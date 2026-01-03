"Alım Satım Sinyallerine Nasıl Abone Olunur?" makalesi için tartışma - sayfa 116
Ne zaman ödeme yaptığınıza bağlı
Abonelik için bu bağlantıyı kontrol edebilirsiniz: https://www.mql5.com/tr/signals/subscriptions
Ve aboneliğinizi bu bağlantıda görüyorsanız, HowTo'daki bu #1148 numaralı gönderideki prosedürü / talimatları kullanın.
Brocker Tickmill metatrader4'tür!
Ödeme yapılır ve bakiyede görünür, ancak abone ol'a tıkladığınızda abonelik başarısız bildirimi alırsınız (aşağıdaki resim)
Profil sayfanızın üst kısmında 'finansal işlemler sınırlıdır' şeklinde kırmızı bir uyarı mesajı görüyor musunuz?
https://www.mql5.com/tr/users/yr2
Evet ise, bu sınırlamayı MQL5 hesabınızdan kaldırmak için Hizmet Masası ile iletişime geçmeniz gerekir.
Ardından sinyal aboneliği kurulumunuzu tamamlayabilir veya önceki aboneliğiniz iptal edilmişse yeniden abone olabilirsiniz.
Bir sinyal sağlayıcının hangi komisyoncuyu kullandığını nasıl öğrenebilirim?
Sorunuz zaten yanıtlandı. Aynı soruya burada da bir yanıt aldınız. Lütfen bu soruyu spam yapmayı bırakın.
Sinyal sağlayıcı, burada kopya ticaretine başladıklarından beri brokerleri zaman içinde değiştirebilir.???
Sinyal, bir yatırım hesabının türevidir. Mevcut bir sinyal için işlem hesabını (veya komisyoncuyu) değiştirmek teknik olarak imkansızdır.
Lütfen gönderilerinizin Farsça kopyalarını göndermeyi bırakın. Lütfen yalnızca sitenin seçtiğiniz dil bölümüne uyan dili kullanın.
Merhaba. Abonemde kopyalanmış işlem yok. Açık ve kapalı işlemlerle ilgili bildirimler alınıyor. "Sembol bulunamadı" diyor. Eğer böyle bir bağlantı varsa, lütfen bu konuyla ilgili bir eğiticinin bağlantısını sağlayın
Bunun nedeni bazı sembollerin eşlemeyi geçememesi olabilir, örn.
Bunun nedeni bazı karakterlerin eşlemeyi geçememesi olabilir, örneğin -.
