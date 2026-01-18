СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Moment 2
Ardian Nugroho

Gold Moment 2

Ardian Nugroho
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 23%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
113 (86.25%)
Убыточных трейдов:
18 (13.74%)
Лучший трейд:
12.09 USD
Худший трейд:
-20.00 USD
Общая прибыль:
369.16 USD (941 380 pips)
Общий убыток:
-136.56 USD (206 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (93.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.59 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
84.58%
Макс. загрузка депозита:
1.16%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
66 (50.38%)
Коротких трейдов:
65 (49.62%)
Профит фактор:
2.70
Мат. ожидание:
1.78 USD
Средняя прибыль:
3.27 USD
Средний убыток:
-7.59 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.63 USD (3)
Прирост в месяц:
23.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
78.07 USD (6.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.78% (78.07 USD)
По эквити:
1.08% (13.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 88
BTCUSDm 43
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 177
BTCUSDm 56
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 177K
BTCUSDm 559K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.09 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +93.99 USD
Макс. убыток в серии: -50.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.18 08:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.18 08:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
