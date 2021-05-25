SignauxSections
Ivan Zaidenberg

TrueSignal

Ivan Zaidenberg
1 avis
Fiabilité
278 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 93%
ICMarkets-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 392
Bénéfice trades:
1 186 (49.58%)
Perte trades:
1 206 (50.42%)
Meilleure transaction:
549.41 USD
Pire transaction:
-536.96 USD
Bénéfice brut:
116 636.88 USD (8 507 110 pips)
Perte brute:
-109 290.51 USD (9 080 732 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (1 302.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 302.31 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
47.98%
Charge de dépôt maximale:
40.25%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.89
Longs trades:
1 436 (60.03%)
Courts trades:
956 (39.97%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
3.07 USD
Bénéfice moyen:
98.34 USD
Perte moyenne:
-90.62 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-1 167.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 373.36 USD (5)
Croissance mensuelle:
4.54%
Prévision annuelle:
55.12%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
214.82 USD
Maximal:
8 219.50 USD (35.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.66% (8 214.00 USD)
Par fonds propres:
5.80% (26.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 765
XAUUSD 476
EURUSD 465
GBPUSD 361
BTCUSD 260
USTEC 64
XBRUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 4.7K
XAUUSD 4.3K
EURUSD -947
GBPUSD -731
BTCUSD -170
USTEC 178
XBRUSD 4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 15K
XAUUSD 33K
EURUSD 122
GBPUSD -3.2K
BTCUSD -774K
USTEC 155K
XBRUSD 7
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +549.41 USD
Pire transaction: -537 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 302.31 USD
Perte consécutive maximale: -1 167.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MarketEquityInc-Live
0.00 × 2
STMarket-Live
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.75 × 4
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.00 × 14
AMPGlobalEU-Live
1.00 × 2
SCFMLimited-Live2
1.11 × 9
RannForex-Server
1.17 × 6
ICMarkets-MT5
1.55 × 16296
Exness-MT5Real12
1.70 × 79
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.85 × 87
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
Exness-MT5Real3
2.14 × 544
ICMarketsSC-MT5
2.15 × 9230
ICMarketsEU-MT5
2.20 × 102
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
TickmillUK-Live
2.33 × 9
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
AKFXFinancial-MT5Live-2
2.40 × 303
FusionMarkets-Live
2.43 × 236
Tradeview-Live
2.43 × 149
FXView-Live
2.55 × 11
132 plus...
Based on trading signals from BOA System and WeTrade

Main Goals:

  • Stable trading
  • Moderate risk
  • Good risk/reward ratio

Minimum Requierments:

  • Account size equivalent to $3000


    Note moyenne:
    Algoritmic Capital, Ltd.
    2970
    Branislav Truchly 2021.05.25 15:33  (modifié 2021.07.28 20:20) 
     

    After 6 months follow this signal , my RESULT is NEGATIVE , I gave a chance every month, but after 6 months I always in negative numbers , and + Fees are paid ... For what ? for negative result ? NO THANK YOU , I not recommend this trading signal , STUPID ALGO, STUPID TRADER ....

