Runet'te Ticarette Makine Öğrenimi üzerine en iyi ve tek forum bu mu yoksa başkaları da var mı?
 
Evgeny Dyuka #:
Runet'te "Ticarette Makine Öğrenimi" üzerine en iyi ve tek forum bu mu yoksa başkaları da var mı?
Bu en iyisi olmaktan çok uzak, sadece bir tanesi
 
Aleksey Vyazmikin #:

Alexey olaylar ve olayların doğru sıralanışı hakkında doğru düşünüyor, ancak algoritmalar üzerine teori olmadan her şeyin konuşma düzeyinde kalacağını düşünüyorum.

=============

İşte bir model örneği

1) Grafiğin kırmızı dikey çizgiye kadar olan sol kenarı seviyeli bir formasyondur.

2) ilk mavi ok formasyona verilen doğru tepkidir

3) yine formasyona doğru tepki giriş noktasıdır.

Gördüğünüz gibi desen aynı, "şerefim" çalışıyor, piyasaya bir zaman serisi olarak bakarak bulunabilir mi??? retorik bir sorudur.

Bu tür kalıpları nöron veya catbustom ile hareket ederek ve son n mumları görerek bulabilen birini görmek istiyorum.

Öğrenmeye yönelik örnekleri olay olarak adlandıran bir kişi, kavramları sanki gerçekten olmuş bir şeymiş gibi ikame eder. Ancak bunlar onun uydurduğu örneklerdir ve olay olarak adlandırılamazlar.

Daha sonra kişi bunların tavandan alınan eğitim örnekleri değil, olaylar olduğuna inanmaya başlar ve tanımlarıyla gerçeği sahtesiyle değiştirir

Sonra bu sahte gerçeklikte yaşamaya başlar ve bunu haklı çıkarmak için hiçbir şeyle ilgisi olmayan bazı aptalca diyagramlardan alıntı yapar.

Sonra herkesin aptal olduğunu ortaya çıkarıyor, bilinci genişletmeye çağırıyor vs. vs.

Ve sonra finansal zaman çizgisi kutsal ve olaylı bir şeye dönüşür.

Uçak kalktı ve indi, olayı kaydettik. Değişmiş bir bilince girdik ve uçağın yörüngesiyle hesaplanan RSI'yı geçtiğini gördük. Bu da bizim için bir olaydır. Şimdi yeterli bir insan ile bir peygamber devesi arasındaki farkı hesaplamamız gerekiyor.
Bir peygamber devesi olduğunuzu ve hayali bir olayı diğerinden ayırt edemediğinizi düşünelim. Sizin için neden ve sonuç tek bir olaydır ve bu nedenle aralarında herhangi bir zamansal ve bilgisel bağlantı olmaksızın eşzamanlı olarak meydana gelirler, çünkü zaman serisi yoktur ve olayların kendileri kurgusaldır. Bu tür hayali olayları toplar, yapraklara sarar, eserinize hayran kalır, arkadaşlarınıza anlatırsınız. Olaylarınız zaman ve mekânın dışında, kafanızın içinde gerçekleşiyor. Ve oldukça iyi gidiyor gibi görünüyorsunuz, ancak tüm bunlar makine öğrenimine çok az benzerlik gösteriyor.
 
Git hub'ınız, projeniz var mı, en azından burada hararetli tartışmaların ne hakkında olduğunu görüyor musunuz?
 

Tüm bunlar ne anlama geliyor?Tensorflow'u boşuna mıöğreniyorum?


  1. MQL5: Activation (aktivasyon fonksiyonu) ve Derivative (aktivasyon fonksiyonunun türevi) matris ve vektör yöntemleri parametrelerle eklendi:
    .
    AF_ELU Üstel Doğrusal Birim
    AF_EXP Üstel
    AF_GELU Gauss Hatası Doğrusal Birim
    AF_HARD_SIGMOID Sert Sigmoid
    AF_LINEAR Doğrusal
    AF_LRELU Sızdıran REctified Lineer Ünite
    AF_RELU Doğrultulmuş Lineer Birim
    AF_SELU Ölçeklendirilmiş Üstel Doğrusal Birim
    AF_SIGMOID Sigmoid
    AF_SOFTMAX Softmax
    AF_SOFTPLUS Softplus
    AF_SOFTSIGN Softsign
    AF_SWISH Swish
    AF_TANH Hiperbolik Tanjant
    AF_TRELU Eşiklenmiş Doğrusal Birim
    Bir sinir ağındaki aktivasyon fonksiyonu, giriş sinyalinin ağırlıklı toplamının ağ seviyesindeki bir düğümün veya düğümlerin çıkış sinyaline nasıl dönüştürüleceğini belirler. Aktivasyon fonksiyonunun seçimi, sinir ağının kapasitesi ve performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Modelin farklı bölümlerinde farklı aktivasyon fonksiyonları kullanılabilir. MQL5 sadece bilinen tüm aktivasyon fonksiyonlarını değil, aynı zamanda aktivasyon fonksiyonunun türevlerini de uygular. Türev fonksiyonları, sinir ağının eğitimi sırasında alınan hataya dayalı düzeltmeyi hızlı bir şekilde hesaplamak için gereklidir.
  2. MQL5: Aşağıdaki parametrelerle Kayıp matrisi ve vektör yöntemi (Kayıp işlevi) eklendi:

    .
    LOSS_MSE Ortalama Karesel Hata
    LOSS_MAE Ortalama Mutlak Hata
    LOSS_CCE Kategorik Çaprazentropi
    LOSS_BCE İkili Çaprazentropi
    LOSS_MAPE Ortalama Mutlak Yüzde Hata
    LOSS_MSLE Ortalama Karesel Logaritmik Hata
    LOSS_KLD Kullback-Leibler Ayrışması
    LOSS_COSINE Kosinüs benzerliği/yakınlığı
    LOSS_POISSON Poisson
    LOSS_HINGE Menteşe
    LOSS_SQ_HINGE Kare Menteşe
    LOSS_CAT_HINGE Kategorik Menteşe
    LOSS_LOG_COSH Hiperbolik Kosinüsün Logaritması
    LOSS_HUBER Huber
 
mytarmailS #:

Alexey olaylar ve olayların doğru sıralaması hakkında doğru düşünüyor, ancak algoritma teorisi olmadan her şeyin konuşma düzeyinde kalacağını düşünüyorum.

=============

Doğru, insanların nasıl çalıştıklarını anlamaları için algoritmalara ihtiyacım olabilir - bu olmadan onları kodlayamazsınız.

Ne yazık ki, karmaşık formülleri bile okuyamıyorum - onları anlamıyorum.

Algoritmalarla ilgili olarak, gençliğimden bir vaka hatırlıyorum, üniversitedeydim, sanırım ilk yıldı, bilgisayar bilimiydi, Basic öğreniyorduk. Dersler bir bilgisayar sınıfında yapılıyordu, arkadaşım ve ben dersler sırasında yerel ağda dolaşarak, bilgisayarları ve diğer genç eğlenceleri koklayarak kendimizi eğlendiriyorduk.... Tahtadan ve öğretmenden uzakta oturuyorduk, bu yüzden orada hiçbir şey görmüyordum, bu yüzden bazen ne hakkında konuştuklarını duyabiliyordum.... Test ya da laboratuvar zamanıydı - hatırlamıyorum, bilgisayarda bir şeyi hesaplayan ve ekranda gösteren bir program yazmam gerekiyordu. Öğretmenin benden hoşlanmadığı açıktı, bu yüzden çalışmayı erken bitirdiğimde ve yine eğlenirken, bilgisayarımın başına oturdu ve kodu gözden geçirdi ve kötü niyetli bir şekilde izleyicilere yeteneksiz olduğumu ve kodumun berbat olduğunu ve çalışmayacağını ve ne kadar raztakaya olduğumu söyledi .... Böylece insanlar toplandı ve o kodu çalıştırdı ve çalıştı! Ve sınıfın geri kalanında orada oturup gerçeği inkar etti. Bu onunla grubumuzun son seansıydı - benim yüzümden bizimle çalışmayı reddetti," dedi süpervizör bana.

Birkaç ay sonra, harika bir adam olduğu ortaya çıkan ve diğer çiftlere bile puan vermesine izin veren, ofisinde gizlice oturup internette takılan, web'den kazınmış yazılımları disketlerle eve götüren bir adam vardı.

Eh, uzun zaman önceydi...

 
Maxim Dmitrievsky #:

Öğrenmeye yönelik örnekleri olay olarak adlandıran bir kişi, kavramları sanki gerçekten olmuş bir şeymiş gibi ikame eder. Ancak bunlar onun uydurduğu örneklerdir ve olay olarak adlandırılamazlar.

Sonra kişi bunların tavandan alınan eğitim örnekleri değil, olaylar olduğuna inanmaya başlar, tanımlarıyla gerçekliği sahtesiyle değiştirir

Sonra bu sahte gerçeklikte yaşamaya başlıyor ve bunu haklı çıkarmak için hiçbir şeyle ilgisi olmayan bazı aptal diyagramlardan alıntı yapıyor.

Sonra herkesin aptal olduğu ortaya çıkar, bilinci genişletmeye çağırır, vs. vs.

Ve sonra finansal zaman çizgisi kutsal ve olaylı bir şeye dönüşür.

Maxim, kinini kus, rahatla - üstünlüğünü ve benzersizliğini kanıtlamak zorunda değilsin!

Ben kimseye hakaret etmedim - bunu bulmaya çalışın.

Eğer vizyonunuz bir din ve inanç meselesiyse, o zaman zaman serisinden daha fazlasını görmenizi sağlamaya çalışarak müdahale etmeye cesaret edemem.

