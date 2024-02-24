Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2562
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
offtopik ama güzel
https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg
Hey!
TeknoŞaman mısınız?
Birkaç yıl önce imzalandı.
Hey!
TeknoŞaman mısınız?
Birkaç yıldır imzalandı.
Hayır, ona nereden ulaşabilirim ..
Yavaş yavaş dalgacık ayrışmasını araştırıyorum.
Olağan ayrışma ile toplu ayrıştırma arasındaki farka göre böyle bir şema vardı.
Daha net olması için zaten renkli olarak vurguladım.
Toplu ayrıştırmanın sonucu normalden daha doğru verdiğini yazıyorlar.
Bunu bilmek de ilginizi çekebilir.
Yavaş yavaş dalgacık ayrışmasını araştırıyorum.
Ve MGK'ya uymayan nedir? veya SSA?
Ve MGK'ya uymayan nedir? veya SSA?
Dalgacıkları hissetmek ilginç olsa da.
SSA bir tırtıl mı?
Uzun süredir buna dayalı göstergeler varmış gibi görünüyor, bir şekilde etkilenmedim.
Çünkü anlayanlar istenilen sonuca ulaşamadı.
MGK Ne olduğunu bilmiyorum.
Dalgacıkları hissetmek ilginç olsa da.
SSA bir tırtıl mı?
Uzun süredir buna dayalı göstergeler varmış gibi görünüyor, bir şekilde etkilenmedim.
Çünkü anlayanlar istenilen sonuca ulaşamadı.
MGK Ne olduğunu bilmiyorum.
Evet, tırtıl
MGK, PCA'dır
Bana öyle geliyor ki, nasıl ayrıştırılacağı konusunda bir fark yok, asıl mesele daha sonra onunla ne yapılacağı ..
Yavaş yavaş dalgacık ayrışmasını araştırıyorum.
Olağan ayrışma ile toplu ayrıştırma arasındaki farka göre böyle bir şema vardı.
Daha net olması için zaten renkli olarak vurguladım.
Toplu ayrıştırmanın sonucu normalden daha doğru verdiğini yazıyorlar.
Bunu bilmek de ilginizi çekebilir.
Birkaç yıl önce dalgacıklarla ilgili bir sürü kitaba baktım, şimdi onları nasıl hızlı bir şekilde sayacağımla daha çok ilgileniyorum. Bu diyagramlar gerçekten yanıltıcıdır. Diyagramlar, LF ve HF bileşenlerine bölünmeyi göstermektedir. Dalgacık ayrışmasından sonra olan budur. Ancak diyagram, dalgacıkların düşük geçişli filtreler olduğu izlenimini veriyor, ancak aslında dalgacıklar, matematikçilerin sevdiği bazı özelliklere sahip bant geçiren filtrelerdir.
Kaldırma şeması yukarıdakiler için geçerli değildir. Bu oldukça ilginç bir şey, ama derinlemesine araştırmadım.
Birkaç yıl önce dalgacıklarla ilgili bir sürü kitaba baktım, şimdi onları nasıl hızlı bir şekilde sayacağımla daha çok ilgileniyorum. Bu diyagramlar gerçekten yanıltıcıdır. Diyagramlar, LF ve HF bileşenlerine bölünmeyi göstermektedir. Dalgacık ayrışmasından sonra olan budur. Ancak diyagram, dalgacıkların düşük geçişli filtreler olduğu izlenimini veriyor, ancak aslında dalgacıklar, matematikçilerin sevdiği bazı özelliklere sahip bant geçiren filtrelerdir.
Kaldırma şeması yukarıdakiler için geçerli değildir. Bu oldukça ilginç bir şey, ama derinlemesine araştırmadım.
Belli bir düğümün katsayılarını çıkardıktan sonra muhtemelen çizgili hale gelir,
bir ceza eşiği belirleme ve daha fazla gürültü azaltma, sıkıştırma.
Ben de hala okuyorum. Gerçek şu ki, dalgacıklar hem tek boyutlu bir sinyale hem de matris verilerine uygulanabilir.
Belki de kaldırma sadece matris dönüşümlerine uygulanabilir. Uygulama çeşitlerini, çeşitli yaklaşımları anlamak arzu edilir olsa da.
Bu, rastgele başarılı bir model bulmakla ilgili değil, bu modeli başarılı yapma olasılığını artırmakla ilgili.
o zaman daha fazla ayrıntıya ihtiyacın var