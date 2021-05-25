- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 843
盈利交易:
1 424 (50.08%)
亏损交易:
1 419 (49.91%)
最好交易:
549.41 USD
最差交易:
-536.96 USD
毛利:
123 510.10 USD (17 361 334 pips)
毛利亏损:
-115 486.93 USD (15 402 971 pips)
最大连续赢利:
9 (1 302.31 USD)
最大连续盈利:
1 302.31 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
45.93%
最大入金加载:
40.25%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.98
长期交易:
1 721 (60.53%)
短期交易:
1 122 (39.47%)
利润因子:
1.07
预期回报:
2.82 USD
平均利润:
86.73 USD
平均损失:
-81.39 USD
最大连续失误:
15 (-1 167.58 USD)
最大连续亏损:
-1 373.36 USD (5)
每月增长:
1.53%
年度预测:
18.60%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
214.82 USD
最大值:
8 219.50 USD (35.69%)
相对跌幅:
结余:
35.66% (8 214.00 USD)
净值:
6.20% (282.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|863
|XAUUSD
|518
|BTCUSD
|510
|EURUSD
|465
|GBPUSD
|361
|USTEC
|125
|XBRUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|4.3K
|XAUUSD
|4.2K
|BTCUSD
|516
|EURUSD
|-947
|GBPUSD
|-731
|USTEC
|750
|XBRUSD
|4
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|13K
|XAUUSD
|-392
|BTCUSD
|1.6M
|EURUSD
|122
|GBPUSD
|-3.2K
|USTEC
|392K
|XBRUSD
|7
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +549.41 USD
最差交易: -537 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 302.31 USD
最大连续亏损: -1 167.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 2
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.75 × 4
|
AMPGlobalEU-Live
|1.00 × 2
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.00 × 14
|
SCFMLimited-Live2
|1.11 × 9
|
RannForex-Server
|1.17 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 8
|
ICMarkets-MT5
|1.55 × 16296
|
OxSecurities-Live
|1.60 × 5
|
Exness-MT5Real12
|1.70 × 79
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.85 × 87
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|2.14 × 544
|
ICMarketsSC-MT5
|2.15 × 9235
|
ICMarketsEU-MT5
|2.20 × 102
|
TickmillUK-Live
|2.33 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|2.33 × 3
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|2.40 × 303
|
Tradeview-Live
|2.43 × 149
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 262
Based on trading signals from BOA System and WeTrade
Main Goals:
- Stable trading
- Moderate risk
- Good risk/reward ratio
Minimum Requierments:
- Account size equivalent to $3000
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
132%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
324
94%
2 843
50%
46%
1.06
2.82
USD
USD
36%
1:100
After 6 months follow this signal , my RESULT is NEGATIVE , I gave a chance every month, but after 6 months I always in negative numbers , and + Fees are paid ... For what ? for negative result ? NO THANK YOU , I not recommend this trading signal , STUPID ALGO, STUPID TRADER ....