- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 838
Прибыльных трейдов:
1 423 (50.14%)
Убыточных трейдов:
1 415 (49.86%)
Лучший трейд:
549.41 USD
Худший трейд:
-536.96 USD
Общая прибыль:
123 487.05 USD (17 344 872 pips)
Общий убыток:
-115 335.43 USD (15 387 409 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 302.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 302.31 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
45.93%
Макс. загрузка депозита:
40.25%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.99
Длинных трейдов:
1 717 (60.50%)
Коротких трейдов:
1 121 (39.50%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.87 USD
Средняя прибыль:
86.78 USD
Средний убыток:
-81.51 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 167.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 373.36 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.41%
Годовой прогноз:
-4.97%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
214.82 USD
Максимальная:
8 219.50 USD (35.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.66% (8 214.00 USD)
По эквити:
6.20% (282.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|862
|XAUUSD
|516
|BTCUSD
|509
|EURUSD
|465
|GBPUSD
|361
|USTEC
|124
|XBRUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|4.3K
|XAUUSD
|4.2K
|BTCUSD
|493
|EURUSD
|-947
|GBPUSD
|-731
|USTEC
|786
|XBRUSD
|4
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|13K
|XAUUSD
|2.7K
|BTCUSD
|1.5M
|EURUSD
|122
|GBPUSD
|-3.2K
|USTEC
|404K
|XBRUSD
|7
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +549.41 USD
Худший трейд: -537 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 302.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 167.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarkets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 2
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.75 × 4
|
AMPGlobalEU-Live
|1.00 × 2
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.00 × 14
|
SCFMLimited-Live2
|1.11 × 9
|
RannForex-Server
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 8
|
ICMarkets-MT5
|1.55 × 16296
|
OxSecurities-Live
|1.60 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.70 × 79
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.85 × 87
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|2.14 × 544
|
ICMarketsSC-MT5
|2.15 × 9235
|
ICMarketsEU-MT5
|2.20 × 102
|
TickmillUK-Live
|2.33 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|2.33 × 3
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|2.40 × 303
|
Tradeview-Live
|2.43 × 149
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 262
еще 142...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Based on trading signals from BOA System and WeTrade
Main Goals:
- Stable trading
- Moderate risk
- Good risk/reward ratio
Minimum Requierments:
- Account size equivalent to $3000
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
139%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
324
94%
2 838
50%
46%
1.07
2.87
USD
USD
36%
1:100
After 6 months follow this signal , my RESULT is NEGATIVE , I gave a chance every month, but after 6 months I always in negative numbers , and + Fees are paid ... For what ? for negative result ? NO THANK YOU , I not recommend this trading signal , STUPID ALGO, STUPID TRADER ....