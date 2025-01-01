GetData

Obtém o elemento das timeseries pelo índice.

int GetData(

int index

) const

Parâmetros

index

[in] O índice do elemento necessário.

Valor de retorno

Elemento de buffer das timeseries, ou 0.

GetData

Obtém o elemento das timeseries pela posição inicial e número de elementos.

int GetData(

int start_pos,

int count,

int& buffer

) const

Parâmetros

start_pos

[in] Posição inicial das timeseries.

count

[in] Número de elementos necessários.

buffer

[in] Referência do array de destino aos dados.

Valor de retorno

>=0 se bem sucedida, -1 em caso de erro.

GetData

Obtém o elemento das timeseries pelo início do tempo e pelo número de elementos.

int GetData(

datetime start_time,

int count,

int& buffer

) const

Parâmetros

start_time

[in] Início do tempo.

count

[in] Número de elementos necessários.

buffer

[in] Referente ao array de destino para os dados.

Valor de retorno

>=0 se bem sucedida, -1 em caso de erro.

GetData

Obtém o elemento das timeseries pelo início e final dos tempos.

int GetData(

datetime start_time,

datetime stop_time,

int& buffer

) const

Parâmetros

start_time

[in] Início do tempo.

stop_time

[in] Tempo final.

buffer

[in] Referente ao array de destino para os dados

Valor de retorno

>=0 se bem sucedida, -1 em caso de erro.