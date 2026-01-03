"Alım Satım Sinyallerine Nasıl Abone Olunur?" makalesi için tartışma - sayfa 115
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hey...buradaki Ticaret kopyasını satın almak veya sahip olmak benim için çok karmaşık... sistemi anlamak benim için çok zor...lütfen Yardım edin
Her şeyi burada açıklandığı gibi yaptığınızdan emin olun:
MT4/MT5 Sinyaline Nasıl Abone Olunur
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Merhaba arkadaşlar, mt4 mobil cihazda çalışıyor mu yoksa her zaman bilgisayarda mı tutmam gerekiyor? Eğer öyleyse mt4 mobilde otomatik ticaret yapıyor mu?
Hayır, MetaTrader mobil uygulamasında sinyal aboneliğine sahip olmak mümkün değildir. Bilgisayarınızda yerel olarak veya bir VPS hizmeti kullanarak uzaktan masaüstü MetaTrader uygulamasında olması gerekir.
Ayrıca, MetaTrader mobil uygulamasında "otomatik ticaret" de yoktur. Mobil terminal özel programlar çalıştıramaz.
herhangi biri "kurallar mql5'te sinyal tüccarı olur" makalesini gösterebilir mi? şimdiden teşekkür ederim
https://www.mql5.com/tr/signals/rules
Yeni makale Ticaret Sinyallerine Nasıl Abone Olunur yayınlandı:
Yazar MetaQuotes
Alt bölümden sonra
Eğer MQL5 VPS kullanıyorsanız bilgisayarınızı kapatabileceksiniz.
Her şeyi burada açıklandığı gibi yaptığınızdan emin olun:
MT4/MT5 Sinyaline Nasıl Abone Olunur
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
değeri borçlandırıldı ve ödemelerde görünüyor ancak sinyale abone olmama izin vermiyor
Abone olma seçeneği veriyor ancak denediğimde bunu söylüyor (aşağıdaki resim)
bana yardımcı olabilirseniz şimdiden teşekkür ederim !
Kredi kartı ile ödeme yaptıktan sonra sinyale abone olmama izin vermiyor
değeri borçlandırıldı ve ödemelerde görünüyor ancak sinyale abone olmama izin vermiyor
Abone olma seçeneği veriyor ancak denediğimde bunu söylüyor (aşağıdaki resim)
bana yardımcı olabilirseniz, şimdiden teşekkür ederim !
Ne zaman ödeme yaptığınıza bağlı:
Abonelik için bu bağlantıyı kontrol edebilirsiniz: https://www.mql5.com/tr/signals/subscriptions
Ve aboneliğinizi bu bağlantıda görüyorsanız, Nasıl Yapılır hakkındaki bu #1148 numaralı gönderideki prosedürü / talimatı kullanın.