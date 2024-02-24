Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2588
Ancak MetaQuotes'tan yanıt yok ((
Ve olmayacak, çünkü gerçek yayılma, reklam resmini bozar. En fazla, özel karakterler kullanmayı teklif edecekler.
Çok üzgünüm. Simülasyonun zamana yayılması, testi gerçeğe daha yakın hale getirecektir.
Reklam, test cihazımızın diğer platformlara kıyasla en doğru olduğunu söylemelidir.
Daha çok geliştiricileri ve kullanıcıları çekecek. İlk testler ve karşılaştırmaları, MT5'te açılış fiyatlarında test etmenin doğru olmadığını gösterecektir.
Çok üzgünüm. Simülasyonun zamana yayılması, testi gerçeğe daha yakın hale getirecektir.
Reklam derken, DC'nin sayfalarındaki sembollerle ilgili verileri kastediyorum. Metakotaların müşterileri (para getiren) geliştiriciler değil, DC'dir. Son kullanıcı için ücretsiz, dezavantajları vardır.
Olmaması veya uygulama maliyetinin yüksek olması, fırsatların anlaşılabilir koşullarda ve fiyatlarda ve ücretsiz olması. Tabii ki, ücretsiz genellikle olumsuz bir şekilde çarpıtılır))) Fırsat eksikliği veya yüksek uygulama maliyetinin yanı sıra))))
https://stats.stackexchange.com/questions/31513/new-revolutionary-way-of-data-mining
Evet, doğru, diyor kişi. Buna uzun zaman önce geldi. Ve yorumcular - şey, onlar veri bilimcileri, anlaşılan tüccar değil. Sabit veri setleri ile ticaret sorunlarımızı anlayamıyorlar.
Anladığım kadarıyla..
En basit şekilde anlatacağım.
TS'yi bir düzenlilik olarak hayal edersek, o zaman - bunun gerçek bir düzenlilik olup olmadığını kontrol etmek için parametrelerini optimize etmek gerekir ve TS neredeyse her zaman farklı parametrelerle kazanacaksa, düzenlilik (TS) doğrudur.
Nasıl anladın?
Daha derine ve AMO'nun konumundan bakarsanız
Optimizasyon yüzeyi gürültü gibi görünüyorsa, eğitim sırasında parametre aramasını görselleştirmeniz gerekir.
O zaman büyük olasılıkla AMO gürültüde yerel bir maksimum buldu, bu yeniden eğitim ve çalışmayan bir model
Ve böyle bir resim için çaba göstermelisin
Modelin belirgin bir çalışma parametreleri "adası" olduğu yerde, yani aynı şey - parametrelerini optimize etmek gerekir ve TS neredeyse her zaman farklı parametrelerle kazanacaksa, model (TS) doğrudur
Ben böyle görüyorum belki yanılıyorum ama..
Böyle bir şey. Herkes fazla takmanın kötü olduğunu anlar ve kendilerini bundan korumanın yollarını arar. Chel, "oos üzerinde test etme" yolunun, uyumdan korunmak için pek iyi bir araç olmadığını söylüyor. En basit örnek, her biri 10 kez yazı tura atan 10.000 kişi var. Başı belada olan insanları seçtik - ah, bu adamlar bir şeyler biliyor. Her birinin 10 kez daha atması istendi. Yani bunlar bir nevi kaybedenler ama bu 3'ü yine 10'da 8-9 kez kartal çıktı. Vay, kesinlikle bir şeyler yapabilirler. Böyle bir durumun tamamen rastgele bir serpinti nedeniyle mümkün olduğu açıktır (kazara Savaş ve Barış yazabilen aynı milyonlarca maymun değil). Yani stratejilerle. Bu nedenle, başka yöntemler kullanmanız gerekir, ya da oo ise, o zaman akıllıca da. Önerdiği alternatif evet, şöyle bir şey: ortalama gibi bir şey izlemekten daha iyisin. Madeni para eşitse, ortalama olarak şurada burada eşit olarak düşecek. Ama bir yerde daha zorsa, o zaman bu 10.000 kişinin ortalama sonuçlarına göre bu önyargıyı göreceksiniz. Bunun gibi bir şey))).