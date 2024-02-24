Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2712
Runet'te "Ticarette Makine Öğrenimi" üzerine en iyi ve tek forum bu mu yoksa başkaları da var mı?
Alexey olaylar ve olayların doğru sıralanışı hakkında doğru düşünüyor, ancak algoritmalar üzerine teori olmadan her şeyin konuşma düzeyinde kalacağını düşünüyorum.
İşte bir model örneği
1) Grafiğin kırmızı dikey çizgiye kadar olan sol kenarı seviyeli bir formasyondur.
2) ilk mavi ok formasyona verilen doğru tepkidir
3) yine formasyona doğru tepki giriş noktasıdır.
Gördüğünüz gibi desen aynı, "şerefim" çalışıyor, piyasaya bir zaman serisi olarak bakarak bulunabilir mi??? retorik bir sorudur.
Bu tür kalıpları nöron veya catbustom ile hareket ederek ve son n mumları görerek bulabilen birini görmek istiyorum.
Tüm bunlar ne anlama geliyor?Tensorflow'u boşuna mıöğreniyorum?
. Bir sinir ağındaki aktivasyon fonksiyonu, giriş sinyalinin ağırlıklı toplamının ağ seviyesindeki bir düğümün veya düğümlerin çıkış sinyaline nasıl dönüştürüleceğini belirler. Aktivasyon fonksiyonunun seçimi, sinir ağının kapasitesi ve performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Modelin farklı bölümlerinde farklı aktivasyon fonksiyonları kullanılabilir. MQL5 sadece bilinen tüm aktivasyon fonksiyonlarını değil, aynı zamanda aktivasyon fonksiyonunun türevlerini de uygular. Türev fonksiyonları, sinir ağının eğitimi sırasında alınan hataya dayalı düzeltmeyi hızlı bir şekilde hesaplamak için gereklidir.
Alexey olaylar ve olayların doğru sıralaması hakkında doğru düşünüyor, ancak algoritma teorisi olmadan her şeyin konuşma düzeyinde kalacağını düşünüyorum.
Doğru, insanların nasıl çalıştıklarını anlamaları için algoritmalara ihtiyacım olabilir - bu olmadan onları kodlayamazsınız.
Ne yazık ki, karmaşık formülleri bile okuyamıyorum - onları anlamıyorum.
Algoritmalarla ilgili olarak, gençliğimden bir vaka hatırlıyorum, üniversitedeydim, sanırım ilk yıldı, bilgisayar bilimiydi, Basic öğreniyorduk. Dersler bir bilgisayar sınıfında yapılıyordu, arkadaşım ve ben dersler sırasında yerel ağda dolaşarak, bilgisayarları ve diğer genç eğlenceleri koklayarak kendimizi eğlendiriyorduk.... Tahtadan ve öğretmenden uzakta oturuyorduk, bu yüzden orada hiçbir şey görmüyordum, bu yüzden bazen ne hakkında konuştuklarını duyabiliyordum.... Test ya da laboratuvar zamanıydı - hatırlamıyorum, bilgisayarda bir şeyi hesaplayan ve ekranda gösteren bir program yazmam gerekiyordu. Öğretmenin benden hoşlanmadığı açıktı, bu yüzden çalışmayı erken bitirdiğimde ve yine eğlenirken, bilgisayarımın başına oturdu ve kodu gözden geçirdi ve kötü niyetli bir şekilde izleyicilere yeteneksiz olduğumu ve kodumun berbat olduğunu ve çalışmayacağını ve ne kadar raztakaya olduğumu söyledi .... Böylece insanlar toplandı ve o kodu çalıştırdı ve çalıştı! Ve sınıfın geri kalanında orada oturup gerçeği inkar etti. Bu onunla grubumuzun son seansıydı - benim yüzümden bizimle çalışmayı reddetti," dedi süpervizör bana.
Birkaç ay sonra, harika bir adam olduğu ortaya çıkan ve diğer çiftlere bile puan vermesine izin veren, ofisinde gizlice oturup internette takılan, web'den kazınmış yazılımları disketlerle eve götüren bir adam vardı.
Eh, uzun zaman önceydi...
Öğrenmeye yönelik örnekleri olay olarak adlandıran bir kişi, kavramları sanki gerçekten olmuş bir şeymiş gibi ikame eder. Ancak bunlar onun uydurduğu örneklerdir ve olay olarak adlandırılamazlar.
Sonra kişi bunların tavandan alınan eğitim örnekleri değil, olaylar olduğuna inanmaya başlar, tanımlarıyla gerçekliği sahtesiyle değiştirir
Sonra bu sahte gerçeklikte yaşamaya başlıyor ve bunu haklı çıkarmak için hiçbir şeyle ilgisi olmayan bazı aptal diyagramlardan alıntı yapıyor.
Sonra herkesin aptal olduğu ortaya çıkar, bilinci genişletmeye çağırır, vs. vs.
Ve sonra finansal zaman çizgisi kutsal ve olaylı bir şeye dönüşür.
Maxim, kinini kus, rahatla - üstünlüğünü ve benzersizliğini kanıtlamak zorunda değilsin!
Ben kimseye hakaret etmedim - bunu bulmaya çalışın.
Eğer vizyonunuz bir din ve inanç meselesiyse, o zaman zaman serisinden daha fazlasını görmenizi sağlamaya çalışarak müdahale etmeye cesaret edemem.