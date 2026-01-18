- Прирост
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
113 (86.25%)
Убыточных трейдов:
18 (13.74%)
Лучший трейд:
12.09 USD
Худший трейд:
-20.00 USD
Общая прибыль:
369.16 USD (941 380 pips)
Общий убыток:
-136.56 USD (206 087 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (93.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.59 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
84.58%
Макс. загрузка депозита:
1.16%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
66 (50.38%)
Коротких трейдов:
65 (49.62%)
Профит фактор:
2.70
Мат. ожидание:
1.78 USD
Средняя прибыль:
3.27 USD
Средний убыток:
-7.59 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.63 USD (3)
Прирост в месяц:
23.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
78.07 USD (6.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.78% (78.07 USD)
По эквити:
1.08% (13.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|88
|BTCUSDm
|43
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|177
|BTCUSDm
|56
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|177K
|BTCUSDm
|559K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.09 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +93.99 USD
Макс. убыток в серии: -50.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
