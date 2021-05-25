SinyallerBölümler
Ivan Zaidenberg

TrueSignal

Ivan Zaidenberg
1 inceleme
Güvenilirlik
278 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 93%
ICMarkets-MT5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 392
Kârla kapanan işlemler:
1 186 (49.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 206 (50.42%)
En iyi işlem:
549.41 USD
En kötü işlem:
-536.96 USD
Brüt kâr:
116 636.88 USD (8 507 110 pips)
Brüt zarar:
-109 290.51 USD (9 080 732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 302.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 302.31 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
47.98%
Maks. mevduat yükü:
40.25%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
1 436 (60.03%)
Satış işlemleri:
956 (39.97%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
3.07 USD
Ortalama kâr:
98.34 USD
Ortalama zarar:
-90.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 167.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 373.36 USD (5)
Aylık büyüme:
6.05%
Yıllık tahmin:
73.35%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
214.82 USD
Maksimum:
8 219.50 USD (35.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.66% (8 214.00 USD)
Varlığa göre:
5.80% (26.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 765
XAUUSD 476
EURUSD 465
GBPUSD 361
BTCUSD 260
USTEC 64
XBRUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 4.7K
XAUUSD 4.3K
EURUSD -947
GBPUSD -731
BTCUSD -170
USTEC 178
XBRUSD 4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 15K
XAUUSD 33K
EURUSD 122
GBPUSD -3.2K
BTCUSD -774K
USTEC 155K
XBRUSD 7
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +549.41 USD
En kötü işlem: -537 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 302.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 167.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MarketEquityInc-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 2
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.75 × 4
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.00 × 14
AMPGlobalEU-Live
1.00 × 2
SCFMLimited-Live2
1.11 × 9
RannForex-Server
1.17 × 6
ICMarkets-MT5
1.55 × 16296
Exness-MT5Real12
1.70 × 79
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.85 × 87
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
Exness-MT5Real3
2.14 × 544
ICMarketsSC-MT5
2.15 × 9230
ICMarketsEU-MT5
2.20 × 102
GOMarketsMU-Live
2.33 × 3
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
TickmillUK-Live
2.33 × 9
AKFXFinancial-MT5Live-2
2.40 × 303
FusionMarkets-Live
2.43 × 236
Tradeview-Live
2.43 × 149
Based on trading signals from BOA System and WeTrade

Main Goals:

  • Stable trading
  • Moderate risk
  • Good risk/reward ratio

Minimum Requierments:

  • Account size equivalent to $3000


    Ortalama derecelendirme:
    Algoritmic Capital, Ltd.
    2970
    Branislav Truchly 2021.05.25 15:33  (2021.07.28 20:20 değiştirildi) 
     

    After 6 months follow this signal , my RESULT is NEGATIVE , I gave a chance every month, but after 6 months I always in negative numbers , and + Fees are paid ... For what ? for negative result ? NO THANK YOU , I not recommend this trading signal , STUPID ALGO, STUPID TRADER ....

    Sinyal
    Fiyat
    Büyüme
    Aboneler
    Fonlar
    Bakiye
    Haftalar
    Uzman Danışmanlar
    İşlemler
    Kazanç yüzdesi
    Etkinlik
    PF
    Beklenen getiri
    Düşüş
    Kaldıraç
    TrueSignal
    Ayda 30 USD
    93%
    0
    0
    USD
    3.3K
    USD
    278
    93%
    2 392
    49%
    48%
    1.06
    3.07
    USD
    36%
    1:100
