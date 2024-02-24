Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2172
Şu anda uyuyor musun?
şimdi aç, ne gibi problemlerin var ya da problemlerin var mı?
;)
yakında sorunların olacakSana bir başlangıç veriyorum. saat
bip seslerini ölçmeye karar verdin, kabul ettim
aç
Bir handikapım var, onunla işlem yapıyorum
aynı anda gidelim
Sana yazdım - yarın başla
Öğretmem gerek, isteka topunu kaynaştırmadım
M-evet...
Konu her geçen gün daha da büyüyor.
Ama görünüşe göre her şey basit. Burada MO'nun aydınlatıcıları var, ancak pratikte, öngörü yeteneğine sahip olan bazı sihirli özellikler (doğru, evet?) sunabilen sihirbazlar yok. Teorik olarak bunların gerçekten harika özellikler olduğunu kanıtladıktan sonra tabii ki...
Yani, benim tarafımdan değil, herkes tarafından, tahmin için en basit modelin sıfır olmayan bir ACF ile durağan bir sürecin bir sonraki dönüşünün işareti olduğu zaten söylendi.
ACF ile şanslıydık - piyasada, alıntılarla ne yaparsanız yapın, her zaman sıfırdan farklıdır ve bu, acı çekenlerin kalplerinde vahşi bir umut uyandırır.
Fakat durağanlık nerede ve aptalca = 0 ise, bir sonraki artışın işareti nasıl tahmin edilebilir?
Khe-khe... Yaratılış Kitabından bir pasajı birçok kez gösterdim. Sana tekrar göstereceğim:
"... her şey basit, eşit sayıda tik içeren çubuklar kaydedilirken sabit bir dağılım elde edilir.
aynı zamanda, bu tür çubukların OPEN'leri arasındaki zaman aralıklarının dağılımının üstel olduğu ortaya çıkıyor:
ve artışların dağılımı çift üçgendir:
Burada böyle bir getiri dağılımına sahip olmak, bir sonrakinin işaretini tahmin etmek o kadar da imkansız bir iş değil gibi görünüyor.
Heh heh...
- Mavi gözlü Kote - 'Formülde başka bir hata daha buldum, her şey şimdi kâse > izlemeye başla > özkaynak aşağı > silme izleme > başka bir hata > yeni rena .. > formül
- Terli Müzisyen - 'Pekala, Pazartesi gününden itibaren ne kadar havalı olduğumu göstermek için bir sinyal göndereceğim > öz sermayede düşüş > izleme silme > bu farklı ... > bu test ettiğim bir şey
handikap - bakiyenin %67'si
ahahah
M-evet...
Selam! Gördüğüme sevindim, ama zaten sıkıcı.
Selam! Öksürük-öksürük... Evet, uzun süre burada olmayacağım. Sadece koştum.
ve benim gönderdiğim kodu aptalca yuttu ve neye karar verdi?
seni anlamadım
bu çok acımasız