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Сигналы / MetaTrader 5 / OLD SCHOOL
Ivan Zaidenberg

OLD SCHOOL

Ivan Zaidenberg
Ivan Zaidenberg

Ivan Zaidenberg

2.8 (7)
4 продукта 1 сигнал 5 тем 25 комментариев
1 отзыв
Надежность
324 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2020 139%
ICMarkets-MT5
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 838
Прибыльных трейдов:
1 423 (50.14%)
Убыточных трейдов:
1 415 (49.86%)
Лучший трейд:
549.41 USD
Худший трейд:
-536.96 USD
Общая прибыль:
123 487.05 USD (17 344 872 pips)
Общий убыток:
-115 335.43 USD (15 387 409 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 302.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 302.31 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
45.93%
Макс. загрузка депозита:
40.25%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.99
Длинных трейдов:
1 717 (60.50%)
Коротких трейдов:
1 121 (39.50%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
2.87 USD
Средняя прибыль:
86.78 USD
Средний убыток:
-81.51 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 167.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 373.36 USD (5)
Прирост в месяц:
-0.41%
Годовой прогноз:
-4.97%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
214.82 USD
Максимальная:
8 219.50 USD (35.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.66% (8 214.00 USD)
По эквити:
6.20% (282.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 862
XAUUSD 516
BTCUSD 509
EURUSD 465
GBPUSD 361
USTEC 124
XBRUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 4.3K
XAUUSD 4.2K
BTCUSD 493
EURUSD -947
GBPUSD -731
USTEC 786
XBRUSD 4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 13K
XAUUSD 2.7K
BTCUSD 1.5M
EURUSD 122
GBPUSD -3.2K
USTEC 404K
XBRUSD 7
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +549.41 USD
Худший трейд: -537 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 302.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 167.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarkets-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STMarket-Live
0.00 × 1
MarketEquityInc-Live
0.00 × 2
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.75 × 4
AMPGlobalEU-Live
1.00 × 2
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.00 × 14
SCFMLimited-Live2
1.11 × 9
RannForex-Server
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 8
ICMarkets-MT5
1.55 × 16296
OxSecurities-Live
1.60 × 5
Exness-MT5Real12
1.70 × 79
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.85 × 87
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
Exness-MT5Real3
2.14 × 544
ICMarketsSC-MT5
2.15 × 9235
ICMarketsEU-MT5
2.20 × 102
TickmillUK-Live
2.33 × 9
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
AKFXFinancial-MT5Live-2
2.40 × 303
Tradeview-Live
2.43 × 149
FusionMarkets-Live
2.45 × 262
еще 142...
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Based on trading signals from BOA System and WeTrade

Main Goals:

  • Stable trading
  • Moderate risk
  • Good risk/reward ratio

Minimum Requierments:

  • Account size equivalent to $3000


    Средняя оценка:
    Algoritmic Capital, Ltd.
    3001
    Branislav Truchly 2021.05.25 15:33  (изменен 2021.07.28 20:20) 
     

    After 6 months follow this signal , my RESULT is NEGATIVE , I gave a chance every month, but after 6 months I always in negative numbers , and + Fees are paid ... For what ? for negative result ? NO THANK YOU , I not recommend this trading signal , STUPID ALGO, STUPID TRADER ....

    2025.01.05 16:37
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.01.02 02:07
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.12.21 10:02
    Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
    2024.12.17 17:29
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.12.16 10:51
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.12.10 08:59
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.11.30 17:41
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.11.14 05:59
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.11.12 04:46
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.10.28 16:33
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.10.25 16:14
    No swaps are charged
    2024.10.25 16:14
    No swaps are charged
    2024.10.25 14:27
    No swaps are charged on the signal account
    2024.10.25 12:30
    No swaps are charged
    2024.10.25 12:30
    No swaps are charged
    2024.10.24 11:11
    No swaps are charged on the signal account
    2024.10.23 10:42
    No swaps are charged
    2024.10.23 10:42
    No swaps are charged
    2024.10.23 09:18
    No swaps are charged on the signal account
    2024.10.21 09:41
    No swaps are charged
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    Сигнал
    Цена
    Прирост
    Подписчики
    Средства
    Баланс
    Недели
    Торговые роботы
    Трейды
    В плюсе
    Активность
    PF
    Мат. ожидание
    Просадка
    Плечо
    OLD SCHOOL
    30 USD в месяц
    139%
    0
    0
    USD
    4.2K
    USD
    324
    94%
    2 838
    50%
    46%
    1.07
    2.87
    USD
    36%
    1:100
    Копировать

    Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

    Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

    Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.