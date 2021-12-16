Zigzag ve ATR örneklerini Kullanarak Göstergelerin Sınıflara Uyarlanması

Bu bize neden gerekli?



MetaQuotes Software Corp. MetaTrader 5 işlem platformunun yeni, 5. Sürümünde özel göstergeler ile çalışma konseptini gözden geçirdi. Artık çok daha hızlı çalışıyorlar; eşsiz girdi parametrelerine sahip her göstergenin tek örneği var, yani kopyaları bir sembolün on grafiğinde bile kullanılsa sadece bir kere hesaplanır.

Ancak bir algoritmanın işletilmesinde değişiklik yapılmadı. Sunucularından birini ya da önemli boyuttaki geçmiş senkronizasyonunu kaybetmesi durumunda prev_calculated değeri (ya da MetaTrader 4 için IndicatorCounted()) sıfırlanır ve bu da bütün geçmişin göstergelerinin tekrar hesaplanmasına yol açar (geliştiriciler bunu herhangi bir durumda göstergelerin değerlerinin doğruluğunu garantilemek için kasıtlı olarak yapmışlardır). Göstergelerin hesaplanma hızlarını etkileyebilecek birkaç şey vardır:



Büyük dönem: fiyatlar_toplamı;

Karmaşık, kaynak tüketen hesaplamalar;

Birden fazla sembol ve nokta kullanmak;

Zayıf kişisel bilgisayar;

Durumunuzda geçerli olan maddelerin sayısı arttıkça bütün işlem geçmişinin göstergelerinin tekrar hesaplanması sorunu da sizin için daha gerçek hale gelecektir. Ek olarak, durum bilgiyi aktarmak için kötü bir kanal kullanılması ile de kötüleşir.



Tabii ki, gösterge hesaplamalarının derinliğini girdi parametrelerini kullanarak sınırlayabilirsiniz ancak iCustom göstergelerini kullanırken burada ufak bir fark var. Herhangi bir grafik ya da özel göstergeler tarafından kullanılabilecek görev çubuğu sayısı bütün platform için küresel kapsamda ayarlanmıştır. Hafızada her özel göstergenin arabelleği için yer ayrılmıştır ve sadece TERMINAL_MAXBARSile sınırlıdır.



Ancak büyük bir ekleme yapıldı- eğer hesaplanan görev çubuğu sayısının sınırını göstergenin algoritmasında değiştirirseniz (örneğin bir girdi kullanarak ya da direkt olarak kodun içinde), o zaman hafıza her yeni görev çubuğu geldiğinde duruma göre tahsis edilecektir (adım adım belirlenen TERMINAL_MAXBARS limitine kadar yükselir ( ya da bu limitin üstüne çıkar - bu algoritma tamamen geliştiricilere bağlıdır, sonraki sürümlerde değiştirebilirler)).



Bütün İşlem Geçmişinin Göstergelerinin Tekrar Hesaplanmasını Önlemenin Yolları



MetaQuotes’tan bu sorunu platform seviyesinde çözmesini istemek Örneksel bir prev_calculated’in uygulanması için ayrı bir sınıf oluşturmak

Şu anda bu sorunu çözmek için aşağıdaki yolları görebiliyorum;

Göstergede prev_calculated hesaplaması için bir algoritma oluşturulabileceğine dair bir varsayıma dayanan bir değişken de vardı ancak görünüşe göre MetaTrader 5’in, MetaTrader 4’ten farklı olarak, prev_calculated’i sıfırlarken tüm gösterge arabelleklerini temizliyor ( yani tüm gösterge dizilerinin silinmesini zorla gerçekleştiriyor, bu da platform tabanlı bir özellik olduğundan kontrolünüzün dışında).



Her değişkeni ayrı olarak inceleyelim.



İlk değişken sadece geliştiricilere bağlı. Belki bu makalenin yayınlanmasından sonra yapmayı düşünürler. Ve belki de tam donanımlı bir mekanizmanın uygulanması özel göstergelerin bloklar halimde hesaplanmasını büyük ölçüde etkiler (ancak bu mekanizma bir seçenek olarak da eklenebilir) ve bu nedenle her şeyi olduğu gibi bırakırlar.

İkinci değişken. Örneksel bir prev_calculated’in uygulanmasından sorumlu özel bir sınıfın yaratılması. Hem özel bir göstergede (sadece prev_calculated değerleri almak için) hem de Expert Advisor’da kullanılacak bir veri sağlayıcısında ( ya da komut dizisinde) gerekli özel göstergenin hesaplanması için özel olarak geliştirilmiş bir sınıfla beraber kullanabiliriz.



Sorunu Çözmede İkinci Değişkenin Avantajları ve Dezavantajları



Avantajlar:

dizin unsurlarına halka erişiminin düzenlenmesi ile hareketli dizinde tek bir hafıza tahsisi yapılarak gerekli hafıza hacminin sabitlenmesi;

talep üzerine hesaplanması için ayrı bir sınıf kullanırken göstergenin senkronizasyonu ve hesaplanması (semaforlar, bayraklar, olay işlemleri vb. kullanmadan);

göstergenin hesaplanması için ayrı bir komut kullanıldığında, yeniden hesaplamanın sonucu uzatılmış bir biçimde döner (örneğin: değişiklik yapılmadı, sadece son ışın değiştirildi, yeni ışın eklendi, vb.) .



Dezavantajlar:

gösterge değerlerinin hesaplanmasında kullanılan fiyat geçmişinin bir kopyasını bulundurma gerekliliği;



verileri karşılaştıran mantık işlemlerini kullanarak geçmişin platformdaki geçmişle olan senkronizasyonunu manuel olarak yapma gerekliliği.



Örneksel bir prev_calculated’in uygulanması için CCustPrevCalculated sınıfını oluşturmak



Sınıfın uygulanmasının kendisi bizi ilgilendiren, anlatılacak pek bir şey içermiyor. Algoritma tarihi hem geçmişi iki tarafa genişletmeyi hem de sol taraftan olabilecek olası “kesilmeyi” dikkate alır. Ayrıca bu algoritma geçmişin hesaplanmış verilerin içine yerleştirilmesini de işleyebilir (aslında bu MetaTrader 4’te mevcut, henüz MetaTrader 5’te bununla karşılaşmadım) Bu sınıfın kaynak kodu CustPrevCalculated.mqh dosyasındadır.



Size önemli kısımlardan bahsedeyim.



Dizin Unsurlarına Halka Erişimi Oluşturmak



Bu sınıfı oluşturmak için alışılagelmedik bir yöntem kullanacağız - hafızanın dizine tek seferlik tahsis edilmesi için ve dizinleri kopyalamadaki gereksiz işlemlerden kaçınmak için dizin unsurlarına halka erişimi. 5 unsur üzerinden düşünelim:







2-5 numaralı hafıza hücrelerini sırasıyla 1-4 numaralı hücrelere kopyalamak ve bu şekilde 5 numaralı hafıza hücresini boşaltmak;

içindeki bilgileri değiştirmeden dizin sıralamasını değiştirmek (sarım adreslemesi).

İlk olarak numaralandırmanın 0 ile başladığı dizinle çalışıyoruz. Peki bir sonraki değeri dizin boyutunu koruyarak eklememiz gerekiyorsa (örneğin yeni bir görev çubuğu eklememiz) ne yapmalıyız? İki yolu var:

İkinci değişkeni uygulamak için bir değişkene ihtiyacımız var, buna DataStartInd diyelim; bu dizinin sıfır diziliminin pozisyonunu depolayacak. Sonraki hesaplamaları kolaylaştırmak için numaralandırılması dizinin normal sıralamasıyla uyumlu olacak (yani sıfırdan başlayacak). BarsLimit değişkeninde bu dizindeki unsurların sayısını depolayacağız. Böylelikle sanal ‘I’ sıralamasının dizin unsurlarının gerçek adresi aşağıdaki basit formülü kullanarak hesaplanacak:



Normal numaralandırma için - (DataStartInd+I) % BarsLimit

Zaman serilerinde olduğu şekilde adresleme için (DataStartInd+DataBarsCount-1-I) % BarsLimit



Geçmiş Senkronizasyonu Algoritmaları



CPCHSM_NotSynch - yerel geçmişinizin senkronizasyonu halihazırda oluşturulmuş görev çubuklarına uygulanmaz ( kendi risk ve sorumluluğunuzda) Aslında bu mod fiyat değerlerindeki önemsiz sapmaların hesaplamaların kesinliğini fazla etkileyemediği durumlarda, bir gösterge için de rahatça kullanılabilir (MA, ADX, vb.) Bu mod, örneğin bir yükselişin üzerine gelen bir diğer yükseliş fazlalığının önemli olduğu durumlarda, ZigZag için ölümcül olabilir.

CPCHSM_Normal - yerel geçmiş aşağıda verilen algoritma tarafından her yeni görev çubuğunda senkronize edilir.

CPCHSM_Paranoid - yerel geçmiş aşağıda verilen her veri senkronizasyonu işlevi kullanıldığında senkronize edilir.

DataBarsCount değişkeni gerçekten kullanılan hafıza hücrelerinin sayısını depolar (örneğin, 5 hücrenin sadece 3’ünü kullanabiliriz)Ben kendim için bir geçmiş kopyasının(yerel geçmiş) istemci platformundaki geçmiş ile senkronizasyonunda kullanılan algoritmalarla çalışmanın üç modunu seçtim:

Senkronizasyon mekanizmasının kendisi de bir programcı tarafından ayarlanan başla bir parametreye bağlıdır - HSMinute (HistorySynchSecond’da depolanır). Bir Borsa Merkezinin geçmişin sadece son HSMinute dakikalarını düzeltebileceğini düşünüyoruz. Eğer o dönemin senkronizasyonunda bir fark bulunmazsa geçmiş özdeş sayılır ve karşılaşma durdurulur. Eğer bir fark bulunursa o zaman bütün geçmiş kontrol edilir ve düzeltilir.

Buna ek olarak algoritma, fiyatlar/ alış-satış farkları/ hacimleri sadece başlatma sırasında belirlenen MqlRates yapısından kontrol etmeye izin verir. Örneğin bir ZigZag çizmek için sadece Yüksek ve Düşük fiyatlara ihtiyacımız var.

CCustPrevCalculated Sınıfının İşlevsel Kullanımı



CCustPrevCalculated CustPrevCalculated; CustPrevCalculated.InitData( _Symbol , _Period , 150 , CPCHSM_Normal, CPCH_high|CPCH_low, 15 );

CPCPrepareDataResultCode resData; resData = CustPrevCalculated.PrepareData();

CCustPrevCalculated sınıfını başlatmak için, başarılı olması durumunda ‘doğru’ dönüşünü verecek olan, InitData() işlevini kullanmamız gerekir.Geçmişi senkronize etmek için PrepareData() işlevini kullanmamız gerekir:

PrepareData() işlevi tarafından dönüt olarak verilebilecek değerlerin değişkenleri:

enum CPCPrepareDataResultCode { CPCPDRC_NoData, CPCPDRC_FullInitialization, CPCPDRC_Synch, CPCPDRC_SynchOnlyLastBar, CPCPDRC_NoRecountNotRequired };



CCustPrevCalculated Sınıfının Veri Erişimi İşlevleri



Not: hesaplamaları hızlandırmak için, dizin taşmaları için yapılan kontroller hariç tutulmuştur. Daha net olmak gerekirse, sıralama yanlış olursa yanlış değerler dönüt olarak verilecektir.

Adı

Amacı

uint GetDataBarsCount()

Mevcut görev çubuklarının sayısını dönüt verir

uint GetDataBarsCalculated()

Değişiklik yapılmamış görev çubuklarının sayısını dönüt verir

uint GetDataStartInd()

Sarım erişiminin sıralamasını dönüt verir (özel göstergeler için)

bool GetDataBarsCuttingLeft()

Soldan görev çubukları kesilmesinin sonuçlarını dönüt verir

double GetDataOpen(int shift, bool AsSeries)

Değişim çubuğu için “Açık” dönütü verir

double GetDataHigh(int shift, bool AsSeries)

Değişim çubuğu için “Yüksek” dönütü verir double GetDataLow(int shift, bool AsSeries)

Değişim çubuğu için “Düşük” dönütü verir double GetDataClose(int shift, bool AsSeries)

Değişim çubuğu için “Kapalı” dönütü verir datetime GetDataTime(int shift, bool AsSeries)

Değişim çubuğu için “Zaman” dönütü verir long GetDataTick_volume(int shift, bool AsSeries)

Değişim çubuğu için “Tick_volume” (Tik hacmi) dönütü verir long GetDataReal_volume(int shift, bool AsSeries)

Değişim çubuğu için “Real_Volume” (Gerçek Hacim) dönütü verir int GetDataSpread(int shift, bool AsSeries)

Değişim çubuğu için “Alım Satım Marjı” dönütü verir





CCustPrevCalculated Sınıfının Daha Çok Optimize Edilmesinin Örnekleri

Birden fazla dizine (belli bir amaçla belirlenen) geçerek MqlRates’ten kaçınmak (hafıza gereksinimlerini azaltır ancak dizin kopyalama taleplerinin sayısı bakımından yükleri artırır).

Erişimin her işlevini belirli bir dizin sıralaması türü ile kesin kullanım için iki ayrı bağımsız işleve bölmek ( <<bool AsSeries>> parametresinden kaçınarak). Avantaj sadece «if (AsSeries)» mantık koşulunda vardır.



Özel Gösterge ZigZag’ının Hesaplanması için CCustPrevCalculated Sınıfının Verilerine dayanarak CCustZigZagPPC’yi Oluşturmak



Bu algoritma Profesyonel ZigZag isimli özel göstergeye dayanır. Bu sınıfın kaynak kodu ZigZags.mqh dosyasında bulunur; ek olarak OutsideBar.mqh kütüphanesi de dış görev çubuklarıyla çalışmak için kullanılır.



Göstergemizdeki bir görev çubuğunun tanımı için ayrı bir yapı oluşturalım:

struct ZZBar { double UP, DN; OrderFormationBarHighLow OB; };

Ayrıca, bu sınıfın hesaplamalarının dönüt sonuçlarını da belirleyelim:

enum CPCZZResultCode { CPCZZRC_NotInitialized, CPCZZRC_NoData, CPCZZRC_NotChanged, CPCZZRC_Changed };

CCustZigZagPPC sınıfını başlatmak için Init() işlevini bir kez daha kullanmamız gerekecek; başarılı olması durumunda ‘doğru’ dönüşünü verecek:

CCustZigZagPPC ZZ1; ZZ1.Init(CustPrevCalculated, _Symbol , _Period , 150 , CPCHSM_Normal, CPCH_high|CPCH_low, 15 , 0 , true, 12 , 10 );

Göstergenin hesaplamaları için CCustPrevCalculated sınıfının önceden hesaplanmış verilerine dayanarak verileri güncellemeye başlamamız gerek:

CPCPrepareDataResultCode resZZ1; resZZ1 = ZZ1.PrepareData(resData);

Sonra da Calculate() (Hesapla) işlevini kullanmamız gerek:

if ( (resZZ1 != CPCPDRC_NoData) && (resZZ1 != CPCPDRC_NoRecountNotRequired) ) ZZ1.Calculate();

Bir CCustPrevCalculated sınıfını birden fazla CCustZigZagPPC sınıfıyla beraber kullanma örneğinin tamamını ScriptSample_CustZigZagPPC.mq5 dosyasında bulabilirsiniz.





CCustZigZagPPC Sınıfının Veri Erişimi İşlevi



Adı

Amacı

uint GetBarsCount()

Mevcut görev çubuklarının sayısını dönüt verir

uint GetBarsCalculated() Hesaplanan görev çubuklarının sayısını dönüt verir

double GetUP(uint shift, bool AsSeries)

Bir görev çubuğunun ZigZag’ının pik değerini dönüt verir

double GetDN(uint shift, bool AsSeries)

Bir görev çubuğunun ZigZag’ının en düşük değerini dönüt verir

OrderFormationBarHighLow GetOB(uint shift, bool AsSeries) Bir görev çubuğunun ‘Dış’ değerini dönüt verir







Görsel ve Program Kontrolü



Görsel kontrol için öncelikle asıl göstergeyi bir grafiğe ekleyelim ve üzerine de ,eşdeğer girdi parametreleri bulunduran, yazdığımız test göstergesi Indicator_CustZigZag.mq5’i ekleyelim; bu çalışmanın sonucu aşağıdaki gibidir:

Kırmızı- orijinal gösterge, mavi - kendi göstergemiz, son 100 görev çubuklarının hesabı.

Expert Advisor’da karşılaştırabileceğimiz şekilde; bir fark olacak mı ? iCustom("AlexSTAL_ZigZagProf)’dan ve CCustZigZagPPC’den elde edilen sonuçlar her tik için Expert_CustZigZagPPC_test.mq5 test Expert Advisor’da karşılaştırılır. Hesaplamalarla ilgili bilgiler işlem kayıt defterinde görüntülenir (algoritmada geçmiş bulunmadığından dolayı ilk birkaç görev çubuğu için hesaplama yapılmayabilir):

(EURUSD,M1) 1.35797; 1.35644; 1.35844; 1.35761; 1.35901; 1.35760; 1.35959; 1.35791; 1.36038; 1.35806; 1.36042; 1.35976; 1.36116; 1.35971; // it is normal (EURUSD,M1) Tick processed: 1.35797; 1.35644; 1.35844; 1.35761; 1.35901; 1.35760; 1.35959; 1.35791; 1.36038; 1.35806; 1.36042; 1.35976; 1.36116; (EURUSD,M1) Divergence on the bar: 7

Bu Expert Advisor’ı detaylı olarak inceleyelim. Çalışmasının küresel değişkenlerini belirleyin:

#include <ZigZags.mqh> CCustPrevCalculated CustPrevCalculated; CCustZigZagPPC ZZ1; int HandleZZ;

Değişkenleri başlatın:

int OnInit () { CustPrevCalculated.InitData( _Symbol , _Period , 150 , CPCHSM_Normal, CPCH_high|CPCH_low, 15 ); ZZ1.Init(GetPointer(CustPrevCalculated), _Symbol , _Period , 150 , CPCHSM_Normal, CPCH_high|CPCH_low, 15 , 0 , true , 12 , 10 ); HandleZZ = iCustom ( _Symbol , _Period , "AlexSTAL_ZigZagProf" , 12 , 10 , 0 , true ); Print ( "ZZ_handle = " , HandleZZ, " error = " , GetLastError ()); return ( 0 ); }

void OnTick () { CPCPrepareDataResultCode resData, resZZ1; resData = CustPrevCalculated.PrepareData(); resZZ1 = ZZ1.PrepareData(resData); if ( !((resZZ1 != CPCPDRC_NoData) && (resZZ1 != CPCPDRC_NoRecountNotRequired)) ) return ; ZZ1.Calculate();

Expert Advisor’daki Tikleri İşlemek:

Elimizde CCustZigZagPPC tarafından hesaplanan zZ1.GetBarsCalculated var. Buna iCustom("AlexSTAL_ZigZagProf)’ın ve CCustZigZagPPC sınıfının verilerini karşılaştırma kodunu ekleyelim:

int tmpBars = (int)ZZ1.GetBarsCalculated(); double zzUP[], zzDN[]; CopyBuffer (HandleZZ, 0 , 0 , tmpBars, zzUP); CopyBuffer (HandleZZ, 1 , 0 , tmpBars, zzDN); string tmpSt1 = "" , tmpSt2 = "" ; for ( int i = (tmpBars- 1 ); i >= 0 ; i--) { double tmpUP = ZZ1.GetUP(i, false ); double tmpDN = ZZ1.GetDN(i, false ); if (tmpUP != zzUP[i]) Print ( "Divergence on the bar: " , i); if (tmpDN != zzDN[i]) Print ( "Divergence on the bar: " , i); if (tmpUP != EMPTY_VALUE ) tmpSt1 = tmpSt1 + DoubleToString (tmpUP, _Digits ) + "; " ; if (tmpDN != EMPTY_VALUE ) tmpSt1 = tmpSt1 + DoubleToString (tmpDN, _Digits ) + "; " ; if (zzUP[i] != EMPTY_VALUE ) tmpSt2 = tmpSt2 + DoubleToString (zzUP[i], _Digits ) + "; " ; if (zzDN[i] != EMPTY_VALUE ) tmpSt2 = tmpSt2 + DoubleToString (zzDN[i], _Digits ) + "; " ; } Print ( "Tick processed: " , tmpSt1); Print ( " " , tmpSt2); }

CCustZigZagPPC sınıfının bir Expert Advisor ya da bir komut dizisinde basit ve işlevsel kullanımının örneği bu şekildedir. Doğrudan erişimin işlevleri CopyBuffer() yerine GetUP(), GetDN(), GetOB().







Göstergemizi Farklı bir Sınıfa Taşımak (iATR örneğiyle)



ZigZags.mqh dosyasına dayanarak özel göstergelerin hızlı geliştirilmesi için yukarıdaki ilkelere uygun olarak MyIndicator.mqh taslağını oluşturdum.

Genel plan:

1. Hazırlık Aşaması.

MyIndicator.mqh’yi başka bir isimli bir dosya olarak kopyalayın (benim örneğimde ATRsample.mqh) ve son versiyonunu MetaEditor 5’te açın.

“MyInd” metnini kendi göstergenizin ismiyle değiştirin (benim örneğimde “ATR”).

2. İlk (orijinal) göstergeden sınıfa alınacak dış parametreleri seçin, bunları beyan edin ve başlatın.

input int InpAtrPeriod= 14 ;

bu parametreyi sınıfımıza ve sınıfın başlatılması işlevine ekleyelim:

class CCustATR { protected : ... uchar iAtrPeriod; ... public : ... bool Init(CCustPrevCalculated *CPC, string Instr, ENUM_TIMEFRAMES TF, int Limit, CPCHistorySynchMode HSM, uchar HS, uint HSMinute, uchar AtrPeriod);

Init işlevinin gövde başlığını değiştirin ve değişken parametresini girdi değeriyle başlatın:

bool CCustATR::Init(CCustPrevCalculated *CPC, string Instr, ENUM_TIMEFRAMES TF, int Limit, CPCHistorySynchMode HSM, uchar HS, uint HSMinute, uchar AtrPeriod) { ... BarsLimit = Limit; iAtrPeriod = AtrPeriod; ...

Benim örneğimde ATR göstergesinin bir tane dış parametresi var:

3. İlk göstergedeki gerekli arabellek sayısını belirleyin ve bunları sınıfımızda beyan edin. Ayrıca INDICATOR_DATA arabelleklerinin dönüt işlevlerini de beyan edin.



Yapıyı kendi



struct ATRBar { double Val; };

yapımıza değiştirin:

struct ATRBar { double ATR; double TR; };

Sıfır değerlerini belirleyin:



CPCPrepareDataResultCode CCustATR::PrepareData(CPCPrepareDataResultCode resData) { ... for ( uint i = (DataBarsCalculated == 0 )? 0 :(DataBarsCalculated+ 1 ); i < DataBarsCount; i++) { Buf[PInd(i, false )].ATR = EMPTY_VALUE ; Buf[PInd(i, false )].TR = EMPTY_VALUE ; } ...

INDICATOR_DATA arabelleklerinin dönüt işlevlerini değiştirin ve ekleme yapın:



aşağıdakini



class CCustATR { ... double GetVal( uint shift, bool AsSeries); ...

bununla değiştirin (sadece bir adet arabellek var ise değiştirme kısmını atlayabilirsiniz)

class CCustATR { ... double GetATR( uint shift, bool AsSeries); ...

ve ilgili işlevin kodunu değiştirin:

double CCustATR::GetATR( uint shift, bool AsSeries) { if ( shift > (DataBarsCount- 1 ) ) return ( EMPTY_VALUE ); return (Buf[PInd(shift, AsSeries)].ATR); }

Not: arabellek dönüt değerlerinin birden fazla işlevi yerine, arabelleğin sayısı ya da adını içeren ek bir parametreye sahip tek bir işlev kullanabilirsiniz.





4. İlk göstergenin OnCalculate() işlevinin mantığını sınıfın ilgili işlevine kopyalayın



İlk kontroller



CPCATRResultCode CCustATR::Calculate() { ... if (DataBarsCount <= iAtrPeriod) return (CPCATRRC_NoData); ...

Hesaplamalar: ilk tikte ve sonraki tiklerde hesaplamalar için görev çubuğu sayısı:



if ( DataBarsCalculated != 0 ) BarsForRecalculation = DataBarsCount - ATRDataBarsCalculated - 1 ; else { Buf[PInd( 0 , false )].TR = 0.0 ; Buf[PInd( 0 , false )].ATR = 0.0 ; for ( uint i = 1 ; i < DataBarsCount; i++) Buf[PInd(i, false )].TR = MathMax (CustPrevCalculated.GetDataHigh(i, false ), CustPrevCalculated.GetDataClose(i- 1 , false )) - MathMin (CustPrevCalculated.GetDataLow(i, false ), CustPrevCalculated.GetDataClose(i- 1 , false )); double firstValue = 0.0 ; for ( uint i = 1 ; i <= iAtrPeriod; i++) { Buf[PInd(i, false )].ATR = 0 ; firstValue += Buf[PInd(i, false )].TR; } firstValue /= iAtrPeriod; Buf[PInd(iAtrPeriod, false )].ATR = firstValue; BarsForRecalculation = DataBarsCount - iAtrPeriod - 2 ; }

Her tikte hesaplama:



for ( uint i = (DataBarsCount - BarsForRecalculation - 1 ); i < DataBarsCount; i++) { Buf[PInd(i, false )].TR = MathMax (CustPrevCalculated.GetDataHigh(i, false ), CustPrevCalculated.GetDataClose(i- 1 , false )) - MathMin (CustPrevCalculated.GetDataLow(i, false ), CustPrevCalculated.GetDataClose(i- 1 , false )); Buf[PInd(i, false )].ATR = Buf[PInd(i- 1 , false )].ATR + (Buf[PInd(i, false )].TR-Buf[PInd(i-iAtrPeriod, false )].TR) / iAtrPeriod; ...

Bu kadar. Sınıfımız oluşturuldu. Görsel kontrol için test göstergesi oluşturabilirsiniz (benim örneğimde Indicator_ATRsample.mq5)









Makaleyi düzeltirken CCustPrevCalculated sınıfını sadece tek bir özel gösterge ile kullanırsanız bu sınıfın özel göstergedeki oluşturma, başlatma ve senkronizasyon işlemlerini birleştirebileceğiniz fikri aklıma geldi (benim örneğimde bunlar CCustZigZagPPC ve CCustATR) Bu amaç için özel göstergenin başlatma işlevini kullanırken nesnenin sıfır noktasını kullanmanız gerekir:

ATR.Init( NULL , _Symbol , _Period , iBars, CPCHSM_Normal, 0 , 30 , InpAtrPeriod);

Bu şekilde genel yapı

#include <CustPrevCalculated.mqh> #include <ATRsample.mqh> CCustPrevCalculated CustPrevCalculated; CCustATR ATR; int OnInit () { CustPrevCalculated.InitData( _Symbol , _Period , iBars, CPCHSM_Normal, 0 , 30 ); ATR.Init( GetPointer (CustPrevCalculated), _Symbol , _Period , iBars, CPCHSM_Normal, 0 , 30 , InpAtrPeriod); } int OnCalculate (...) { CPCPrepareDataResultCode resData = CustPrevCalculated.PrepareData(); CPCPrepareDataResultCode resATR = ATR.PrepareData(resData); if ( (resATR != CPCPDRC_NoData) && (resATR != CPCPDRC_NoRecountNotRequired) ) ATR.Calculate(); }

bu şekilde basite indirgenecek:

#include <ATRsample.mqh> CCustATR ATR; int OnInit () { ATR.Init( NULL , _Symbol , _Period , iBars, CPCHSM_Normal, 0 , 30 , InpAtrPeriod); } int OnCalculate (...) { ATR.Calculate(); }

Bahsedilen Teknolojinin Strateji Test Edicisinin Performansına olan Etkisi



Bunun işlevsel bir örneği Indicator_ATRsample2.mq5 dosyasında verilmiştir.

Kontrol etmek için sıfır görev çubuğu göstergesinin her tikte üç değişkenden birine bağlı olarak değerini alan bir test Expert Advisor( TestSpeed_IndPrevCalculated.mq5) oluşturdum:



enum eTestVariant { BuiltIn, Custom, IndClass };

Bu Expert Advisor 1 faktörün üzerinde aşağıdaki optimizasyon parametreleri ile 10 defa kullanıldı:

Sembol: EURUSD

Dönem: geçmişin tamamı [1993..2001]



Ticaret modu: her tikte

Dış parametre: FalseParameter [0..9]



Göstergenin üç değişkeninden her biri için optimizasyon süresini ölçtüm. Bu kontrolün sonucu doğrusal bir sütun grafiği veriyor.







Optimizasyon zamanını ölçmek için kullanılan Expert Advisor’ın kaynak kodu:

#property copyright "Copyright 2011, AlexSTAL" #property link "http://www.alexstal.ru" #property version "1.00" #include <ATRsample.mqh> enum eTestVariant { BuiltIn, Custom, IndClass }; input eTestVariant TestVariant; input int FalseParameter = 0 ; const uchar InpAtrPeriod = 14 ; int Handle; CCustATR *ATR; int OnInit () { switch (TestVariant) { case BuiltIn: Handle = iATR ( _Symbol , _Period , InpAtrPeriod); break ; case Custom: Handle = iCustom ( _Symbol , _Period , "Examples\ATR" , InpAtrPeriod); break ; case IndClass: ATR = new CCustATR; ATR.Init( NULL , _Symbol , _Period , 100 , CPCHSM_Normal, 0 , 30 , InpAtrPeriod); break ; }; return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { switch (TestVariant) { case IndClass: delete ATR; break ; }; } void OnTick () { double tmpValue[ 1 ]; switch (TestVariant) { case BuiltIn: CopyBuffer (Handle, 0 , 0 , 1 , tmpValue); break ; case Custom: CopyBuffer (Handle, 0 , 0 , 1 , tmpValue); break ; case IndClass: ATR.Calculate(); tmpValue[ 0 ] = ATR.GetATR( 0 , true ); break ; }; }

Görüldüğü üzere bu teknoloji strateji test edicisinin performansını normal bir özel gösterge kullanmaya kıyasla dikkate değer ölçüde azaltmıyor.







Bu Teknolojinin İşlevsel Kullanımına İlişkin Notlar



Strateji test edicisinde bir Expert Advisor test edilirken özel bir göstergedeki prev_calculated değeri sıfırlanamaz, bu yüzden bu modda senkronizasyon geçmişi devre dışı bırakılmıştır;



göstergenin hesaplanması sadece sınıfların başlatılma aşamasında ayarlanan son ‘n’ çubuklarında yapılır;

hesaplama belirli bir sembole ve başlatılan sınıfın belirli bir döneme kesin olarak bağlı kalmayı gerektirir. Diğer semboller ve dönemlerin hesaplamalarını yapmak için sınıfların yeni örneklerini oluşturmamız gerekir.





Sonuç



Bir programcı her durum için görevin uygulanmasının farklı değişkenlerinin bütün artı ve eksilerini göz önünde bulundurmalıdır. Makalede önerilen uygulama sadece kendi avantaj ve dezavantajlarına sahip yollardan biri.

Not: Hata yapmayan kişi hiçbir şey yapmaz! Hata bulduysanız lütfen bana bilgi verin.