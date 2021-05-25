- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 392
Kârla kapanan işlemler:
1 186 (49.58%)
Zararla kapanan işlemler:
1 206 (50.42%)
En iyi işlem:
549.41 USD
En kötü işlem:
-536.96 USD
Brüt kâr:
116 636.88 USD (8 507 110 pips)
Brüt zarar:
-109 290.51 USD (9 080 732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 302.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 302.31 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
47.98%
Maks. mevduat yükü:
40.25%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
1 436 (60.03%)
Satış işlemleri:
956 (39.97%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
3.07 USD
Ortalama kâr:
98.34 USD
Ortalama zarar:
-90.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 167.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 373.36 USD (5)
Aylık büyüme:
6.05%
Yıllık tahmin:
73.35%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
214.82 USD
Maksimum:
8 219.50 USD (35.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.66% (8 214.00 USD)
Varlığa göre:
5.80% (26.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|765
|XAUUSD
|476
|EURUSD
|465
|GBPUSD
|361
|BTCUSD
|260
|USTEC
|64
|XBRUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4.7K
|XAUUSD
|4.3K
|EURUSD
|-947
|GBPUSD
|-731
|BTCUSD
|-170
|USTEC
|178
|XBRUSD
|4
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|15K
|XAUUSD
|33K
|EURUSD
|122
|GBPUSD
|-3.2K
|BTCUSD
|-774K
|USTEC
|155K
|XBRUSD
|7
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +549.41 USD
En kötü işlem: -537 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 302.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 167.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.75 × 4
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|1.00 × 14
|
AMPGlobalEU-Live
|1.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|1.11 × 9
|
RannForex-Server
|1.17 × 6
|
ICMarkets-MT5
|1.55 × 16296
|
Exness-MT5Real12
|1.70 × 79
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.85 × 87
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|2.14 × 544
|
ICMarketsSC-MT5
|2.15 × 9230
|
ICMarketsEU-MT5
|2.20 × 102
|
GOMarketsMU-Live
|2.33 × 3
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|2.33 × 9
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|2.40 × 303
|
FusionMarkets-Live
|2.43 × 236
|
Tradeview-Live
|2.43 × 149
Based on trading signals from BOA System and WeTrade
Main Goals:
- Stable trading
- Moderate risk
- Good risk/reward ratio
Minimum Requierments:
- Account size equivalent to $3000
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
93%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
278
93%
2 392
49%
48%
1.06
3.07
USD
USD
36%
1:100
After 6 months follow this signal , my RESULT is NEGATIVE , I gave a chance every month, but after 6 months I always in negative numbers , and + Fees are paid ... For what ? for negative result ? NO THANK YOU , I not recommend this trading signal , STUPID ALGO, STUPID TRADER ....