerle bir ediyor.

JeeyCi kullanıcısının provokatif gönderisini okumayın ( numaralı gönderisi bir provokasyondur ve "ziyafete devam etme" talebidir).
Dün, kişisel saldırılarla küfür ve kabalık içeren birkaç gönderiyi sildim, bunun rehberliğinde - JeeyCi 'nin gönderilerini sildim.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum.

Ticarette makine öğrenimi: teori, modeller, uygulama ve algo ticareti

MetaQuotes, 2022.08.31 15:14

Kişiliklerin devamı haftalık yasaklara yol açacaktır.

Başlıkta iki uyarıda bulundum, dikkate alınmadılar ve ardından küfür içeren birkaç gönderiyi sildim.
Oradaki tek edebi gönderi (okunabilir olan) sizin gönderinizdi - bu gönderi (dün her şeyi başlatan):

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum

...

Maxim Dmitrievsky, 2022.09.10 12:15

Model tabanlı, modelden bağımsız ve karma özellik seçimi vardır. Agnostik alırsanız, korelasyon ve karşılıklı bilgidir (entropi tabanlı). İkincisi, doğrusal olmayan bağımlılıkları yakalama kabiliyeti açısından ilkinden farklıdır, aksi takdirde aynıdır. Bu durumda özelliğin hedefle herhangi bir ilişkisinden bahsetmek zordur, hatta imkansızdır. Bu sadece bir korelasyondur. Ancak bilgi vermeyen özelliklerden kurtulmak için faydalıdır.

Bunu kayan bir pencerede veya zor bir pencerede veya kayan bir pencerede veya sürtünen bir pencerede yapabilirsiniz

Özellikle nedenselliği belirlemek istiyorsanız, bu nedensel çıkarımdır, MO'yu kullanmak da buna dahildir, ki bunu bir zaman serisine nasıl uygulayacağımı bilmiyorum, konu üzerinde çalışmadım.

Ve önceki tüm yöntemler nedenselliği bulmak için değil, yalnızca algoritmaların optimum eğitimi için işe yaramaktadır.

Böylece bir kez daha vatandaşlar konsantre olamıyor ve pirzolalarındaki sinekleri çıkaramıyor.

Büyük ve her şeye gücü yeten R hakkında daha önce birçok kez duyduk. Açıkçası, arkasına bir maymun koyarsanız, o da kendini bir istatistikçi ve analist olarak görebilir, o kadar büyüktür.

Evet, zaman zaman küfürleri siliyorum, özellikle de yarım gün ve iki sayfalık metin sürüyorsa (dün olduğu gibi).

----------------

Bu başlık çok popüler (hatta İngilizce konuşulan forumda bile okunuyor ve bu konudaki kilit başlık olarak kabul ediliyor).
Bu yüzden lütfen daha az küfür edin.

[Silindi]  
mytarmailS #:

Az ya da çok başarılı tüccarların TS'sini analiz ederseniz, hepsinin ticaret seviyeleri olduğunu göreceksiniz.

Göstergelerin yardımıyla işlem yapan tek bir başarılı tüccar görmedim.

Bir seviye.... net bir durağı olan açık ve anlaşılır bir giriş noktasıdır.

Düşük riskle ticaret yapabiliyorsanız, başka bir şeye ihtiyacınız yoktur, ticaret başına düşük risk / hassas giriş en önemli şeydir!

MO'nun yardımıyla PD / SP seviyelerini arayabilirsiniz, bu kesin girişler, önemsiz değil, basit değil, MO ile ilgili bloglarda okuyamazsınız, burada kendi kafanızı kullanmanız gerekir....

Ayrıca sb grafiğinde seviyeler çizebilirsiniz ve bu aynı zamanda bir zaman serisidir. Herkes senden bıktı, artık sana cevap vermiyoruz. Her gün saçma sapan konuşuyorsun.
 
mytarmailS #:

İşte 5 özellik ve 1 ikili hedeften oluşan rastgele oluşturulmuş bir örnek üzerinde bir örnek

forrest ve fi̇ş seçi̇ci̇

Görev kuyruğu biraz boşaltıldı - betiği çalıştırmak mümkün hale geldi. Çalıştırdım ve bir hata aldım.

> install.packages("randomForest")
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Installing package into ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’
(as ‘lib’ is unspecified)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  package ‘randomForest’ is not available (for R version 4.0.5)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'

> library(randomForest)
Error in library(randomForest) : нет пакета под названием ‘randomForest’

Programın R 4.0'ın eski bir sürümünü istediğini doğru anladım mı?

Eski bir sürüm aradım ama bulamadım. Korkunç uyumsuzluk elbette itici.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Görev kuyruğu biraz boşaltıldı - betiği çalıştırmak mümkün hale geldi. Çalıştırıyorum ve bir hata alıyorum.

Programın eski R 4.0 sürümünü istediğini doğru anlıyor muyum?

Bende R-3.6.3 var.

Bunu kendi nedenlerimden dolayı eski R-3.6.3 üzerinde yazıyorum, bu yüzden benim sorunum...

Paketin tap.... adresinden kaldırılacağını düşünemedim.

Aleksey Vyazmikin #:

Programın R 4.0'ın eski sürümünü istediğini doğru anladım mı?

doğru şekilde

Aleksey Vyazmikin #:

Genel olarak eski sürümü aradım ve bulamadım. Korkunç uyumsuzluk elbette itici.

Dinle, belki de böyle bir smikalka ile ticarete giremezsin ???? ))

Orada uyumluluk ile her şey yolunda, örneğin python, sadece böyle bir uyumluluğu kıskanıyor....


Ayrıca bakınız

https://stackoverflow.com/questions/62541885/package-randomforest-is-not-available-for-r-version-4-0-2

Geçerli sürümde deneyin

urlPackage <- "https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/randomForest/randomForest_4.6-12.tar.gz"
install.packages(urlPackage, repos=NULL, type="source")

[Silindi]  
Sanych'in teorisini özetlemek gerekirse (kendisi düzgün bir şekilde formüle edemediği ve örnekler veremediği için):

*Bu özellik seçme yöntemi korelasyona dayanmaktadır, çünkü "ilişki" ve "bağlantı" korelasyonun tanımlarıdır.

*Bu şekilde, LDA (doğrusal diskriminant analizi) veya PCA'ya benzer şekilde geçmişe örtük bir şekilde uyum sağlıyoruz, öğrenme sürecini basitleştiriyor, hatayı azaltıyoruz.

*Eğitilmiş modelin yeni veriler üzerinde daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair bir teori bile yoktur (özellikler ve hedefler arasındaki bağlantıların tahmin edilmesine dahil değildir), çünkü özellikler özelliğe veya (daha kötüsü) mevcut geçmişe uydurulmuştur.

*Bu durum, QC'nin kayan bir pencerede ortalaması alınarak biraz daha iyileştirilebilir; örneğin yayılmayı tahmin edebilir ve daha kararlı olanları seçebilirsiniz. En azından güvenebileceğimiz bazı istatistiklerimiz var.

*Ben nedensellik ya da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki düşünüyordum ama onun yaklaşımında böyle bir durum söz konusu değil.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sanych'in teorisini özetlemek gerekirse (kendisi düzgün bir şekilde formüle edemediği ve örnekler veremediği için):

*Bu özellik seçme yöntemi korelasyona dayanmaktadır, çünkü "ilişki" ve "ilişki" korelasyonun tanımlarıdır.

*Bu şekilde, LDA (doğrusal diskriminant analizi) veya PCA'ya benzer şekilde geçmişe örtük bir uyum sağlıyoruz, öğrenme sürecini basitleştiriyor, hatayı azaltıyoruz.

*Eğitilmiş modelin yeni veriler üzerinde (özellik-hedef ilişkilerinin tahminine dahil olmayan) daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair bir teori bile yoktur çünkü özellikler daha önce özelliğe veya (daha kötüsü) mevcut tüm geçmişe uydurulmuştur.

*İlişki derken nedensellik ya da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiyi kastetmiştim, ancak onun yaklaşımında böyle bir durum söz konusu değil.

Kusura bakmayın ama bu bir özetleme değil (bir özet ya da özet değil). Kişisel tavırlar ve asılsız saldırılarla dolu.

Birisinin "eğitilmiş bir modelin yeni veriler üzerinde çalışması gerektiği" :-) ve doğrulanmış geçerli bir teoriye sahip olacağını düşünürsünüz... evet.

[Silindi]  
Maxim Kuznetsov #:

Kusura bakmayın ama bu bir özetleme değil (bir özet ya da özet değil). Bu kişisel bir tutum ve temelsiz saldırılardır.

Birisinin "eğitilmiş bir modelin yeni veriler üzerinde çalışması gerektiği" :-) ve doğrulanmış geçerli bir teoriye sahip olacağını düşünürsünüz...evet.

Ve eğer dikkatlice okursanız, 2. maddedeki tuzağı, yani hikayeye ilk uyumu görebilirsiniz. Bu yüzden bir öğrenme hatası düşüşü var.

Nokta 4, mevcut tüm geçmiş üzerinde yapılmazsa biraz daha iyimserdir. Uyum iyiliği için yalnızca traine örneklemesi için yapılmalıdır. Yeni veriler üzerinde modelin yeterli bir tahminini elde etmek için.

Psikolojiyle ilgilenen biri olarak bilinmiyorum, bu yüzden hiçbir yere fışkırmıyor. Ve şahsen kimseyi tanımıyorum.
[Silindi]  
СанСаныч Фоменко #:

EA seviyesine ulaşmak için yeterli güç yoktur. Ancak model uydurma hatasının sonucu: %8'den %22'ye kadar, uydurma bölümünde ve örnek dışında çok az farklılık gösteren bir uydurma hatasıdır.

Bu, tüm geçmişe uyumun eğitimden önce yapıldığına dair bir tür ipucu verir. Eğer durum böyle değilse, lütfen beni düzeltin. Özellikler hangi aralıkta tahmin edildi/seçildi ve eğitim hangi aralıkta yapıldı?

Benim de benzer bir yöntemim var, sonuçları bu hafta sonu paylaşabilirim. Yalnızca kelime oyunu yerine somut bir iletişim olursa.
1...273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749...3399
Yeni yorum