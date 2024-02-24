Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2742
Sanırım bir hayatta kalma analizi uygulamasının bazı ipuçlarını gördüm.
Bunu kendim yapmadım ama bir keresinde benzer bir soru sormuştum. Bu yaklaşım bana umut verici görünüyor, ancak tamamen farklı bir alandan geliyor.
classDist {caret} diyor , yani caret PAKETİNİN bir parçası olan belirli bir işlevi belirtiyor
Anladığım kadarıyla R'yi tanımıyorsunuz. O zaman neden bu başlıkta ve genel olarak MO'da zamanınızı boşa harcıyorsunuz?
R'ye hakim olmadan, MO tartışması anlamsızdır.
Entropi konusunda sessiz kaldım çünkü çapraz entropi.... sınıflandırma modelleri için standart bir kayıp fonksiyonudur. MO sadece R'de uygulanmıyor! (bir kütüphaneyi bilmek ve üzerinde çalıştığı varlıkların doğasını bilmemek - hareketinizin yönünü anlamadan gidersiniz).
size daha da zor bir soru -"bilgi teorisi" hakkında açıklama yaparken neden kategorik olarak istatistikten ayrılıyorsunuz?... tam olarak birbilgi teorisi olarak yaratılmışken
Bu alan matematik , istatistik , bilgisayar bilimi, fizik , nörobiyoloji , bilgi mühendisliği ve elektrik mühendisliğinin kesişiminde yer almaktadır.
Bu kalın kafalı ağız bir kez daha herkesi gerçeğe çağırıyor, ancak henüz hangi
JeeyCi kullanıcısının provokatif gönderisini okumayın ( #27409 numaralı gönderisi bir provokasyondur ve "ziyafete devam etme" talebidir).
Dün, kişisel saldırılarla küfür ve kabalık içeren birkaç gönderiyi sildim, bunun rehberliğinde - JeeyCi 'nin gönderilerini sildim.
2022.08.31 15:14
Kişiliklerin devamı haftalık yasaklara yol açacaktır.
Başlıkta iki uyarıda bulundum, dikkate alınmadılar ve ardından küfür içeren birkaç gönderiyi sildim.
Oradaki tek edebi gönderi (okunabilir olan) sizin gönderinizdi - bu gönderi (dün her şeyi başlatan):
Maxim Dmitrievsky, 2022.09.10 12:15Model tabanlı, modelden bağımsız ve karma özellik seçimi vardır. Agnostik alırsanız, korelasyon ve karşılıklı bilgidir (entropi tabanlı). İkincisi, doğrusal olmayan bağımlılıkları yakalama kabiliyeti açısından ilkinden farklıdır, aksi takdirde aynıdır. Bu durumda özelliğin hedefle herhangi bir ilişkisinden bahsetmek zordur, hatta imkansızdır. Bu sadece bir korelasyondur. Ancak bilgi vermeyen özelliklerden kurtulmak için faydalıdır.
Evet, zaman zaman küfürleri siliyorum, özellikle de yarım gün ve iki sayfalık metin sürüyorsa (dün olduğu gibi).
----------------
Bu başlık çok popüler (hatta İngilizce konuşulan forumda bile okunuyor ve bu konudaki kilit başlık olarak kabul ediliyor).
Bu yüzden lütfen daha az küfür edin.
Az ya da çok başarılı tüccarların TS'sini analiz ederseniz, hepsinin ticaret seviyeleri olduğunu göreceksiniz.
Göstergelerin yardımıyla işlem yapan tek bir başarılı tüccar görmedim.
Bir seviye.... net bir durağı olan açık ve anlaşılır bir giriş noktasıdır.
Düşük riskle ticaret yapabiliyorsanız, başka bir şeye ihtiyacınız yoktur, ticaret başına düşük risk / hassas giriş en önemli şeydir!
MO'nun yardımıyla PD / SP seviyelerini arayabilirsiniz, bu kesin girişler, önemsiz değil, basit değil, MO ile ilgili bloglarda okuyamazsınız, burada kendi kafanızı kullanmanız gerekir....
İşte 5 özellik ve 1 ikili hedeften oluşan rastgele oluşturulmuş bir örnek üzerinde bir örnek
forrest ve fi̇ş seçi̇ci̇
Görev kuyruğu biraz boşaltıldı - betiği çalıştırmak mümkün hale geldi. Çalıştırdım ve bir hata aldım.
Programın R 4.0'ın eski bir sürümünü istediğini doğru anladım mı?
Eski bir sürüm aradım ama bulamadım. Korkunç uyumsuzluk elbette itici.
Bende R-3.6.3 var.
Bunu kendi nedenlerimden dolayı eski R-3.6.3 üzerinde yazıyorum, bu yüzden benim sorunum...
Paketin tap.... adresinden kaldırılacağını düşünemedim.
Programın R 4.0'ın eski sürümünü istediğini doğru anladım mı?
doğru şekilde
Genel olarak eski sürümü aradım ve bulamadım. Korkunç uyumsuzluk elbette itici.
Dinle, belki de böyle bir smikalka ile ticarete giremezsin ???? ))
Orada uyumluluk ile her şey yolunda, örneğin python, sadece böyle bir uyumluluğu kıskanıyor....
Ayrıca bakınız
https://stackoverflow.com/questions/62541885/package-randomforest-is-not-available-for-r-version-4-0-2
Geçerli sürümde deneyin
Sanych'in teorisini özetlemek gerekirse (kendisi düzgün bir şekilde formüle edemediği ve örnekler veremediği için):
Kusura bakmayın ama bu bir özetleme değil (bir özet ya da özet değil). Kişisel tavırlar ve asılsız saldırılarla dolu.
Birisinin "eğitilmiş bir modelin yeni veriler üzerinde çalışması gerektiği" :-) ve doğrulanmış geçerli bir teoriye sahip olacağını düşünürsünüz... evet.
EA seviyesine ulaşmak için yeterli güç yoktur. Ancak model uydurma hatasının sonucu: %8'den %22'ye kadar, uydurma bölümünde ve örnek dışında çok az farklılık gösteren bir uydurma hatasıdır.