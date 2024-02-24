Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2632

elibrarius # :

Ağaçlar, her sütunu sıralayarak bölmeleri arar.
Görünüşe göre, mümkün olan en fazla sayıda sütunu almak ve kullanılmadıkları satırlarda NAN'ı doldurmak gerekiyor. Model NAN'ı işleyebiliyorsa.

Veya başka bir şey: -INF, 0, +INF... böylece kullanılmayan tüm satırlar sıralama sırasında aynı tarafta kalır.

Bu az çok açıktır. Daha yaratıcı bir yaklaşım ya da başka bir şey istiyorum. Artık, farklı uzunluklardaki video sahneleriyle çalışmak vb. gibi birçok yeni görev var.

 
mytarmailS # :
Ne demek istiyorsun? Sorunu tanımlayın

Örneğin, çubuklar (veya zikzak bağlantılar) olarak sabit bir uzunlukta değil, ancak önemli bir andan başlayarak sınıflandırıcıya girdi olarak fiyat parçalarını göndermek istiyorum.

Aleksey Nikolayev # :

Tekrarlayan ağlar uygundur, çoktan çoğa

 
Aleksey Nikolayev # :

çağrışım kuralları gelmeli birazdan örnek yapacağım

 set .seed( 123 )
li <- list()
for (i in 1 : 100 ){
 li <- append(li,  
               list(c(letters[sample( 1 : 10 ,sample( 5 : 10 , 1 ))] ,   sample(c( "buy" , "sell" ), 1 )))
              )}

head(li)

bir liste olarak veri, her satır keyfi uzunluktaki gözlemleri olan bir vektördür. sell.buy sınıf etiketleri 

head(li)
[[ 1 ]]
[ 1 ] "c"      "b"      "f"      "j"      "e"      "d"      "i"      "sell"

[[ 2 ]]
[ 1 ] "j"      "e"      "c"      "h"      "a"      "sell"

[[ 3 ]]
[ 1 ] "i"    "c"    "h"    "b"    "g"    "buy"

[[ 4 ]]
 [ 1 ] "c"    "d"    "f"    "a"    "j"    "e"    "i"    "h"    "b"    "g"    "buy"

[[ 5 ]]
[ 1 ] "i"    "g"    "c"    "d"    "e"    "buy"

[[ 6 ]]
 [ 1 ] "f"    "i"    "b"    "e"    "g"    "d"    "c"    "a"    "h"    "buy"

Birliktelik kuralları biçiminde kalıpları bulmak için kod

 library (arules)
model  <- apriori(li, parameter=list(support= 0.2 , 
                                     confidence= 0.6 ,
                                     minlen= 4 ,
                                     maxlen= 5 ), 
                 appearance = list(rhs=c( "buy" , "sell" ), default = "lhs" ))
inspect(model)                

düzenlemeler 

inspect(model)
      lhs          rhs   support confidence coverage lift     count
[ 1 ]   {e,f,j}   => {buy} 0.23      0.6764706    0.34      1.166329 23    
[ 2 ]   {e,i,j}   => {buy} 0.21      0.6176471    0.34      1.064909 21    
[ 3 ]   {b,e,j}   => {buy} 0.23      0.6216216    0.37      1.071761 23    
[ 4 ]   {a,e,j}   => {buy} 0.24      0.6857143    0.35      1.182266 24    
[ 5 ]   {e,h,j}   => {buy} 0.22      0.6111111    0.36      1.053640 22    
[ 6 ]   {c,e,j}   => {buy} 0.26      0.6666667    0.39      1.149425 26    
[ 7 ]   {e,g,j}   => {buy} 0.23      0.6571429    0.35      1.133005 23    
[ 8 ]   {e,f,i}   => {buy} 0.24      0.6153846    0.39      1.061008 24    
[ 9 ]   {b,e,f}   => {buy} 0.22      0.6666667    0.33      1.149425 22    
[ 10 ]  {a,e,f}   => {buy} 0.25      0.6756757    0.37      1.164958 25    
[ 11 ]  {c,e,f}   => {buy} 0.24      0.6486486    0.37      1.118360 24   
...
...
..
..
.

Algoritma, sıralarına bakılmaksızın öğeler arasındaki ilişkileri arar.

Yerleşim sırasını dikkate alan algoritmalar var, ancak bunlar doymak bilmez.


Veya daha fazlasını istiyorsanız, yani, tavsiye sistemleri, tavsiye laboratuarı paketi ama ben oraya tırmanmadım.

 
Maxim Dmitrievsky # :

Tekrarlayan ağlar uygundur, çoktan çoğa tip

Teşekkürler, bir bakacağım.

Tabii ki, konuyla ilgili bir açıklama ve yaklaşımların karşılaştırması ile bir inceleme metni istiyorum (istemek zararlı değil). Teorik olarak, böyle bir metin bir yerlerde olmalı, ancak şu ana kadar bulunamadı.

Aleksey Nikolayev # :

Değişken uzunluktaki girdileri ve çıktıları yalnızca bu tür ağlarda gördüm ve daha sonra derinlemesine incelemeden tamamen genel bakış

kelime işleme, çeviriler için
 
mytarmailS # :

çağrışım kuralları gelmeli birazdan örnek yapacağım

bir liste olarak veri, her satır keyfi uzunluktaki gözlemleri olan bir vektördür. sell.buy sınıf etiketleri

Birliktelik kuralları biçiminde kalıpları bulmak için kod

düzenlemeler

Algoritma, sıralarına bakılmaksızın öğeler arasındaki ilişkileri arar.

Konumun sırasını dikkate alan algoritmalar var ama doymak bilmezler.


Veya daha fazlasını istiyorsanız, yani, tavsiye sistemleri, tavsiye laboratuarı paketi ama ben oraya tırmanmadım.

Teşekkürler, bir bakacağım.

Yine de sipariş önemli. Her zaman, örneğin, artımları rastgele karıştırarak SB elde edebilirsiniz.

Ayrıca bir zamanlar burada sıralı model madenciliği ve orada ortaya çıkan dizileri hizalama sorunu hakkında yazdığınızı da hatırladım. Bu da sorunu çözmenin yollarından biri gibi görünüyor. Ancak dizilerin aynı sınıfa ait olması mutlaka benzer oldukları anlamına gelmez.

 
Aleksey Nikolayev # :

Peki o zaman arulesSequence paketi

 

Piyasadan altın için bir stratejiden vazgeçti))

test cihazımdaki sermaye eğrisi

daha iyi görmek için tslab'a koy

yol boyunca her şey eşleşir


fırsatlara baktım


Yol boyunca, bu, fazla kalma ve anlaşılmaz bir ticaret algoritması ile manuel bir tüccardır.

Orman elbette hiçbir şey tanıyamadı, ama ilginç ve bilgilendiriciydi)))

 
Maxim Dmitrievsky # :

Tekrarlayan ağlar uygundur, çoktan çoğa tip

Yararlı olabilir... Tekrarlama olmadan çoktan çoğa sahibim. Ve evrişim katmanları yok. Ve nöronun mekanizmasını analiz ettikten sonra bu modeli seçtim.   Burada ortak bir payda mı arıyoruz? ... Argüman.

