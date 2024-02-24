Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1210

Pekala, normas, bu yüzden belki hemen bir python veya r'ye gitmek daha iyidir .. böylece daha sonra MO saçmalık olmadan

ve zamanımızda hiçbir yerde MO olmadan, gemiler evrenin genişliklerinde sörf yaparken ..

Sharps'tan Python'a, pek iyi değil ve dışarı çıkacaksınız. Keskin uçlu Python'un özel sürümleri vardır, ancak tüm Python paketlerini desteklemeleri gerçeği yoktur.

 
VS 2017 kutudan çıktı

Paketler hakkında soru. Sharp ile MS Python'un her şeyi desteklediği henüz bir gerçek değil. Teyit etmeyeceğim, ancak bunun böyle olduğuna dair söylentiler var.

 

Kârlı modelleri (1) belirleyen bir model oluşturmaya ilişkin ön sonuçlar (henüz öngörücüler henüz planladıklarını yapmadığından), o kadar da kötü olmadığı ortaya çıktı, işte y - bağımsız bir örnekte kâr ve x - 1 - TP + FP ve 0 - TN+FN.

Hedef şuydu - 2000'den kar, şimdiye kadar bir sonuç elde etmek mümkün olmadı, ancak 960 modelden sadece 3'ü kayıp bölgesine düştü, bu kötü bir başarı değil.

Olasılık tablosu



Finansal sonucun sınıflandırmasız ortalama değeri, 1 - 2221.04 ve 0 - 1188.66 sınıflandırmasından sonra 1318.83'tür, bu nedenle sınıflandırmadan sonra modellerin ortalama finansal sonucu %68 arttı, bu fena değil.

Ancak, bu modelin diğer veriler üzerine kurulu modellerle çalışıp çalışmayacağı henüz belli değil - henüz belli değil.

Logloss üzerinde eğitim - şaşırtıcı bir şekilde, test örneği (modelin otomatik olarak seçildiği - eğitim için örnek değil) ve bağımsız (sınav) Logloss_e neredeyse mükemmel bir şekilde birleşir.

Geri Çağırma ile aynı

Ancak Precision göstergesi beni şaşırttı, çünkü varsayılan olarak genellikle buna dayalı bir model seçerim, o zaman ilk ağaçta hemen 1'e eşit olduğu için eğitimim olmadı.

Ancak testte ve sınavda farklı metrikler - sonuç beni çok şaşırtıyor - çok küçük bir delta.

Grafiklerden, elbette, modelin yeniden eğitildiği ve 3500 ağaç için eğitimi durdurmanın mümkün olduğu, hatta daha erken olduğu görülebilir, ancak modeli ayarlamadım ve veriler aslında varsayılan ayarlarla.

 
Sevgili forum kullanıcıları, lütfen söyleyin, çünkü 1200 sayfa okuyamayacak kadar tembelim, burada herhangi biri bir Uzman Danışmanın kapalı emirleriyle alım satım sonuçlarına dayanarak makine öğrenimi uygulamaya çalıştı mı? Expert Advisor'ın belirli bir noktaya kadar artı olarak alım satımı durdurduğu dönemleri araştırın ve belirleyin?
 
Ha, zaten 2. kişi de benzer bir soru soruyor: https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page434#comment_9897350

Cevap: Biri kaybederse, diğeri alır, bu, olduğu gibi, MO olmadan anlaşılabilir.

 
vryatli, genellikle biri bunu ciddi bir şekilde yaparsa, ya yaratımlarına eşlik etmek için ayrı bir site başlatır ya da kişisel kullanım için yapar.

Önceden NeuroShell DayTrader, verdiğiniz her şeyden (sizin durumunuzda, ticaret geçmişi) eğitimli bir NN yapabilirdi, sonra tüm proje çöktü, şimdi böyle bir şey bilmiyorum

 
Şey, tam olarak söylemedim .. gerçek şu ki robotum her zaman artı olarak işlem görecek şekilde yapıldı. Grid ticareti ve trend ticareti ilkesini aynı anda kullanır, işin püf noktası, bir seferde yalnızca bir siparişin açılmasıdır. Bu yüzden robotun normalden daha kötü çalışmasının ne zaman mümkün olduğunu bilmem gerekiyor ... riskler sınırlı olduğu için, o zaman karım tamamen zaman meselesi ... ve bazen bir hafta beklemem gerekiyor ... Ve bir hafta içinde böyle bir dezavantaj olmasaydı, çok daha fazlasını kesebilirdin...
Aslında, örneğin piyasanın düz trend durumunun ticaretin etkinliğine (örneğin, gün içindeki son işlemler veya son 30 işlem için SCO) bir bağımlılık vardır ... düz trendi belirlemek sorun değil.. Bunu yapan bir mekanizma var.
Sorun sinir ağında...
Daha önce bana buradaki derslerin linklerini göndermişlerdi... ama dersler anlaşılır... ama "kendin yap" ilkesiyle ilgili bir ders kitabı ya da öğretici var mı?)
Neden sko aldım? Çünkü artı veya ekside "titrek" ticaret, her durumda risklerde bir artış anlamına gelir..
 
Alım satım ve fiyat tablosunu sinir ağı işleme için kabul edilebilir bir forma dönüştüreceğim, teorik olarak çalışması gerekir...
 
Hmm... Yani hala mümkün..
 
Girişte sadece iki değişkenim olacak) ve sinir ağının bir öğretmeni - SCO tarafından eşitliğin stabilizasyonu.
