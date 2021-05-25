信号部分
信号 / MetaTrader 5 / OLD SCHOOL
Ivan Zaidenberg

OLD SCHOOL

Ivan Zaidenberg
Ivan Zaidenberg

Ivan Zaidenberg

2.8 (7)
4 产品 1 信号 5 主题 25 评论
1条评论
可靠性
324
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2020 132%
ICMarkets-MT5
1:100
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 843
盈利交易:
1 424 (50.08%)
亏损交易:
1 419 (49.91%)
最好交易:
549.41 USD
最差交易:
-536.96 USD
毛利:
123 510.10 USD (17 361 334 pips)
毛利亏损:
-115 486.93 USD (15 402 971 pips)
最大连续赢利:
9 (1 302.31 USD)
最大连续盈利:
1 302.31 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
45.93%
最大入金加载:
40.25%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.98
长期交易:
1 721 (60.53%)
短期交易:
1 122 (39.47%)
利润因子:
1.07
预期回报:
2.82 USD
平均利润:
86.73 USD
平均损失:
-81.39 USD
最大连续失误:
15 (-1 167.58 USD)
最大连续亏损:
-1 373.36 USD (5)
每月增长:
1.53%
年度预测:
18.60%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
214.82 USD
最大值:
8 219.50 USD (35.69%)
相对跌幅:
结余:
35.66% (8 214.00 USD)
净值:
6.20% (282.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 863
XAUUSD 518
BTCUSD 510
EURUSD 465
GBPUSD 361
USTEC 125
XBRUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 4.3K
XAUUSD 4.2K
BTCUSD 516
EURUSD -947
GBPUSD -731
USTEC 750
XBRUSD 4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 13K
XAUUSD -392
BTCUSD 1.6M
EURUSD 122
GBPUSD -3.2K
USTEC 392K
XBRUSD 7
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +549.41 USD
最差交易: -537 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 302.31 USD
最大连续亏损: -1 167.58 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STMarket-Live
0.00 × 1
MarketEquityInc-Live
0.00 × 2
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.75 × 4
AMPGlobalEU-Live
1.00 × 2
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.00 × 14
SCFMLimited-Live2
1.11 × 9
RannForex-Server
1.17 × 6
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 8
ICMarkets-MT5
1.55 × 16296
OxSecurities-Live
1.60 × 5
Exness-MT5Real12
1.70 × 79
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.85 × 87
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
Exness-MT5Real3
2.14 × 544
ICMarketsSC-MT5
2.15 × 9235
ICMarketsEU-MT5
2.20 × 102
TickmillUK-Live
2.33 × 9
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
AKFXFinancial-MT5Live-2
2.40 × 303
Tradeview-Live
2.43 × 149
FusionMarkets-Live
2.45 × 262
142 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Based on trading signals from BOA System and WeTrade

Main Goals:

  • Stable trading
  • Moderate risk
  • Good risk/reward ratio

Minimum Requierments:

  • Account size equivalent to $3000


    平均等级:
    Algoritmic Capital, Ltd.
    3001
    Branislav Truchly 2021.05.25 15:33  (已更改2021.07.28 20:20) 
     

    After 6 months follow this signal , my RESULT is NEGATIVE , I gave a chance every month, but after 6 months I always in negative numbers , and + Fees are paid ... For what ? for negative result ? NO THANK YOU , I not recommend this trading signal , STUPID ALGO, STUPID TRADER ....

    2025.01.05 16:37
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2025.01.02 02:07
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.12.21 10:02
    Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
    2024.12.17 17:29
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.12.16 10:51
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.12.10 08:59
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.11.30 17:41
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.11.14 05:59
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.11.12 04:46
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2024.10.28 16:33
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2024.10.25 16:14
    No swaps are charged
    2024.10.25 16:14
    No swaps are charged
    2024.10.25 14:27
    No swaps are charged on the signal account
    2024.10.25 12:30
    No swaps are charged
    2024.10.25 12:30
    No swaps are charged
    2024.10.24 11:11
    No swaps are charged on the signal account
    2024.10.23 10:42
    No swaps are charged
    2024.10.23 10:42
    No swaps are charged
    2024.10.23 09:18
    No swaps are charged on the signal account
    2024.10.21 09:41
    No swaps are charged
    查看详细统计，请 登录 或者 注册
    信号
    价格
    成长
    订阅者
    资金
    结余
    EA交易
    交易
    赢%
    活动
    PF
    预期回报
    提取
    杠杆
    OLD SCHOOL
    每月30 USD
    132%
    0
    0
    USD
    4K
    USD
    324
    94%
    2 843
    50%
    46%
    1.06
    2.82
    USD
    36%
    1:100
    复制

    在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

    信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

    如果您还没有安装平台，您可以在这里下载