Sergey Golubev #:

Ne zaman ödeme yaptığınıza bağlı

  • Banka kartı kullandıysanız birkaç gün veya daha fazla sürebilir - çünkü bu zaten uluslararası bir ödemedir;
  • MQL5 forum hesabınızı/bakiyenizi kullanarak ödeme yaptıysanız, ödeme neredeyse anında gerçekleşir.

Abonelik için bu bağlantıyı kontrol edebilirsiniz: https://www.mql5.com/tr/signals/subscriptions
Ve aboneliğinizi bu bağlantıda görüyorsanız, HowTo'daki bu numaralı gönderideki prosedürü / talimatları kullanın.

Ödeme yapılır ve bakiyede görünür ancak abone ol'a tıkladığınızda abonelik başarısız bildirimi alırsınız (aşağıdaki resim)
Brocker Tickmill metatrader4'tür!
 
Yesica Rodriguez #:
Profil sayfanızın üst kısmında 'finansal işlemler sınırlıdır' şeklinde kırmızı bir uyarı mesajı görüyor musunuz?

https://www.mql5.com/tr/users/yr2

Evet ise, bu sınırlamayı MQL5 hesabınızdan kaldırmak için Hizmet Masası ile iletişime geçmeniz gerekir.

Ardından sinyal aboneliği kurulumunuzu tamamlayabilir veya önceki aboneliğiniz iptal edilmişse yeniden abone olabilirsiniz.

 
Bana sorunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz?
Bir sinyal sağlayıcının hangi komisyoncuyu kullandığını nasıl öğrenebilirim?

Dd112233 sağlayıcının hangi brokeri kullandığını nasıl öğrenebilirim?
Sinyal sağlayıcının sinyal sayfasında broker ve hesap türü yazmaktadır.
 

Sinyal sağlayıcı, burada kopya ticaretine başladıklarından beri brokerleri zaman içinde değiştirebilir.???

 
Sinyal, bir yatırım hesabının türevidir. Mevcut bir sinyal için işlem hesabını (veya komisyoncuyu) değiştirmek teknik olarak imkansızdır.

Merhaba. Abonemde kopyalanmış işlem yok. Açık ve kapalı işlemlerle ilgili bildirimler alınıyor. "Sembol bulunamadı" diyor. Eğer böyle bir bağlantı mevcutsa, lütfen bu konuyla ilgili bir eğiticinin bağlantısını sağlayın
 
Evgeniy Govorkov #:
Bunun nedeni bazı sembollerin eşlemeyi geçememesi olabilir, örn.

Sergey Golubev #:

Bunun nedeni bazı karakterlerin eşlemeyi geçememesi olabilir, örneğin -.

Evet, bende Xauusd+ var. Abonede sadece Xauusd var. Bu durumda kopyalamanın mümkün olmadığı konusunda haklı mıyım?
