Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MarketEquityInc-Live 0.00 × 2 OxSecurities-Live 0.00 × 2 FairMarkets-LDN1 0.00 × 1 FairMarkets-MT5Live-4 0.00 × 1 STMarket-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.75 × 4 TeleTRADECY-Sharp ECN 1.00 × 14 AMPGlobalEU-Live 1.00 × 2 SCFMLimited-Live2 1.11 × 9 RannForex-Server 1.17 × 6 ICMarkets-MT5 1.55 × 16296 Exness-MT5Real12 1.70 × 79 AlpariEvrasia-MT5 1.85 × 60 EvolveMarkets-MT5 Live Server 1.85 × 87 Exness-MT5Real2 1.87 × 45 CDGGlobal-Server 2.00 × 3 Exness-MT5Real3 2.14 × 544 ICMarketsSC-MT5 2.15 × 9230 ICMarketsEU-MT5 2.20 × 102 GOMarketsMU-Live 2.33 × 3 LibertexCom-MT5 Real Server 2.33 × 3 TickmillUK-Live 2.33 × 9 AKFXFinancial-MT5Live-2 2.40 × 303 FusionMarkets-Live 2.43 × 236 Tradeview-Live 2.43 × 149 133 daha fazla...