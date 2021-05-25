- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 392
Bénéfice trades:
1 186 (49.58%)
Perte trades:
1 206 (50.42%)
Meilleure transaction:
549.41 USD
Pire transaction:
-536.96 USD
Bénéfice brut:
116 636.88 USD (8 507 110 pips)
Perte brute:
-109 290.51 USD (9 080 732 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 302.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 302.31 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
47.98%
Charge de dépôt maximale:
40.25%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.89
Longs trades:
1 436 (60.03%)
Courts trades:
956 (39.97%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
3.07 USD
Bénéfice moyen:
98.34 USD
Perte moyenne:
-90.62 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 167.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 373.36 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.54%
Prévision annuelle:
55.12%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
214.82 USD
Maximal:
8 219.50 USD (35.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.66% (8 214.00 USD)
Par fonds propres:
5.80% (26.55 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|765
|XAUUSD
|476
|EURUSD
|465
|GBPUSD
|361
|BTCUSD
|260
|USTEC
|64
|XBRUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|4.7K
|XAUUSD
|4.3K
|EURUSD
|-947
|GBPUSD
|-731
|BTCUSD
|-170
|USTEC
|178
|XBRUSD
|4
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|15K
|XAUUSD
|33K
|EURUSD
|122
|GBPUSD
|-3.2K
|BTCUSD
|-774K
|USTEC
|155K
|XBRUSD
|7
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +549.41 USD
Pire transaction: -537 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 302.31 USD
Perte consécutive maximale: -1 167.58 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 2
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.75 × 4
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.00 × 14
|
AMPGlobalEU-Live
|1.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|1.11 × 9
|
RannForex-Server
|1.17 × 6
|
ICMarkets-MT5
|1.55 × 16296
|
Exness-MT5Real12
|1.70 × 79
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.85 × 87
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|2.14 × 544
|
ICMarketsSC-MT5
|2.15 × 9230
|
ICMarketsEU-MT5
|2.20 × 102
|
GOMarketsMU-Live
|2.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.33 × 9
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|2.40 × 303
|
FusionMarkets-Live
|2.43 × 236
|
Tradeview-Live
|2.43 × 149
|
FXView-Live
|2.55 × 11
132 plus...
Based on trading signals from BOA System and WeTrade
Main Goals:
- Stable trading
- Moderate risk
- Good risk/reward ratio
Minimum Requierments:
- Account size equivalent to $3000
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
93%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
278
93%
2 392
49%
48%
1.06
3.07
USD
USD
36%
1:100
After 6 months follow this signal , my RESULT is NEGATIVE , I gave a chance every month, but after 6 months I always in negative numbers , and + Fees are paid ... For what ? for negative result ? NO THANK YOU , I not recommend this trading signal , STUPID ALGO, STUPID TRADER ....