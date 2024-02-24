Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2251
bir diziyi başka bir alana eşleyin (dağıtım?)
peki, evet, başka bir alana, dağılımı bilmiyorum ..
neden sınıf etiketleri? neden kodlayıcılar?
iyi satış örneklerine ve satın alma örneklerine ihtiyacınız var, bu nedenle etiketler
bu, bu uzaydaki noktaların dağılımıdır, genellikle çok boyutlu normal seçilir
Muhtemelen işe yaramayacak, ama harika
Gelecek yıl model değişirse ne yapacaksınız? hiçbir şey, cari yıldan çekemezsiniz
tüm tarihi almak, koşullu olarak kümelere bölmek, her birinde örnek sayısını eşitlemek, sonra onlardan örnekler üretmek ve onları eğitmek gerekir. Bu teoride + - kararlı olacak
iyi satış örneklerine ve satın alma örneklerine ihtiyacınız var, bu nedenle etiketler
Eh, evet, belirli fikrin şu şekilde olduğuna katılıyorum ....
Dağıtımlardaki robotunuz nedir?
harika fikir, normal verilerde, rastgele değil
euro sadece soyuyor, diğerlerinde çok iyi değil.
hmm yerine enkoderi kaydırdım, henüz bitirmedim
Nasıl prikrepit enstrümanı BTC/USD?
hmm yerine kodlayıcı. Eğitim 2 ay, test 5 yıl
Mimariyi seçmek biraz daha zor. Tek katman hiç çalışmadı, 2. katman eklendi, daha iyi oldu
geleneksel ileri beslemeli katmanlar
Bana öyle geliyor ki, hmm ile program almak daha pürüzsüz ...
Ve neden bir nöron var, bir blok şema ile açıklayabilir misiniz?
bir katman yalnızca doğrusal sorunları çözebilir
onlardan daha fazlasını beklerdim
kodlayıcı bir nörondur
hala hiçbir şey anlamıyorsun, ama işte yapısı
kodlayıcı bir nörondur
gerçekten? ))))) Şaka mı yapıyorsun yoksa ne? ))
hala anlamıyorum
bu yüzden basit bir dille söylüyorum, ne bekliyordunuz, sizce neden işe yaramalıydı, blok diyagram genellikle idealdir...
Ve tanıdık olmayan bir dildeki yabancı bir İncil kodunu anlamak elbette zor.
Yani, benimle dalga mı geçiyorsun?