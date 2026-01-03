"Alım Satım Sinyallerine Nasıl Abone Olunur?" makalesi için tartışma - sayfa 115

Yeni yorum
 
Bir yıldır deniyorum.
 
Mazlan Mamat #:
Hey...buradaki Ticaret kopyasını satın almak veya sahip olmak benim için çok karmaşık... sistemi anlamak benim için çok zor...lütfen Yardım edin

Her şeyi burada açıklandığı gibi yaptığınızdan emin olun:

MT4/MT5 Sinyaline Nasıl Abone Olunur

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 

Merhaba arkadaşlar, mt4 mobil cihazda çalışıyor mu yoksa her zaman bilgisayarda mı tutmam gerekiyor? Eğer öyleyse mt4 mobilde otomatik ticaret yapıyor mu?

 
@Giulio22 #: Merhaba arkadaşlar, mt4 mobil cihazda çalışıyor mu yoksa her zaman bilgisayarda mı tutmam gerekiyor? Eğer öyleyse mt4 mobilde otomatik ticaret yapıyor mu?

Hayır, MetaTrader mobil uygulamasında sinyal aboneliğine sahip olmak mümkün değildir. Bilgisayarınızda yerel olarak veya bir VPS hizmeti kullanarak uzaktan masaüstü MetaTrader uygulamasında olması gerekir.

Ayrıca, MetaTrader mobil uygulamasında "otomatik ticaret" de yoktur. Mobil terminal özel programlar çalıştıramaz.

 
herhangi biri "kurallar mql5'te sinyal tüccarı olur" makalesini gösterebilir mi? şimdiden teşekkür ederim
 
Hendrik Budi Widagdo #:
herhangi biri "kurallar mql5'te sinyal tüccarı olur" makalesini gösterebilir mi? şimdiden teşekkür ederim

https://www.mql5.com/tr/signals/rules

 
MetaQuotes:

Yeni makale Ticaret Sinyallerine Nasıl Abone Olunur yayınlandı:

Yazar MetaQuotes

Alt bölümden sonra
Ticaret, aktif olmaya gerek kalmadan, sadece bağlantı ve yetki vererek otomatik olarak mı çalışıyor?

Veya işlemlerin kopyalanması ve yürütülmesi için hesabımın aktif olması gerekir


Benim sorum başka bir şekilde
Sinyale abone olduğumda ve bilgisayarımdaki her şeyi ayarladığımda (bilgisayarımı vurduğumda sinyaller hala çalışacak ve komisyoncudaki hesabım sinyal yetkisi altında olacak veya PC aktif ve canlı olmalı, ayrıca komisyoncu hesabım canlı ve aktif olmalı ve oturum açmalı mı?

Teşekkür ederim
 
MOHAMMED ALKHALIFAH #:
Alt bölümden sonra
Ticaret, aktif olmaya gerek kalmadan, sadece bağlantı ve yetki vererek otomatik olarak mı çalışıyor?

Veya işlemlerin kopyalanması ve yürütülmesi için hesabımın aktif olması gerekir


Benim sorum başka bir şekilde
Sinyale abone olduğumda ve bilgisayarımdaki her şeyi ayarladığımda, (bilgisayarımı vurduğumda sinyaller hala çalışacak ve komisyoncudaki hesabım sinyal yetkisi altında olacak mı, yoksa PC aktif ve canlı olmalı ve ayrıca komisyoncu hesabım canlı ve aktif olmalı ve oturum açmalı mı?

Teşekkürler

Eğer MQL5 VPS kullanıyorsanız bilgisayarınızı kapatabileceksiniz.


Her şeyi burada açıklandığı gibi yaptığınızdan emin olun:

MT4/MT5 Sinyaline Nasıl Abone Olunur

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

 
Kredi kartı ile ödeme yaptıktan sonra sinyale abone olmama izin vermiyor
değeri borçlandırıldı ve ödemelerde görünüyor ancak sinyale abone olmama izin vermiyor
Abone olma seçeneği veriyor ancak denediğimde bunu söylüyor (aşağıdaki resim)

bana yardımcı olabilirseniz şimdiden teşekkür ederim !
 
Yesica Rodriguez #:
Kredi kartı ile ödeme yaptıktan sonra sinyale abone olmama izin vermiyor
değeri borçlandırıldı ve ödemelerde görünüyor ancak sinyale abone olmama izin vermiyor
Abone olma seçeneği veriyor ancak denediğimde bunu söylüyor (aşağıdaki resim)

bana yardımcı olabilirseniz, şimdiden teşekkür ederim !

Ne zaman ödeme yaptığınıza bağlı:

  • banka kartı kullandıysanız, bu yüzden birkaç gün veya daha fazla sürebilir - çünkü zaten uluslararası ödeme;
  • MQL5 forum hesabınızı/bakiyenizi kullanarak ödeme yaptıysanız, bu neredeyse anında gerçekleşir.

Abonelik için bu bağlantıyı kontrol edebilirsiniz: https://www.mql5.com/tr/signals/subscriptions
Ve aboneliğinizi bu bağlantıda görüyorsanız, Nasıl Yapılır hakkındaki bu numaralı gönderideki prosedürü / talimatı kullanın.

1...108109110111112113114115116117
Yeni yorum