Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2632
Ağaçlar, her sütunu sıralayarak bölmeleri arar.
Görünüşe göre, mümkün olan en fazla sayıda sütunu almak ve kullanılmadıkları satırlarda NAN'ı doldurmak gerekiyor. Model NAN'ı işleyebiliyorsa.
Veya başka bir şey: -INF, 0, +INF... böylece kullanılmayan tüm satırlar sıralama sırasında aynı tarafta kalır.
Bu az çok açıktır. Daha yaratıcı bir yaklaşım ya da başka bir şey istiyorum. Artık, farklı uzunluklardaki video sahneleriyle çalışmak vb. gibi birçok yeni görev var.
Ne demek istiyorsun? Sorunu tanımlayın
Örneğin, çubuklar (veya zikzak bağlantılar) olarak sabit bir uzunlukta değil, ancak önemli bir andan başlayarak sınıflandırıcıya girdi olarak fiyat parçalarını göndermek istiyorum.
Tekrarlayan ağlar uygundur, çoktan çoğa
çağrışım kuralları gelmeli birazdan örnek yapacağım
bir liste olarak veri, her satır keyfi uzunluktaki gözlemleri olan bir vektördür. sell.buy sınıf etiketleri
Birliktelik kuralları biçiminde kalıpları bulmak için kod
düzenlemeler
Algoritma, sıralarına bakılmaksızın öğeler arasındaki ilişkileri arar.
Yerleşim sırasını dikkate alan algoritmalar var, ancak bunlar doymak bilmez.
Veya daha fazlasını istiyorsanız, yani, tavsiye sistemleri, tavsiye laboratuarı paketi ama ben oraya tırmanmadım.
Tekrarlayan ağlar uygundur, çoktan çoğa tip
Teşekkürler, bir bakacağım.
Tabii ki, konuyla ilgili bir açıklama ve yaklaşımların karşılaştırması ile bir inceleme metni istiyorum (istemek zararlı değil). Teorik olarak, böyle bir metin bir yerlerde olmalı, ancak şu ana kadar bulunamadı.
Değişken uzunluktaki girdileri ve çıktıları yalnızca bu tür ağlarda gördüm ve daha sonra derinlemesine incelemeden tamamen genel bakışkelime işleme, çeviriler için
Teşekkürler, bir bakacağım.
Yine de sipariş önemli. Her zaman, örneğin, artımları rastgele karıştırarak SB elde edebilirsiniz.
Ayrıca bir zamanlar burada sıralı model madenciliği ve orada ortaya çıkan dizileri hizalama sorunu hakkında yazdığınızı da hatırladım. Bu da sorunu çözmenin yollarından biri gibi görünüyor. Ancak dizilerin aynı sınıfa ait olması mutlaka benzer oldukları anlamına gelmez.
Piyasadan altın için bir stratejiden vazgeçti))
test cihazımdaki sermaye eğrisi
daha iyi görmek için tslab'a koy
yol boyunca her şey eşleşir
fırsatlara baktım
Yol boyunca, bu, fazla kalma ve anlaşılmaz bir ticaret algoritması ile manuel bir tüccardır.
Orman elbette hiçbir şey tanıyamadı, ama ilginç ve bilgilendiriciydi)))
Tekrarlayan ağlar uygundur, çoktan çoğa tip
Yararlı olabilir... Tekrarlama olmadan çoktan çoğa sahibim. Ve evrişim katmanları yok. Ve nöronun mekanizmasını analiz ettikten sonra bu modeli seçtim. Burada ortak bir payda mı arıyoruz? ... Argüman.