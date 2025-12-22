Lo script SetSellStopLimitOrder è progettato per impostare ordini SellStopLimit con valori fissi di livello di trigger, livello di stop loss e livello di take profit in punti dal prezzo corrente e dai prezzi di trigger degli ordini. Il vantaggio principale di questo script è la possibilità di fissare il volume della transazione in base alla dimensione del deposito totale utilizzando il parametro di input dello script MM (Money Management), che determina il rapporto tra il volume dei fondi coinvolti nella transazione e i fondi del deposito totale.

Parametri di input dello script: